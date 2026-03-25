Nicolas Kitzki: Zwischen Eis, Stille und Weite I Polarreisen als Expeditionsreisen

Expeditionsreisen im Boom: Nicolas Kitzki, CEO von IKARUS TOURS und PolarNEWS, gibt exklusive Einblicke in Arktis, Antarktis und neue Routen

„Wahrer Luxus ist heute nicht mehr Überfluss, sondern die Intensität eines echten, unverfälschten Naturerlebnisses.“

(Frankfurt / Königstein, 25.3. 2026) Je komplexer und digitaler unsere Welt wird, desto größer wird die Sehnsucht nach dem Echten. In einer hochentwickelten Gesellschaft, in der nahezu alles jederzeit verfügbar ist, wächst der Wunsch nach Erfahrungen, die sich nicht kopieren lassen – nach Weite, Stille und Ursprünglichkeit.

Genau hier setzen Expeditionsreisen an: Sie führen dorthin, wo unsere Zivilisation an ihre Grenzen stößt – in die unberührten Landschaften der Arktis und Antarktis. Orte, die nicht nur faszinieren, sondern verändern. Orte, die uns daran erinnern, wie klein wir sind – und wie groß die Welt noch ist.

Die Sehnsucht nach außergewöhnlichen Reiseerlebnissen wächst weltweit – und mit ihr das Interesse an Expeditionsreisen in die entlegensten Regionen unseres Planeten. Ob Arktis oder Antarktis: Immer mehr Reisende suchen nach authentischen, intensiven Naturerlebnissen fernab des Massentourismus.

Doch was steckt hinter diesem Boom? Welche neuen Routen und Entwicklungen prägen den Markt – und wie lassen sich solche Reisen nachhaltig gestalten?

Im exklusiven Interview spricht Nicolas Kitzki, CEO von IKARUS TOURS und PolarNEWS über die Faszination moderner Expeditions-Seereisen, aktuelle Trends und warum Reisen in die Polarregionen für viele zu einem echten Lebenstraum werden.

Am Ende der Welt beginnt das Wesentliche – Zurück zum Ursprünglichen: Die neue Faszination Expeditionsreise

Expeditionsreisen erleben derzeit weltweit einen starken Boom. Was macht die Faszination dieser Reisen aus Ihrer Sicht aus?

Nicolas Kitzki, CEO von IKARUS TOURS und PolarNEWS: Expeditions-Seereisen sind keine gewöhnlichen Reisen – sie sind ein Eintauchen in die letzten großen Naturwunder unserer Erde. Fernab von Massentourismus und Alltagsroutine entfaltet sich in der Arktis und Antarktis eine Welt von nahezu unberührter, archaischer Schönheit, die man nicht nur sieht, sondern intensiv fühlt.

Wenn gewaltige Eisberge in stillem Blau treiben, Gletscher in der Ferne kalben und sich die endlose Weite der Polarlandschaften öffnet, entsteht ein Moment von ehrfürchtiger Stille. Es ist diese besondere Magie, die Reisende innehalten lässt – ein Gefühl zwischen Demut, Faszination und tiefer Verbundenheit mit der Natur.

Hinzu kommen Begegnungen, die ihresgleichen suchen: majestätische Wale, verspielte Pinguine, mit etwas Glück sogar Eisbären in ihrer natürlichen Umgebung. Diese Augenblicke sind nicht inszeniert – sie sind echt, kraftvoll und berühren auf einer Ebene, die weit über das Gewöhnliche hinausgeht.

Im kleinen Kreis ausgewählter Mitreisender entsteht dabei eine exklusive, fast intime Atmosphäre des Entdeckens. Man teilt nicht nur spektakuläre Eindrücke, sondern echte Emotionen – und kehrt mit Erinnerungen zurück, die bleiben.

Expeditionsreisen sind damit weit mehr als ein Trend: Sie sind eine der eindrucksvollsten Formen des Reisens unserer Zeit – transformierend, inspirierend und von einer Schönheit, die sich kaum in Worte fassen lässt.

IKARUS TOURS ist seit vielen Jahren auf außergewöhnliche Reisen spezialisiert. Welche Rolle spielt PolarNEWS und Expeditions-Seereisen heute im Portfolio Ihres Unternehmens?

Mit PolarNEWS haben wir einen echten Spezialisten für Expeditions-Seereisen in unserem Portfolio. Daher sind Expeditions-Seereisen für uns weit mehr als ein Nischenprodukt – sie gehören zu den dynamischsten und strategisch wichtigsten Segmenten bei uns im Hause. Wir sehen eine klare Entwicklung hin zu anspruchsvollen, erlebnisorientierten Reisen, bei denen Authentizität und Exklusivität im Mittelpunkt stehen.

Unser Gesamt-Programm bildet genau diesen Anspruch ab: von landbasierten Expeditionen in Afrika, Asien und Lateinamerika bis hin zu Schiffsreisen in die Polarregionen und ausgewählte Warmwasser-Destinationen. Diese Vielfalt ermöglicht es uns, unterschiedlichste Zielgruppen gezielt anzusprechen – immer mit dem Fokus auf Qualität und außergewöhnliche Reiseerlebnisse.

Dass bereits rund 20 Prozent unseres Gesamtumsatzes auf Expeditions-Seereisen entfallen, unterstreicht die enorme Relevanz dieses Segments. Und wir sind überzeugt: Dieses Wachstum ist kein kurzfristiger Trend, sondern Ausdruck eines nachhaltigen Wandels im Reiseverhalten.

Reisen werden heute bewusster gewählt. Viele Menschen suchen nicht mehr nur Erholung, sondern Sinn, Tiefe und echte Erlebnisse. In einer Welt, die von Geschwindigkeit, Reizüberflutung und digitaler Dauerverfügbarkeit geprägt ist, entsteht der Wunsch nach Entschleunigung, nach Naturverbundenheit und nach Momenten, die sich nicht reproduzieren lassen. Gleichzeitig wächst das Interesse an nachhaltigem Reisen und an Formaten, die respektvoll mit sensiblen Ökosystemen umgehen.

Expeditionsreisen vereinen all diese Aspekte: Sie bieten Zugang zu außergewöhnlichen Orten, ermöglichen intensive Naturerfahrungen und schaffen Erlebnisse, die weit über den klassischen Urlaub hinausgehen. Genau darin liegt ihre zunehmende Bedeutung – heute und in Zukunft.

Arktis und Antarktis – Dort, wo die Welt endet: Warum Expeditionsreisen in die Polarregionen ein Leben verändern

Die Polarregionen gehören zu den faszinierendsten Reisezielen der Welt. Was macht eine Expedition in die Arktis oder Antarktis für Reisende so besonders?

Die Gästezahl von Besuchern, die die Arktis und Antarktis bereisen, bewegt sich – zum Glück – nicht einmal im Promillebereich im Vergleich zu den Besucherzahlen großer touristischer Hotspots. Genau die dort anzutreffende Ruhe und Einsamkeit, die Landschaftsstimmungen, die Begeisterung der Reisegäste beim Betrachten eines vorbeiziehenden, drei-Familien-Haus großen Eisbergs, die Ehrfurcht beim Entdecken einer hungrigen Eisbärenfamilie aus sicherer Entfernung, der Spaß bei einer geführten Kajaktour oder einfach der spannende Austausch mit Gleichgesinnten bei einem köstlichen Abendessen im Schiffsrestaurant – das zeichnet dieses Reiseabenteuer aus.

Welche besonderen Routen oder Expeditionen planen Sie für die Saison 2026/2027/2028?

In der Arktis bieten wir mehrere außergewöhnliche Routenverläufe an: Eine Tour konzentriert sich auf die Umrundung des Svalbard-Archipels, immer auf der Suche nach dem König der Arktis, dem Eisbären. Svalbard ist außerdem Zielpunkt einer anderen Expeditions-Seereise, die in Island startet und von dort in die sagenhafte Fjordwelt Ostgrönlands führt, bevor die Überfahrt nach Spitzbergen beginnt. Ostgrönland steht zudem im Mittelpunkt einer weiteren fantastischen Reise, die im nordnorwegischen Tromsø startet und nach dem Grönland-Erlebnis weiter nach Island führt. Das Erlebnis der geschichtsträchtigen Nordwestpassage ist ein einzigartiger Höhepunkt, der in der kanadischen Hocharktis in Resolute startet und diesen legendären Seeweg ostwärts durchfährt bis an die grönländische Westküste nach Ilulissat und Nuuk.

Auf der Südhalbkugel unserer Erde entdecken wir auf einer 22-tägigen Expeditions-Seereise den Zipfel der Antarktischen Halbinsel, das Naturparadies der Falklandinseln sowie die riesigen Königspinguinkolonien von Südgeorgien. Wer gerne den südlichen Polarkreis überschreiten möchte, dem legen wir unsere 11-tägige Expeditions-Seereise „über den südlichen Polarkreis“ ans Herz, die die Antarktische Halbinsel durch Packeiswelten über 66° Breite erleben lässt. „Auf den Spuren des Forschers Ernest Shackletons“ reisen die Teilnehmer einer 20-tägigen gleichnamigen Expeditions-Seereise, die neben der Antarktischen Halbinsel und Südgeorgien auch Elephant Island zum Ziel hat, wo sich das Schicksal der Mannschaft des bekannten Forschers abspielte. Der Zipfel Südamerikas mit Patagonien und der chilenischen Fjordwelt ist das Ziel einer weiteren Expeditions-Seereise an Bord von MS SYLVIA EARLE. Dabei erwarten die Reisegäste unvergessliche Ausblicke auf die Gipfelwelt Patagoniens und den berühmten Torres-del-Paine-Nationalpark.

Gibt es Orte oder Naturerlebnisse, die Gäste auf einer Expeditionsreise erleben können, die bei klassischen Kreuzfahrten nicht möglich sind?

Es gibt zahlreiche Orte auf unseren Expeditions-Seereisen, die ausschließlich Gästen dieser Reiseform vorbehalten sind. Klassische Kreuzfahrten werden in der Regel mit deutlich größeren Schiffen und einer Vielzahl an Passagieren durchgeführt. Diese Schiffe haben keine Genehmigung, viele der Routen kleinerer Expeditionsschiffe zu befahren oder dort Landgänge und Ausflüge für ihre Gäste durchzuführen.

In den Polarregionen gilt zudem eine klare Reglementierung: Es dürfen maximal 100 Gäste gleichzeitig an einer Zodiac-Anlandung teilnehmen.

Darüber hinaus liegt ein wesentlicher Unterschied in der Qualität des Erlebnisses selbst: Während klassische Kreuzfahrten auf Masse ausgelegt sind, steht bei Expeditionsreisen die Tiefe des Erlebens im Vordergrund. Wo viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind, bleibt oft wenig Raum für echte, intensive Naturbegegnungen. Expeditionsreisen hingegen ermöglichen bewusstes, entschleunigtes Entdecken – und damit eine Nähe zur Natur, die weit über das hinausgeht, was klassische Kreuzfahrten bieten können.

Wissen, Nachhaltigkeit und Wirkung: Wie Expeditionsreisen zu intensiven Natur- und Lebenserfahrungen werden

Expeditionsreisen sind oft eng mit Wissenschaft und Naturbeobachtung verbunden. Welche Experten begleiten Ihre Reisen und welchen Mehrwert bietet das den Gästen?

Vorrangiges Ziel unserer Expeditions-Seereisen ist ein intensives Naturerlebnis in den einzigartigen Polarregionen unserer Erde. Dieses Erlebnis wird maßgeblich unterstützt von sehr erfahrenen und gut ausgebildeten Mitgliedern des Expeditionsteams an Bord der Schiffe. Für etwa sieben bis acht Reisegäste steht jeweils ein Teammitglied zur Verfügung. Diese begleiten die Reisenden bei Ausflügen und Exkursionen an Land, steuern die Zodiacs, informieren über Fauna und Flora und versorgen die Gäste an Bord mit Vorträgen zu Themen aus Geologie, Wissenschaft, Archäologie, Glaziologie und vielen weiteren Bereichen.

Die Polarregionen sind besonders sensible Ökosysteme. Welche Rolle spielt nachhaltiger Tourismus für PolarNEWS?

Ein äußerst behutsames Bereisen der Naturlandschaften in der Arktis und Antarktis spielt für PolarNEWS eine immens wichtige Rolle bei seinen Reisen. Wir sind uns sehr bewusst, dass nur ein schonender und rücksichtsvoller Umgang dieses sensible Ökosystem schützt. Daher setzen wir uns für eine bestmögliche Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks ein. Der Einsatz von nachhaltigen Schiffen mit X-Bow-Bauweise, die starke Reduzierung von Plastikverpackungen, die Nutzung von Rail&Fly-Bahnreise-Tickets, die Unterstützung von Wiederaufforstungsprojekten und der Einsatz von Wasserauffüllstationen sind nur einige Beispiele dafür, wie nachhaltiger Tourismus im Alltag aussieht.

Die extremen Klimabedingungen in der Arktis und Antarktis wirken auf viele Menschen gleichzeitig herausfordernd und faszinierend. Wird das Klima dort auch als besonders „gesund“ wahrgenommen – und wenn ja, worin liegen die positiven Effekte für Körper und Geist?

Das Klima in der Arktis und Antarktis wird von vielen Reisenden tatsächlich als besonders wohltuend empfunden, auch wenn es auf den ersten Blick extrem erscheint. Die Luft in diesen Regionen ist außergewöhnlich klar, frei von Schadstoffen und Allergenen, was sich positiv auf die Atemwege auswirken kann.

Hinzu kommen die besondere Ruhe und Abgeschiedenheit dieser Landschaften. Fernab von Lärm, Hektik und digitaler Dauerverfügbarkeit erleben viele Gäste eine tiefe Entschleunigung. Diese Kombination aus reiner Natur, frischer Luft und mentaler Ruhe hat oft einen sehr positiven Effekt auf das allgemeine Wohlbefinden.

Darüber hinaus fördert die intensive Naturerfahrung – das bewusste Wahrnehmen von Weite, Stille und Ursprünglichkeit – auch die mentale Regeneration. Viele Reisende berichten, dass sie nach einer solchen Expedition nicht nur körperlich erholt, sondern vor allem auch innerlich gestärkt und inspiriert zurückkehren.

Natürlich sollte man nicht vergessen, dass es sich dennoch um extreme Klimazonen handelt, die eine gute Vorbereitung und passende Ausrüstung erfordern. In diesem Rahmen jedoch kann ein Aufenthalt in den Polarregionen durchaus als sehr regenerierend und stärkend erlebt werden.

Reisetrends – Vom Abenteurer bis zum Alleinreisenden: Wer heute in die Polarregionen reist

Welche Zielgruppen interessieren sich aktuell besonders für Expeditionsreisen?

Das Spektrum ist sehr groß – sowohl hinsichtlich der Altersverteilung als auch bei den Interessen und dem sozialen Hintergrund. Manche sparen viele Jahre für eine solche Reise, andere bezahlen sie „einfach so“. An Bord allerdings sind alle gleich. Auch wer die größte Suite bucht, steht beim Zodiac-Boarding oder am Frühstücksbuffet kurz an – es gibt keine Privilegien.

Einiges teilen alle Teilnehmer an diesen Reisen: eine jung gebliebene Neugierde, eine Sehnsucht nach Abenteuer, die Liebe zur Natur und Tierwelt sowie die Achtung vor unserer Erde und ihrer Schönheit. Insofern wird jeder Teilnehmer im Anschluss an seine Reise zum Botschafter der Polarregionen.

Beobachten Sie neue Trends bei Reisenden – zum Beispiel jüngere Gäste oder mehr Alleinreisende?

In die Polargebiete reisen erstaunlich viele Alleinreisende. Das liegt an der besonderen Reiseform, die auch bei Paaren oft nur einen der beiden anspricht, sowie an den relativ hohen Reisepreisen, bei denen man es sich zweimal überlegt, „dennoch“ mitzufahren, obwohl es einen vielleicht nicht gleichermaßen interessiert.

Normalerweise beträgt der Aufpreis für Einzelreisende 50-80% was natürlich erheblich ist. Dennoch gibt es Möglichkeiten, diese Kosten zu umgehen: Man findet einen Mitreisenden aus dem Freundeskreis und teilt die Kabine. Auch besteht die Möglichkeit, ein einzelnes Bett in einer Mehrbettkabine (gleichen Geschlechts) zu buchen. Ganz neu ist die Option, beim Premiumprodukt von Aurora Expeditions dezidierte Einzelkabinen mit einem Zuschlag von nur etwa 15 % zum Preis der Reise in der Doppelkabine zu buchen.

75.000 Königspinguinpaare und ein Sonnenaufgang: Ein Moment für die Ewigkeit

Sie selbst kennen viele dieser Regionen aus eigener Erfahrung: Was war Ihr persönlich eindrucksvollster Moment in der Arktis oder Antarktis?

Das war am 2. März 2015. Frühmorgens stiegen wir in unsere Gummistiefel und ließen uns bei beginnender Morgendämmerung mit den Zodiacs an Land bringen. Der Ankerplatz: Saint Andrews Bay an der Nordküste Südgeorgiens. Dann der Sonnenaufgang in der einmaligen Szenerie des Strandes mit dem grasbewachsenen Hinterland, Bergen und Gletschern – und inmitten von 75.000 (sic!) Königspinguinpaaren und ihrem Nachwuchs.

Man sieht sie, man hört sie – und man riecht sie. Diese Momente sind mit Worten nicht zu beschreiben.

Wenn Sie eine einzige Expedition empfehlen müssten, die jeder Mensch einmal im Leben erleben sollte – welche wäre das?

Als Reiseveranstalter müsste ich nun antworten, jeder solle in die Arktis oder Antarktis reisen. Doch ist dies weder im Sinne der besuchten Gebiete noch der vielfältigen Ansprüche und Wünsche der Menschen. Jeder sollte versuchen, seinen persönlichen Lebensreisetraum zu erfüllen.

Wer in die Antarktis möchte, kann dorthin reisen – vielleicht muss man lange dafür sparen. Wer einen Berg besteigen, den Ozean übersegeln oder eine Wüste durchqueren möchte, kann dies meist ebenfalls realisieren, auch wenn es mit Verzicht in anderen Bereichen verbunden ist. Reisen sollen das Leben bereichern und erfüllen.

Und wer sich wirklich für von Menschen kaum berührte, einsame Regionen mit fantastischen Landschaften begeistert, bei deren Anblick man sich mit Sinnfragen beschäftigen kann, die im Alltag oft verdrängt werden, dem kann ich nur wärmstens empfehlen, in die polaren Gebiete zu reisen.

Zwischen Luxus, Verantwortung und Transformation: Die nächste Ära der Expeditionsreisen

Wohin entwickelt sich der Markt für Expeditionsreisen in den kommenden Jahren – und welche Vision verfolgt PolarNEWS dabei?

Wir verfolgen konsequent das Ziel, unseren Reisegästen ein Maximum an Erlebnis zu ermöglichen – bei gleichzeitig minimalem Einfluss auf die Natur. Dieses Gleichgewicht ist kein Zufall, sondern das Ergebnis bewusster Entscheidungen: kleinere, moderne Schiffe, streng regulierte Landgänge und ein kontinuierliches Hinterfragen und Weiterentwickeln von Nachhaltigkeitsstandards.

Denn die Polarregionen gehören zu den letzten unberührten Räumen unserer Erde. Wer sie bereist, trägt auch Verantwortung. Es geht nicht nur darum, diese Orte zu erleben, sondern sie in ihrer Einzigartigkeit zu bewahren. Genau darin liegt die besondere Haltung hinter Expeditionsreisen.

Unser Kooperationspartner „Aurora Expeditions“ unterstreicht diesen Anspruch, indem Nachhaltigkeit fest in der Unternehmensstruktur verankert ist – unter anderem durch eine eigene verantwortliche Position im Führungsteam am Head Office in Sydney.

Natürlich haben diese Reisen ihren Preis. Die bewusste Begrenzung der Teilnehmerzahlen macht sie exklusiv und nicht für jeden zugänglich. Doch genau diese Reduktion schafft den Raum für echte Erlebnisse: für Stille, für Weite, für Momente, die sich nicht wiederholen lassen.

Wer einmal inmitten dieser Landschaften gestanden hat – umgeben von Eis, Licht und einer nahezu greifbaren Ruhe -, spürt, dass es hier um mehr geht als um eine Reise. Es ist eine Begegnung mit der Natur in ihrer ursprünglichsten Form – und oft auch mit sich selbst.

Es wird Ihr Leben verändern – versprochen.

Über IKARUS TOURS

IKARUS TOURS ist ein renommierter deutscher Reiseveranstalter mit Spezialisierung auf außergewöhnliche und hochwertige Erlebnisreisen weltweit. Seit vielen Jahren bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Rundreisen, Expeditionen und Seereisen in entlegene Regionen – von faszinierenden Destinationen in Afrika, Asien und Lateinamerika bis hin zu Expeditionen in einzigartige Regionen. Der Fokus liegt auf intensiven Reiseerlebnissen, kleinen Gruppen und einem verantwortungsvollen, nachhaltigen Umgang mit Natur und Kultur.

Über PolarNEWS

PolarNEWS ist dabei die auf Polarreisen spezialisierte Tochtermarke von IKARUS TOURS. Seit 2004 gibt PolarNEWS in unregelmässigen Abständen die gleichnamige, kostenlose Zeitschrift heraus und lässt damit die Herzen von Polarfans höherschlagen. Der Schwerpunkt liegt auf Reisen in die Arktis und Antarktis.

JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de

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