EXKLUSIVES LANDHAUS ROSE GARDEN ZU VERKAUFEN

Begehrte Lage direkt vor Sylt und Dänemark!

Das ansprechende neuwertige Landhaus „Rose Garden“ mit Ambiente und Flair mit ca. 160 m² Wohnfläche befindet sich in einer schönen, ruhigen und begehrter Lage von Klintum, direkt vor Sylt und Dänemark. Hier findet man Ruhe und Gemütlichkeit um mal richtig auszuspannen. Man hört die friesische Sprache und es duftet überall in den blühenden Gärten.

Das exklusive Einfamilienhaus wurde mit sehr viel Liebe zum Detail unter Verwendung hochwertiger Materialien ausgestattet, mit einem besonderen Gefühl für Stil und Lebensqualität. Das begrenzte Angebot an hochwertigen Objekten in gefragter Lage, macht dieses schöne Objekt zu einer sicheren und begehrten Investition mit viel Wertsteigerungspotenzial in der Zukunft.

Diese schöne Immobilie wurde 2005 erbaut und in den letzten zwei Jahren umfassend modernisiert und macht einen extravaganten Eindruck. Das Grundstück hat eine Größe von ca. 1.400 m² mit altem Baumbestand. Der nach Süden ausgerichtete Garten ist romantisch angelegt und nicht einsehbar. Das schöne Haus wurde mit viel Liebe zum Detail ausgestattet und hat eine Wohnfläche von ca. 160 m² mit einem durchdachten Grundriss. Einfach einziehen und wohlfühlen: Neue Gasheizung, Öko-Kalkfarbe, neue EBK, italienische Fliesen, Fußbodenheizung Außenbeleuchtung und..und..und.

Das Grundstück ist sehr schön angelegt und der nicht einsehbare Garten bietet Ruhe und Erholung. Die Südterrasse und eine angelegte kleine Strandoase mit Liegen, bieten viel Wohlfühlatmosphäre.

Der großzügige Eingangsbereich mit Diele wird Ihnen gefallen. In der Nähe befinden sich ein Gästebad mit DU/WC, Flur mit Garderobe und HWR. Von der Diele geht die Treppe ins DG und durch eine große doppelflügelige Tür gelangen Sie zum Wohnbereich. Hier befindet sich eine Profi-Küche, der großzügige Wohn- und Essbereich mit großen Fenstern und Blick in den schönen Garten sowie eine große Terrassentüre mit direktem Zugang zur Süd-Terrasse mit Sitzbereich.

Über den großzügigen Eingangsbereich kommen Sie dann über die schöne Treppe ins DG. Im oberen Bereich befinden sich eine große Diele mit Galerie und Blick von oben nach unten ins Eingangsfoyer. Insgesamt drei Schlafzimmer und ein Büro stehen im DG zur Verfügung. Im Dachgeschoss befindet sich ein großzügiges Bad mit freistehender Badewanne, DU, Doppel-Waschbecken und WC.

Klintum gehört zur Gemeinde Leck in Nordfriesland und gehört zum Amt Südtondern. Zum Bereich des Amtes Südtondern mit rund 40.000 Einwohnern gehören neben Leck, und der Stadt Niebüll noch 28 Gemeinden, darunter Risum-Lindholm, Süderlügum und Dagebüll. Klintum und seine Umgebung laden zum Aktivurlaub ein: Wandern, Radfahren, Reiten, Golf etc. Das Erholungsgebiet „Langenberger Forst“ liegt direkt vor der Haustür, ideal zum Reiten, Sport treiben oder Spazierengehen.

Vom Landhaus „Rose Garden“ sind die Inseln Sylt, Föhr und Amrum sowie die Halligen im Weltnaturerbe Wattenmeer und das benachbarte Dänemark in kurzer Zeit zu erreichen. Sogar die Metropolregion Hamburg ist aufgrund der hervorragenden Verkehrsanbindung schnell erreichbar. In weniger als einer Stunde mit dem Auto sind Sie auf der Insel Römö (Dänemark) mit dem kilometerlangen Sandstrand. Genießen Sie in Niebüll die Museen, Konzerte, Veranstaltungen aller Art, das Kino, die Stadt und ihre Geschäfte. Die Nordsee, der Nationalpark Wattenmeer, Nolde, das Kulturzentrum www.dercharlottenhof.de und Inseln und Halligen sind ganz nah.

Alle Dinge des täglichen Lebens (Einkaufsmärkte, Einzelhandelsgeschäfte) sind in Leck, Langenhorn, Risum-Lindholm und Niebüll zu bekommen. In Niebüll gibt es alle Schulen (Realschule, Gymnasium), Bahnhof und ein Krankenhaus.Zum schönen 18-Loch-Golfplatz Hof Berg sind es nur fünf Autominuten. Wohl kaum eine andere Region Deutschlands ist so sehr durch das faszinierende Zusammenspiel von Wolken, Wellen und Wind geprägt wie Nordfriesland. Nicht zuletzt deshalb zählt der Kreis zu den beliebtesten Urlaubsregionen der Bundesrepublik.

Die Theodor-Storm-Stadt Husum oder Flensburg die maritime Stadt erwartet Sie in einer halben Stunde mit dem Auto. Ein Blick über die Flensburger Förde ist einfach traumhaft. Die Skyline von Flensburg und die zahlreichen weißen Segelboote, die vor dem Wind kreuzen, geben dem Betrachter ein maritimes Flair. In Flensburg lässt es sich herrlich shoppen und flanieren oder Sie setzen sich in eines der vielen Straßencafes oder Restaurants am Wasser.

Das berühmte, heilkräftige und milde Klima sowie das begrenzte Angebot machen Immobilien an der Nordsee zu einer sicheren und begehrten Investition.Ideale Lage für ausgedehnte Spaziergänge an der nahegelegenen Nordsee mit der einmaligen Wattlandschaft, den Salzwiesen und dem weiten Himmel mit Blick auf die Halligen und auf die Insel Föhr. Kurze Entfernung zum Badestrand von Dagebüll oder zum Hafen mit der Fähre nach Föhr und Amrum.

Wohl kaum eine andere Region Deutschlands ist so sehr durch das faszinierende Zusammenspiel von Wolken, Wellen und Wind geprägt wie Nordfriesland. Nicht zuletzt deshalb zählt der Kreis zu den beliebtesten Urlaubsregionen der Bundesrepublik. Ob auf der mondänen, bei deutscher und internationaler Prominenz beliebten Insel Sylt, auf den ursprünglicheren Nachbarinseln Föhr, Amrum und Pellworm oder den beschaulichen Halligen – einen Traumurlaub kann man in Nordfriesland vielerorts verbringen, und das nicht nur in den warmen Sommermonaten.

Die nordfriesische Marsch ist Heimat zahlreicher selten gewordener Tier- und Pflanzenarten, fast 10% des Kreisgebiets stehen daher inzwischen unter Naturschutz. Ein Teil des weltweit einzigartigen Wattenmeers zählt ebenfalls zum Kreisgebiet. Die Stadt Niebüll bietet ein breites Spektrum für die Freizeitgestaltung, wie z.B. Hallenbad, Naturfreibad, Kegelbahnen, Tennisplätze, Tennishallen, Squash-Anlagen, Reithallen, Trendsportanlagen, alle Sportanlagen für die klassischen Breitensportarten sowie ein gut ausgebautes Rad- und Wanderwegenetz. Freunde des Golfsports finden in ca. 10 km Entfernung in landschaftlich reizvoller Umgebung am Rande des Langenberger Forstes einen vorbildlichen 18-Loch-Golfplatz. Weitere Golfplätze auf dem Festland befinden sich in Husum, Flensburg und in Dänemark in relativer Nähe zur Grenze.

Der hohe Freizeitwert der Region ergibt sich aber auch aufgrund der überaus verkehrsgünstigen Lage zur Nordseeküste, zu den Inseln und Halligen im Nationalpark Nordfriesisches Wattenmeer und nach Dänemark. Flensburg die maritime Stadt erwartet Sie. Ein Blick über die Flensburger Förde ist einfach traumhaft. Die Skyline von Flensburg und die zahlreichen weißen Segelboote, die vor dem Wind kreuzen, geben dem Betrachter ein maritimes Flair. In Flensburg lässt es sich herrlich shoppen und flanieren oder Sie setzen sich in eines der vielen Straßencafes oder Restaurants am Wasser.

Sehenswert ist auch das nahe Dänemark mit den romantischen Städtchen Tønder an der Westküste oder Sonderburg an der Ostküste sowie die Insel Rømø mit einem der längsten Sandstrände Europas. Aber selbst die Großstadt Hamburg ist durch beste Bahnverbindungen zu jeder Tageszeit erreichbar. Erleben Sie die Vorteile in einer der schönsten Regionen Deutschlands. Die Landschaft, die der große deutsche Expressionist Emil Nolde wie kein anderer in seinem künstlerischem Werk mit seiner Rauheit, Lieblichkeit und Farbenpracht konserviert hat. Besuchen Sie das Nolde-Museum mit dem neuen Nolde-Cafe und Nolde-Restaurant. Ein großes Kulturprogramm und Konzerte gibt es auch im Charlottenhof in Klanxbüll.

Die Insel Sylt bietet seinen Besuchern zu jeder Jahreszeit ein vielfältiges Angebot an Gastronomie, Geschäften und Veranstaltungen. Die schöne Promenade offeriert Musik und Festivals und lädt zu Spaziergängen entlang des weitläufigen, weißen Sandstrandes ein. Ein feiner Sandstrand, unberührte Natur und eine raue Brandung, hier können Sie das gesunde Klima auf Sylt genießen. Die Inselhauptstadt Westerland ist die touristische Hochburg des Nordens und auch im Winter noch belebt. Nicht nur die zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung macht Westerland so begehrt.

Was macht Sylt so besonders? Sylt ist die Insel der Kontraste. Reetdachhäuser auf kleinen Warften, schmale Straßen und endlose Sandstrände, Wattenmeer und Heidelandschaften. Unternehmen Sie Ausflüge auf die Insel Sylt, genießen Sie den Tag dann auf der Insel und abends fahren Sie mit dem Zug über den Hindenburgdamm wieder zurück aufs Festland (Bahnhof Niebüll) ins Landhaus Rose Garden.

Die Insel Rømø mit einem der längsten Sandstrände Europas ist nicht weit entfernt. Zur Insel Rømø sind es nur ca. 40 Minuten romantische Autofahrt an der Küstenstraße entlang. Rømø ist die südlichste dänische Wattenmeerinsel. Sie liegt drei Kilometer nördlich von Sylt und ist vor allem bei Surfern und Familien mit Kindern sehr beliebt. Zwei große Strände bilden den Mittelpunkt, neben dem Sonderstrand ist vor allem der Lakolk Strand sehr beliebt. Der über 700 Meter breite, feine Sandstrand darf mit dem Fahrzeug befahren werden. Havneby, im Süden der Insel, ist der größte Ort von Rømø. Dort ist auch der Fährhafen der Insel, der mit der Rømø-Sylt-Linie die einzige Alternative für Besuche auf Sylt ist, die nicht über den Hindenburgdamm führt.

Sehenswert ist das romantische Städtchen Tønder (nur wenige Autominuten entfernt) an der Westküste. Viele nutzen das grenznahe Städtchen gerne zum Einkaufsbummel und besuchen die Antiquitätenhändler z.B. in Tønder oder Møgeltønder, mit der schönsten Dorfstraße Dänemarks. Den romantischen Hjerpsted Strand hinter Højer erreicht man schnell, nicht weit von der Insel Rømø gelegen. Von hier haben Sie eine wunderschöne Aussicht auf das Meer und direkten Blick nach Sylt und Rømø. Ribe die älteste Stadt Dänemarks ist ebenfalls einen Besuch wert. Ribe war einst wichtige Hafenstadt an der Nordsee.

