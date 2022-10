Expedia Group präsentiert verbesserte Funktionen für TAAP-Reiseberater

Das Unternehmen erweitert wichtige Funktionen für mehr als 40.000 TAAP-Agenturen

München/ Seattle, Wash., 5. Oktober 2022 – Die Expedia Group hat heute eine Erweiterung des Expedia Live Agent Chat für Berater sowie einen verbesserten Prozess für die Erstellung von Unterkunftsangeboten vorgestellt. Die neuen Funktionen stehen den Mitgliedern des Expedia Travel Agent Affiliate Program (TAAP) zur Verfügung und sollen die Reiseberater bei der Vorbereitung auf die Urlaubsreisezeit unterstützen.

„Um Reiseberater auch weiterhin dabei zu unterstützen, ihren Kunden unvergessliche Reiseerlebnisse zu bieten, hat die Expedia Group ihre TAAP-Lösungen noch einmal weiterentwickelt und stellt die nützlichsten Tools nun zur Verfügung“, so Robert Pylypiw, Senior Retail Distribution Manager Expedia Group. „Reiseberater spielen nach wie vor eine entscheidende Rolle in der Reiselandschaft. Wir freuen uns, ihnen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie Reisenden von heute einen noch individuelleren Service bieten können.“

Der Live-Agent-Chat verbindet TAAP-Berater jederzeit direkt mit einem menschlichen Agenten online. Der Service, der bisher nur TAAP-Beratern in den USA und Kanada zur Verfügung stand, wird nun auch auf anderen Märkten verfügbar sein, darunter Australien, Belgien, Irland, die Niederlande, Neuseeland, die Philippinen, Singapur und das Vereinigte Königreich. In den kommenden Monaten wird TAAP den Live Agent Chat auf weitere Regionen und lokale Sprachen ausweiten.

Mit dem neuen, erweiterten Live-Chat haben Berater auf der ganzen Welt jetzt mehr Flexibilität bei der Wahl eines Kundensupport-Kanals, der ihren Präferenzen entspricht. Dank der benutzerfreundlichen Funktionen können TAAP-Berater Buchungsfragen schnell klären, so dass sie Zeit sparen und sich auf die Zusammenstellung außergewöhnlicher Reiseerlebnisse konzentrieren können.

Die neuen Funktionen des Angebotsservices ermöglichen es TAAP-Beratern außerdem, Angebote zu definieren und für eine spätere Verwendung zu speichern, Angebote zu überprüfen und zu ändern sowie schnell mit der Buchung eines gespeicherten Angebots zu beginnen. Darüber hinaus ermöglicht das Update den Beratern, alle ihre Angebote an einem einzigen Ort zu verfolgen und zu verwalten, um die Transparenz und den Komfort zu verbessern.

Die Expedia Group kündigte außerdem eine stetig wachsende Suite von Marketing-Assets für Berater an, darunter mehr als 300 modifizierbare Vorlagen für soziale Medien, E-Mail-Marketing, Banner und mehr. Die Marketing-Suite soll TAAP-Beratern dabei helfen, aus größerer digitaler Sichtbarkeit und einem erhöhten digitalen Engagement der Reisenden einen Wettbewerbsvorteil zu ziehen.

Expedia Group TAAP bietet Reiseberatern Zugang zu einer breiten Palette von Reiseangeboten, darunter mehr als eine Million Immobilien, 200.000 Aktivitäten, 175 Autovermietungen und 500 Fluggesellschaften.

Erhalten Sie hier weitere Informationen zur Nutzung von Expedia TAAP.

Über die Expedia Group

Die Unternehmen der Expedia Group, Inc. ermöglichen über ihre globale Plattform Reisen für jeden und überall. Angetrieben von der Grundüberzeugung, dass Reisen eine Kraft für das Gute ist, helfen wir Menschen, die Welt auf neue Weise zu erleben und dauerhafte Verbindungen aufzubauen. Wir bieten branchenführende Technologielösungen, um das Wachstum und den Erfolg unserer Partner zu fördern und gleichzeitig unvergessliche Erlebnisse für Reisende zu schaffen.

Unsere Organisation setzt sich aus drei Säulen zusammen: Expedia Product & Technology, das sich auf die Produkt- und Technikstrategie und -angebote der Gruppe konzentriert; Expedia Brands, in dem alle unsere Verbrauchermarken untergebracht sind; und Expedia for Business, das aus Business-to-Business-Lösungen und Beziehungen im gesamten Reise-Ökosystem besteht.

Zur Markenfamilie der Expedia Group gehören: Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Vrbo®, trivago®, Orbitz®, Travelocity®, Hotwire®, Wotif®, ebookers®, CheapTickets®, Expedia Group™ Media Solutions, CarRentals.com™, und Expedia Cruises™.

