Exquisite Feinkost aus natürlicher Herkunft

Online-Händler fein & kostbar aus Regensburg präsentiert die beste Feinkost aus ganz Europa

(Regensburg, 3.4.2021). Ob prämierte Olivenöle nativ extra oder bis zu 25 Jahre gereifter Essig, vegane, handgeschöpfte Schokolade, Pestos aus natürlichen Zutaten oder traditionell und schonend hergestellte italienische Pasta – der Name fein & kostbar des Regensburger Onlinehändlers ist Programm. Mal erstaunlich, mal bekannt und deshalb erwartet, aber immer ein einzigartiger Genuss, stets geschmackvoll präsentiert. Etwas Besonderes sind die hochwertigen Geschenkkörbe, in denen eine Expertenauswahl an Feinkost zusammengestellt wird.

Kopf, Herz und Seele von fein & kostbar sind Nicole Nestler und Stefan Gebhardt. Nicole Nestler ist Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaftlerin und steht bei fein & kostbar für Wissenschaft und Forschung. Durch langjährige Praxiserfahrung in der Lebensmittelbranche verfügt sie über ein umfangreiches und fundiertes Fachwissen über gesunde Ernährung sowie Anbau- und Erzeugungsmethoden von Lebensmitteln und deren Qualitätssicherung. Das wissenschaftliche Fundament ihres Expertenstatus sind ihre Masterstudiengänge an der Universität Bayreuth und das Studium Italian Food and Wine an der Universität Padova. Aus ihrer anfänglichen Affinität zur mediterranen Lebensweise und Esskultur ist längst Begeisterung geworden.

Stefan Gebhardt, der auf einer mehrmonatigen Reise quer durch Spanien, Nicole Nestler kennen gelernt hat, teilte von Anfang an die Begeisterung für hochwertige, natürliche Lebensmittel und die mediterrane Esskultur. Durch seine jahrelange Verkaufs- und Führungserfahrung bringt er wertvolles Know-How in die Tätigkeit als Geschäftsführer von fein & kostbar ein. Seine empathische Kompetenz ermöglicht es ihm, menschliche Bedürfnisse und Wünsche aufzuspüren und daraus Produkte mit außergewöhnlichem Geschmackserlebnis zu entdecken und zu kreieren. Diese Produkte folgen ganz einfach – angelehnt an Oscar Wilde – einem Motto:

Immer nur das Beste für anspruchsvolle Genießer.

Ob in Italien oder Spanien, ob in Griechenland, Frankreich oder Großbritannien – in allen Ecken Europas ist außergewöhnliche Handwerkskunst und überragender Genuss zu finden – ganz auf natürliche Weise. Mit fein & kostbar haben Raffinement und Finessen der europäischen Küche nunmehr einen überzeugenden Botschafter in Europa. Weitere Informationen im Internet unter fein-kostbar.de.

