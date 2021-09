Expedia Group vereinheitlicht ihre Kundenbindungsprogramme in globaler Prämienplattform

Derzeitige Kundenbindungsprogramme brachten Mitgliedern Einsparungen bei Reisen in Höhe von fast 10 Milliarden US-Dollar

Einheitliches Programm verstärkt künftige Wirkung auf die Kunden

München/ Seattle – 21. September 2021 – Mit mehr als 145 Millionen Mitgliedern in ihren aktuellen Prämienprogrammen verfügt die Expedia Group bereits über eine der größten Treueplattformen der Welt. Heute gab das Unternehmen Pläne bekannt, das Angebot zu vereinheitlichen und zu erweitern, um alle Marken und Produkte einzubeziehen, so dass die Kunden der Expedia Group bald in den Genuss des umfassendsten Reiseprämienangebots der Branche kommen. Das Programm wird aus einzigartigen Preisnachlässen für Mitglieder bestehen und die Möglichkeit bieten, Prämien für alle Marken der Expedia Group, wie Expedia, Vrbo, Hotels.com, Travelocity und Orbitz, zu verdienen und einzulösen. Das neue Programm umfasst Flüge, Hotels, Ferienunterkünfte, Mietwagen, Kreuzfahrten und Aktivitäten.

“Alles, was wir tun, steht im Dienste unserer Kunden, indem wir Reiseprodukte und -funktionen schaffen, die einfach zu nutzen sind und sich für diejenigen, die mit uns reisen, noch mehr lohnen”, so Jon Gieselman, Präsident von Expedia Brands. “Wir möchten, dass unsere Kunden das Beste aus ihren Reiseerlebnissen herausholen, einfach und unkompliziert. Niemand muss jetzt irgendetwas tun, aber bald werden ihre derzeitigen Prämien noch wertvoller sein, da sie über ein konsolidiertes, einfach zu nutzendes Programm Zugang zur Welt der Expedia Group erhalten.”

Bis heute haben die Member Only Deals und Treueprämien der Expedia Group den Kunden allein bei Reisen fast 10 Milliarden Dollar gespart. Das Unternehmen plant, auf den großartigen Vorteilen aufzubauen, die derzeit in allen Treueangeboten der Expedia Group angeboten werden, wie z. B. Mitgliederpreise, Prämienbooster sowie Upgrades und soziale Annehmlichkeiten, die in Tausenden von Hotels weltweit angeboten werden.

Die Teilnahme an dem vereinheitlichten und verbesserten Programm wird weiterhin kostenlos sein. Bestehende Mitglieder und alle, die an einer Teilnahme interessiert sind, werden nach dem Start des neuen Programms einen reibungslosen Service erfahren. Alle derzeitigen Mitglieder werden weiterhin über ihre bestehenden Programme Prämien erhalten und können sich auf noch mehr Flexibilität und Mehrwert in der Zukunft freuen.

