Expedia Group: Rückerstattung, Flexibilität und Sauberkeit: die drei wichtigsten Säulen für die Autovermietungsbranche auf dem Weg zur Erholung

Von Sue Spinney, Vice President, Ground Transport and Activities, Expedia Group

München/ Seattle – 16. November 2021 – Angesichts der zunehmenden Zahl von Impfungen können es die Menschen nicht erwarten, wieder zu reisen und sich mit der Welt zu verbinden. Die Reiseplanung ist jedoch immer noch mit einem gewissen Maß an Unsicherheit verbunden. Als Reiseanbieter, der die Nachfrage steigern und mehr Buchungen erhalten möchte, ist es unerlässlich, mehr Flexibilität für die Reisenden zu schaffen und über den Preis hinaus zu denken, um Vertrauen zu schaffen.

Ein frühzeitiger und schneller Vertrauensaufbau bei den Reisenden ist der Schlüssel, um ihr Interesse in eine Buchung umzuwandeln. Laut der im Mai durchgeführten Umfrage des Traveler Value Index der Expedia Group wollen mehr als die Hälfte der Reisenden (53 %) bei der Buchung von Reisen im nächsten Jahr darauf vertrauen, dass der Anbieter seine Versprechen einhält.

Unsere Studie zeigt auch, dass fast jeder vierte Reisende weltweit bei der Buchung eines Mietwagens für seine Reise eine vollständige Rückerstattung über alle anderen Überlegungen stellt – eine Abkehr von der konventionellen Annahme, dass der Preis das Verbraucherverhalten bestimmt. Der Traveler Value Index hat auch gezeigt, dass eine verbesserte Reinigung in den USA an erster Stelle steht und weltweit die zweithöchste Priorität hat. Flexible Umbuchungsbedingungen sind vor allem für Millennials in den USA wichtig, während eine bessere Reinigung von Reisenden der Generation X und der Babyboomer in den USA mehr geschätzt wird.

Um von der Reisewelle nach der Pandemie zu profitieren, muss sich die Autovermietungsbranche an diese neuen Erwartungen anpassen und mehr Flexibilität bieten, während sie gleichzeitig den Reisenden versichert, dass das Fahrzeug sicher und sauber sein wird. Die Situation von COVID-19 ist ständig in Bewegung, und die Reisenden wollen sicherstellen, dass ihr Geldbeutel – ebenso wie ihre Gesundheit – geschützt ist.

Die Reiseanbieter sollten mit ihren eigenen flexiblen Optionen reagieren, die sich an den Wünschen der Reisenden orientieren, wenn sie das Reisen wiederaufnehmen. Um das Vertrauen der Reisenden zu gewinnen, müssen Reiseanbieter sicherstellen, dass sie die spezifischen Annehmlichkeiten, Merkmale oder Richtlinien, die in ihrem Angebot enthalten sind, erfüllen können und gleichzeitig eine Reihe von Optionen und Preisen anbieten, damit die Reisenden ihre Ängste zurücklassen und sich auf ihren bevorstehenden Traumurlaub konzentrieren können.

Expedia Group sendet zum Beispiel Echtzeit-Benachrichtigungen wie “Machen Sie sich bereit für Ihre Fahrt”, Erinnerungen an die Abholung und Push-Benachrichtigungen bei Stornierungen, um ein nahtloses Erlebnis für den Reisenden zu gewährleisten. Wir tragen auch dazu bei, das Vertrauen wiederherzustellen, indem wir Echtzeit-Updates zu Reiserouten und Reisezielen bereitstellen, Reisenden helfen, kluge Buchungsentscheidungen zu treffen, indem wir Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen anzeigen, und ihre finanzielle Sicherheit durch Flexibilität schützen.

Die weltweite Reisepause hat uns vor Augen geführt, wie wichtig es ist, miteinander in Verbindung zu treten, sich mit unseren Gemeinschaften zu verbinden und andere Kulturen kennenzulernen. Unsere Angebotspartner können einen großen Beitrag dazu leisten, dass dies für die Reiselustigen möglich wird, von denen viele dem Reisen finanzielle Priorität eingeräumt haben, indem sie ihr Reisebudget im Vergleich zu 2020 erhöht haben. Bei den anhaltenden Angebotsschwankungen auf dem Markt werden diejenigen Autovermieter die Nase vorn haben, die Flexibilität bieten können, um die derzeit gestiegenen Preise auszugleichen. Die Branche sollte sich darauf einstellen, dass erhöhte finanziellen Sicherheit in den kommenden Monaten im Vordergrund stehen wird, und die Anpassung an diese sich verändernden Einstellungen ist der Schlüssel für einen anhaltenden Erfolg in dieser neuen Realität.

