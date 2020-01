Europas größtes Versandhaus für Schuhe Übergrössen

Riesige Auswahl an Materialien, Farben und Schuhformen

schuhplus verkauft seit 16 Jahren Schuhe Übergrössen für Damen und Herren. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat sich in dieser relativ kurzen Zeit zu Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen entwickelt. Das liegt nicht nur an der riesigen Auswahl im Webshop und in den drei stationären Ladengeschäften, sondern auch an dem erstklassigen Kundenservice und dem stetigen Willen zur Weiterentwicklung. Der Webshop führt Schuhe Übergrössen für Damen in 42 bis 46 und Modelle für Herren in den Größen 46 bis 54. Dadurch können jetzt auch Männer und Frauen mit großen Füßen auf ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Stilrichtungen zurückgreifen.

Die Schuhe Übergrössen aus dem schuhplus Webshop bestehen aus hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel Leder, Textil, Filz oder kuscheligem Kunstpelz. Darüber hinaus haben die Kunden die Wahl zwischen diversen Arten von Schuhen, wie zum Beispiel Sneakern, Ballerinas, Halbschuhen, Gummistiefeln, High Heels und vielen anderen Modellen. Auch in Sachen Farben sind kaum Grenzen gesetzt. Das Angebot reicht von dezenten und natürlichen Farben über aktuelle Trendtöne bis hin zu wilden Musterungen. Die praktische Filterfunktion im Webshop erlaubt die Eingrenzung der Suche, sodass nur noch relevante Ergebnisse angezeigt werden.

Stylische Schuhe Übergrössen für jede Jahreszeit bei schuhplus entdecken

Die Modelle von Schuhplus trotzen Wind und Wetter. Für das Frühjahr gibt es beispielsweise eine Reihe von leichten Sneakern, Halbschuhen und Ballerinas. Im Sommer können die Damen und Herren hingegen zu den zahlreichen Sandalen und Zehentrennern greifen, während für den Herbst stylische Boots und warme High-Top Sneakers zur Verfügung stehen. Auch die wasserdichten Gummistiefel sind hervorragende Begleiter für die stürmische und oft regnerische Jahreszeit. Im Winter sind gefütterte Schuhe Übergröße erhältlich. Die halten nicht nur angenehm warm, sie sind auch mit guten Profilen ausgestattet und bieten so auf rutschigem Untergrund einen hervorragenden Halt.

Schuhe Übergrössen online bestellen und liefern lassen

schuhplus ist nicht nur aufgrund seiner umfangreichen Auswahl ein wahres Paradies für alle Männer und Frauen. Darüber hinaus bietet es auch die Möglichkeit der Online-Bestellung. So kann das Unternehmen Kunden in ganz Europa erreichen. Der Webshop ist gut strukturiert, sodass eine einfache und schnelle Bestellung gesichert ist. Anschließend muss der Kunde nur etwa ein bis drei Werktage auf seine Schuhe in Übergrösse warten. Diese werden nämlich noch am gleichen Tag an den Transportdienstleister übergeben. Wer seine Schuhe lieber persönlich begutachten möchte, kann auch eines der drei Ladengeschäfte von schuhplus aussuchen. Die befinden sich in Dörverden, Kaltenkirchen und im Saterland.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

