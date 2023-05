EXTERNE SCHWEISSAUFSICHT: FLEXIBILITÄT UND KOSTENEFFIZIENZ FÜR BETRIEBE

In einer Zeit, in der Unternehmen verstärkt auf Kosteneffizienz und Flexibilität setzen müssen, gewinnt das Modell der externen Schweißaufsicht zunehmend an Bedeutung. Gerade für Betriebe, die entweder einen Wechsel ihrer aktuellen Schweißaufsicht in Erwägung ziehen oder die aus finanziellen Gründen auf eine ständig präsente, interne Schweißaufsicht verzichten müssen, bietet sich hier eine attraktive Lösung.

Die externe Schweißaufsicht bietet eine Reihe von Vorteilen. Sie ermöglicht es, Expertise genau dann ins Haus zu holen, wenn sie benötigt wird – eine besonders kosteneffiziente Alternative zur dauerhaften Anstellung. Darüber hinaus profitieren Unternehmen von einer unabhängigen und objektiven Perspektive, die dazu beitragen kann, Prozesse zu optimieren und Qualität zu sichern.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, eine Vertreterregelung für eine dauerhaft anwesende, verantwortliche Schweißaufsicht zu etablieren. Das bedeutet, dass, falls die reguläre Schweißaufsicht ausfällt oder vorübergehend nicht zur Verfügung steht, eine gleichwertige Fachkraft von uns persönlich gestellt werden kann.

Dieses Modell der flexiblen Betreuung umfasst alle schweiß- und prüftechnischen Aufgaben und Fragestellungen. Dabei kann das Angebot individuell auf die Bedürfnisse und Anforderungen des jeweiligen Unternehmens oder der spezifischen Baustelle abgestimmt werden.

Unsere Dienstleistungen beinhalten die Schweißaufsicht gemäß den Normen DIN EN 1090 / DIN EN ISO 3834, DIN EN 15085 sowie DIN EN ISO 17660. Dabei decken wir eine Vielzahl von Aufgaben ab: von der schweißtechnischen Beratung und Überwachung des schweißtechnischen Personals über die Prüfung des Personaleinsatzes basierend auf vorhandenen Qualifikationen und Fähigkeiten bis hin zur Durchführung von Bediener- und Einrichterprüfungen nach DIN EN ISO 14732.

Darüber hinaus veranlassen und führen wir Verfahrensprüfungen durch, leiten Schweißerprüfungen nach DIN EN ISO 9606 ein und überwachen die Gültigkeit der Schweißer-Zertifikate. Damit sichern wir die Qualität und Rechtskonformität der Schweißarbeiten in Ihrem Betrieb.

Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Tätigkeit ist die Erstellung von Schweißanweisungen (Welding Procedure Specifications, WPS). Diese dienen als Leitfaden für Schweißer und garantieren, dass alle Schweißarbeiten den spezifischen Anforderungen und Standards entsprechen.

Zusätzlich dazu führen die Blöcher & Körner Ingenieure GmbH

Schweißnahtprüfungen gemäß DIN EN ISO 9712 durch und treffen die Auswahl der Schweißprozesse und Schweißzusätze

