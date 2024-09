Exklusiv: Michelin liefert Reifen für den neuen Peugeot 3008 und E-3008

– Ausrüstungsvertrag für den europäischen Markt

– Hybrid oder vollelektrisch: alle SUV-Modelle erhalten speziell abgestimmte Reifen für mehr Sicherheit, Energieeffizienz, Langlebigkeit, Fahrspaß und Laufruhe

– Produktion in Europa – so nah wie möglich an den Märkten

Michelin ist exklusiver Reifenlieferant für die neuen Peugeot-Modelle 3008 und E-3008 auf dem europäischen Markt. Produziert werden die Reifen für Peugeot in den europäischen Werken von Michelin: „Wir haben viel in diesen Auftrag investiert, um den kommerziellen Erfolg des neuen SUV von Peugeot zu unterstützen. Unser Produktionsverbund mit den Werken in Bad Kreuznach, Vitoria und Valladolid in Spanien sowie Cuneo in Italien ist ein Beleg für unsere Strategie einer möglichst marktnahen Herstellung“, erläutert Florentin Odenwald, Executive Vice President Global Sales Automotive OE bei Michelin.

Hohe Anforderungen an Reifen

Drei Jahre hat die Entwicklung der Reifen für diese SUV-Modelle in Anspruch genommen. Das Lastenheft enthielt sehr hohe Anforderungen in Bezug auf Fahrstabilität und -sicherheit auf nasser und trockener Fahrbahn sowie an die Schlüsselkriterien Langlebigkeit und Energieeffizienz – Bereiche, in denen Michelin führend ist. „Elektrofahrzeuge verändern Reifen-Paradigmen: Sie stellen höhere Anforderungen in gleich mehreren Bereichen, was eine Herausforderung für unsere Entwicklungsingenieur*innen ist. Es liegt in der DNA von Michelin, theoretisch widersprüchliche Eigenschaften miteinander zu verbinden und die Grenzen der Leistungsfähigkeit von Reifen immer weiter zu verschieben“, sagt Philippe Jacquin, Vice President für die Entwicklung von Reifen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge bei Michelin.

Entwicklung fahrzeugspezifischer Reifen

Seit mehreren Jahren arbeitet Michelin intensiv daran, die spezifischen Anforderungen von Elektrofahrzeugen an Reifen zu optimieren. Eine Anpassung ergibt sich aus dem Gewicht: Batteriebetriebene Fahrzeuge sind grundsätzlich schwerer, und die gleiche Reifendimension muss manchmal einige Dutzend (bei Mild-Hybrid) bis zu mehreren hundert Kilogramm (bei E-Fahrzeug) mehr tragen. Eine weitere Belastung ist das hohe Drehmoment, das bei Elektromotoren sofort beim Anfahren zur Verfügung steht sowie die Auswirkungen des regenerativen Bremsens. Die zunehmenden Kräfte bei Traktion und Bremsen in Kombination mit dem zusätzlichen Gewicht führen zu einem höheren Verschleiß. „Wir haben diese Einflüsse in unserem Entwicklungsprozess berücksichtigt. So können wir unserem Partner auf Fahrzeug und Antrieb abgestimmte Reifen liefern“, erklärt Jacquin.

Für alle neuen Versionen des Peugeot 3008 und E-3008 gibt es drei Reifenvarianten: zwei Sommer- und einen Ganzjahresreifen – für 19- und 20-Zoll-Felgen.

Für den europäischen Markt:

– Der MICHELIN e.PRIMACY ist der erste Reifen, bei dessen Entwicklung der gesamte Lebenszyklus berücksichtigt wurde, mit einer Bewertung der Umweltauswirkungen vom Design bis zum Recycling. Er ist ein echter Technologieträger und hat einen sehr geringen Rollwiderstand für mehr Reichweite von Elektrofahrzeugen. In der Nutzung ist er ökologisch sowie ökonomisch – und garantiert, wofür MICHELIN Reifen schon immer stehen: Sicherheit, Grip und Langlebigkeit. Der MICHELIN e.PRIMACY ist in drei Größen erhältlich: 235/50 R 20 104V, 235/55 R 19 105V und 225/55 R 19 103V.

– MICHELIN CrossClimate 2 SUV: Der Ganzjahresreifen steht für hohe Laufruhe und Laufleistung bei den meisten Wetterbedingungen – unabhängig von der Jahreszeit. Der Reifen kombiniert die Vorteile von Sommerreifen beim Bremsen auf trockener und nasser Fahrbahn mit den Leistungen von Winterreifen bei Traktion und Bremsen bei winterlichen Bedingungen. Mit der Kennzeichnung 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) ist er für den Einsatz im Winter zugelassen, also auch in Ländern, in denen es eine Winterreifenpflicht gibt. Zwei Dimensionen sind homologiert: 225/55 R 19 103 V und 235/55 R 19 105 V.

Für den außereuropäischen Markt:

– MICHELIN Pilot Sport 4 SUV: Dieser Hochleistungsreifen bietet einen außergewöhnlichen Fahrkomfort, kombiniert mit hoher Lenkpräzision und Stabilität selbst bei sportlicher Fahrweise, maximalen Grip auf trockenem und nassem Asphalt sowie eine äußerst hohe Laufleistung. Er ist in der Größe 235/50 R 20 104V erhältlich.

Michelin hat den Anspruch, die Mobilität seiner Kunden nachhaltig zu verbessern. Als führendes Mobilitätsunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Michelin Reifen, die exakt auf ihre Bedürfnisse und Einsatzzwecke zugeschnitten sind, genauso wie Dienstleistungen und Lösungen zur Verbesserung der Transporteffizienz. Mit weiteren Angeboten ermöglicht Michelin seinen Kunden einzigartige Reiseerlebnisse.

Die Hightech-Materialien von Michelin kommen in unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz. Das Unternehmen mit Hauptsitz im französischen Clermont-Ferrand ist in 175 Ländern präsent. Michelin beschäftigt weltweit 132.200 Mitarbeiter*innen und betreibt 67 Werke für die Reifenherstellung, die 2022 zusammen rund 200 Millionen Reifen produzierten.

