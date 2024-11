Entspannen in der historischen Villa 1908 am Bodensee

Für Urlauber, die eine exklusive Ferienwohnung in Bregenz suchen, ist die historische Villa 1908 eine unvergleichliche Wahl. Die denkmalgeschützte Villa besticht durch eine stilvolle Mischung aus historischem Flair und moderner Ausstattung und liegt in perfekter Nähe zu den vielfältigen Angeboten am Bodensee.

Historisches Flair und moderne Ausstattung

Die Villa 1908 bietet vier individuell gestaltete Ferienwohnungen am Bodensee, die jeden Aufenthalt besonders machen. Jede Wohnung ist in Stil und Ausstattung einzigartig und reicht von 40 bis 90 Quadratmetern – ideal für Paare, Familien oder Alleinreisende. Neben einer geschmackvollen Einrichtung mit originalen Stilelementen bieten die Apartments unterschiedliche Highlights: von großzügigen Dachterrassen mit Seeblick bis hin zu eleganten Designer-Küchen und gemütlichen Kaminen.

Variabler Komfort in jeder Ferienwohnung

Die Ferienwohnungen am Bodensee mit Seeblick umfassen exklusive Ausstattungen wie Dachterrassen, Balkone, moderne Kamine, Seeblick und stilvolle Designer-Küchen. Dank dieser Besonderheiten wird das Urlaubsgefühl direkt in die Unterkunft getragen. Gäste genießen eine gehobene Einrichtung und moderne Technik wie Highspeed-Internet und Fußbodenheizung, während die charmante historische Atmosphäre der Villa für ein unvergleichliches Ambiente sorgt.

Vorteile der Villa 1908:

– Vielseitige Apartments: Vier Ferienwohnungen mit unterschiedlichen Stilrichtungen und Größen (40-90 m2).

– Exklusive Ausstattung: Dachterrasse, Balkon, Seeblick, Kamin und Designerküchen in verschiedenen Wohnungen.

– Modern & komfortabel: Highspeed-Internet, Fußbodenheizung und elegante Möbel in jeder Ferienwohnung.

– Zentrale Lage: Nähe zu Bodensee, Bregenzer Festspielen, Altstadt und Pfänder.

– Umfassender Service: Persönliche Betreuung und lokale Empfehlungen für Freizeitaktivitäten.

– Geeignet für diverse Gäste: Ideal für Familienurlaube, Paare und Geschäftsreisen.

Ideale Lage am Bodensee für Freizeit und Kultur

Mit ihrer zentralen Lage in Bregenz bietet die Villa 1908 den perfekten Ausgangspunkt, um die Ufer des Bodensees, die Seebühne der Bregenzer Festspiele und die historische Altstadt zu entdecken. Auch der nahegelegene Pfänder, Bregenz' Hausberg, ist in Reichweite und lädt zu Wanderungen mit spektakulärem Ausblick ein.

Unsere Ferienwohnung in Bregenz bietet Ihnen die perfekte Mischung aus historischem Charme und modernem Komfort. Die Villa 1908, ein architektonisches Juwel, liegt nur wenige Minuten vom Zentrum von Bregenz und dem wunderschönen Bodensee entfernt. Genießen Sie die Nähe zu Sehenswürdigkeiten wie den Bregenzer Festspielen, den Pfänder und der Seepromenade. Unsere Ferienwohnung ist ideal für Familien, Paare und Kulturbegeisterte, die den besonderen Flair einer historischen Unterkunft schätzen und gleichzeitig moderne Annehmlichkeiten nicht missen möchten.

Kontakt

VM Immobilien GmbH

Viktor Brahimi

Herrengutgasse 19

6923 Lauterach

017632856874



https://villa-1908.at/

