EVENTPREMIERE: HORNETSECURITY LÄDT ERSTMALIG ZUM VIP PLATINUM PARTNERDIALOG

HANNOVER, DEUTSCHLAND – 24. September 2024 – Herausragendes Engagement, tiefgehende Fachkenntnisse und eine starke Marktdurchdringung – die Platinum Partner von Hornetsecurity zeichnen sich als Experten im Bereich IT-Security auf besondere Weise aus. Durch ihre kontinuierlichen Erfolge und die enge Zusammenarbeit tragen sie maßgeblich zum Wachstum und zur Weiterentwicklung der Lösungen von Hornetsecurity bei. Um seine große Wertschätzung für seine Platinum Partner zu zeigen, hat der Cybersecurity Experte aus Hannover in diesem Jahr erstmals zu einem exklusiven VIP Platinum Partnerdialog auf Malta eingeladen. Die mediterrane Insel bietet die idealen Voraussetzungen, um den fachlich intensiven Austausch mit einem attraktiven Rahmenprogramm zu verbinden.

VIP Platinum Partnerdialog: Strategischer Austausch zu gemeinsamen Zielen

Das dreitägige Event bot viele Gelegenheiten für Gespräche auf Augenhöhe zwischen den Platinum Partnern und der Führungsspitze von Hornetsecurity rund um CEO Daniel Hofmann, COO Daniel Blank und CTO Yvonne Bernard. So ging es unter anderem darum, wie sich Ziele und Marktstrategien gemeinsam weiterentwickeln und vorantreiben lassen. Ebenso im Mittelpunkt standen neue Technologien, Markttrends sowie die Analyse der Kundenanforderungen, um neue innovative Cybersecurity Lösungen zu gestalten und das Flaggschiffprodukt 365 Total Protection weiterzuentwickeln. „Der intensive Austausch mit unseren Platinum Partnern ist für uns von entscheidender Bedeutung“, so Daniel Hofmann. „Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit hilft uns, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Sie stärkt unser aller Position im Wettbewerbsumfeld und sorgt für nachhaltiges Wachstum.“

Verwöhnprogramm mit Kultur und Kulinarik

Besonderes Highlight des VIP Platinum Partnerdialogs war das Rahmenprogramm aus Kultur und Kulinarik. Am ersten Tag ging es für die Platinum Partner auf eine eineinhalbstündige Bootsfahrt durch den Hafen von Sliema, bevor der Abend im renommierten Steakhouse „The Chophouse“ mit einem mehrgängigen Menü ausklang. Auch am zweiten Tag ließ es sich Hornetsecurity nicht nehmen, seine Platinum Partner zu überraschen – diesmal mit einem Ausflug in die Hauptstadt Valletta. Der geführte Rundgang ging durch die historische Altstadt. Das anschließende Dinner im Restaurant „Over Grain“ – mit Blick auf die Altstadt und das Lichtermeer von Valletta – wurde begleitet durch die dynamischen Rhythmen des Akustikgitarren-Trios „The Alchemists“.

„Unsere Platinum Partner sind das Rückgrat für unseren Erfolg. Die enge Zusammenarbeit mit ihnen, ihre ausgesprochene Expertise und ihr unermüdliches Engagement sind Garant für höchste Qualität und Kundenzufriedenheit,“ so Alexander Spaller, Head of Sales DACH, Hornetsecurity. „Deshalb war es uns ein großes Anliegen, sie zu diesem VIP Platinum Partnerdialog an einen ganz besonderen Ort einzuladen und unsere Wertschätzung auszudrücken.“

Zu den eingeladenen Platinum Partnern gehörten IOK GmbH & Co. KG, PORTFORMANCE GmbH, neumeier AG, NetPlans GmbH, pco GmbH & Co. KG, SIEVERS-SNC Computer & Software GmbH & Co. KG, Conova Communications GmbH, IT-FORMATION GmbH, Medialine EuroTrade GmbH, Proact Deutschland GmbH, Alphasolid IT GmbH und QualityHosting AG.

Vierstufiges Partnerprogramm – ein jahrelanges Erfolgsmodell

Die eingeladenen Platinum Partner von Hornetsecurity zeichneten sich in der Vergangenheit besonders durch die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Hannoveraner Unternehmen aus. Deshalb wurden sie von dem Cybersecurity Experten auf die höchste Stufe des Partnerprogramms gehoben. Hornetsecurity verfügt über ein internationales Vertriebsnetz. In den vier Partnerstufen Bronze, Silber, Gold und Platinum findet jeder Partner die optimale Lösung, um seinen Kunden flexible Services und Benefits anbieten zu können. Denn die Next-Gen-Security-Lösung für Microsoft 365 beinhaltet geschützte E-Mail-Kommunikation, eine starke Backup- und Recovery-Lösung sowie Security Awareness Services, AI Recipient Validation und Berechtigungsmanagement. Mit diesem Portfolio können die Partner alle Sicherheits- und Compliance-Aspekte ihrer Kunden ganzheitlich abdecken und zeitgleich ihr M365-Geschäft nachhaltig ausbauen.

Weitere Informationen:

Um mehr über das Partnerprogramm von Hornetsecurity zu erfahren, besuchen Sie die Website.

Über die Hornetsecurity Group

Hornetsecurity ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Sicherheits-, Compliance-, Backup- und Security-Awareness-Lösungen der nächsten Generation, die Unternehmen und Organisationen jeder Grösse auf der ganzen Welt unterstützen. Das Flaggschiffprodukt 365 Total Protection ist die umfassendste Cloud-Sicherheitslösung für Microsoft 365 auf dem Markt. Angetrieben von Innovation und Cybersecurity-Exzellenz, baut Hornetsecurity mit seinem preisgekrönten Portfolio eine sicherere digitale Zukunft und nachhaltige Sicherheitskulturen auf. Hornetsecurity ist über sein internationales Vertriebsnetz mit über 12.000 Channel-Partnern und MSPs in mehr als 120 Ländern aktiv. Seine Premium-Dienste werden von mehr als 75.000 Kunden genutzt.

