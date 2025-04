Exklusive Baugrundstücke am Meer – Insel Rügen Glowe – keine Courtage- direkt vom Eigentümer- erschlossen

Baugrundstücke Insel Rügen direkt vom Eigentümer unterschiedliche Größen sofort bebaubar ( keine Bedingung)

Ein führendes Immobilienunternehmen hat angekündigt, dass ab sofort Baugrundstücke direkt am Meer auf der Insel Rügen, Glowe, verfügbar sind. Diese Grundstücke bieten die Möglichkeit, unmittelbar bebaut zu werden, da sie alle notwendigen Erschließungen besitzen. Mit Größen von 281 m² bis 2051 m² stehen sie zur Verfügung, ohne zusätzliche Courtage oder Bindung an einen Bauträger. Verkauf vom Eigentümer.

Attraktive Baugrundstücke an der Ostsee

Das Immobilienunternehmen teilt mit, dass die neu verfügbaren Baugrundstücke eine exklusive Lage nur 200 Meter von der Ostsee entfernt bieten. Diese einmalige Gelegenheit richtet sich an Interessenten, die sich ihren Wohntraum am Meer erfüllen möchten. Die Grundstücke sind ideal für den sofortigen Bau ausgelegt und bieten eine große Bandbreite an Flächengrößen, um individuelle Baupläne zu realisieren.

Vorteile der Lage auf der Insel Rügen

Die angebotenen Baugrundstücke befinden sich im Ort Glowe auf der beliebten Insel Rügen, die für ihr gesundes Klima und ihre endlos weiten Strände bekannt ist. Mit der besten Infrastruktur ausgestattet, ermöglicht die Region eine hohe Lebensqualität, die sowohl für Bewohner als auch Investoren von großem Interesse ist. Die Insel Rügen ist zudem bekannt für ihre hohe Anzahl an Sonnenstunden, was das Ganzjahresleben besonders attraktiv macht.

Keine zusätzlichen Kosten und flexible Planung

Das Unternehmen hebt hervor, dass für die erworbenen Grundstücke keine Courtage anfällt. Zudem sind Käufer nicht an einen bestimmten Bauträger gebunden, was maximale Flexibilität in der Bauplanung verspricht. Diese Bedingungen schaffen einen wirtschaftlichen Vorteil, der zusätzlichen Anreiz für den Erwerb dieser exklusiven Grundstücke bietet.

Eine Investition in die Zukunft

Mit der Möglichkeit, sofort mit dem Bau zu beginnen, stellt der Kauf eines dieser Baugrundstücke eine wertvolle Investition dar ( keine Verpflichtung)Aufgrund der attraktiven Lage an der Ostsee und der soliden Infrastruktur ist mit einer beständigen Wertsteigerung zu rechnen. Diese Grundstücke bieten nicht nur einen Ort für den persönlichen Rückzug, sondern auch eine langfristige Wertanlage.

Das etablierte Immobilienunternehmen ist darauf spezialisiert, seinen Kunden erstklassige Baugrundstücke an den besten Lagen zu bieten. Mit einem Fokus auf Qualität und Kundenzufriedenheit hat es sich den Ruf erarbeitet, sichere und profitable Immobilieninvestitionen zu ermöglichen. Seine Projekte zeichnen sich durch Nachhaltigkeit und strategische Lageauswahl aus, die den hohen Ansprüchen moderner Käufer gerecht werden und das seit 30 Jahren !

Email: info@ruegenspezialist.de Tel 01715662049

