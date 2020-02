Extreme Networks im Gartner Peer Insights 2020 als erste Wahl der Kunden für Wired and Wireless LAN Access Infrastructure ausgezeichnet

IT-Fachanwender aus allen Branchen verweisen in ihren Bewertungen auf die zuverlässige Performance, die Cloud-Infrastruktur sowie die Benutzerfreundlichkeit von Extreme

SAN JOSE/FRANKFURT A.M., 27. Februar 2020 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein Anbieter von cloudbasierten Netzwerklösungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen von Gartner als “2020 Gartner Peer Insights Customer’s Choice” für Wired and Wireless LAN Access Infrastructure ausgezeichnet wurde. Kunden aus unterschiedlichen Branchen (einschließlich Gesundheits- und Bildungswesen sowie Kommunikation) bewerteten das Unternehmen mit hohen 4,6 von 5 Punkten. Gartner definiert Anbieter für Wired und Wireless LAN Access Infrastrukturen als Unternehmen, deren Angebot kabelgebundene und wireless Netzwerk-Hardware und -Software umfasst, die Verbindung von Geräten mit dem jeweiligen kabelgebundenen LAN oder WLAN-Unternehmensnetzwerk ermöglicht. Die Gartner Peer Insights Customer’s Choice Auszeichnung basiert auf dem Feedback und den Bewertungen von Fachanwendern, die Erfahrung mit dem Kauf sowie der Implementierung bzw. der Nutzung der Lösungen oder Services haben.

Die Extreme-Lösungen für die kabelgebundene und WLAN-Zugangsinfrastruktur, einschließlich ExtremeWireless™ Access Points, ExtremeSwitching™-Technologie und ExtremeApplications™, wie ExtremeCloud™ IQ, ExtremeAnalytics™ und ExtremeControl – alle Teile des Extreme Elements™-Portfolios – bieten Unternehmen sowohl einen vereinfachten Netzwerkzugang und die Möglichkeit zur leichteren Verwaltung als auch volle Kontrolle und Transparenz. Fachanwender nannten die zuverlässige Performance, die einfache Implementierung über die Cloud und den reaktionsschnellen und praktischen Support als Hauptgründe für die Wahl von Extreme.

Einige Kundenzitate zu Extreme Networks:

“Extreme hat uns die intelligente Lösung mit der Verbindungsleistung geliefert, die wir benötigen. Seit der Implementierung von Extreme Wireless erhalten wir Feedback von unseren Endnutzern, dass die Wireless-Erfahrung ausgezeichnet ist. Es war eine hervorragende ganzheitliche Lösung über unser drahtloses und kabelgebundenes Netzwerk, die uns eine hervorragende Sichtbarkeit und Kontrolle bis hinunter auf die Anwendungsebene ermöglicht hat.” – Dean of Information Technologies, Education

“Extreme Networks hat sich mit uns im Rahmen eines Projektes zur Aktualisierung der Netzwerkinfrastruktur zusammengetan, um von einer herkömmlichen, auf Netzwerkdiensten basierenden Lösung zu einer modernen, anwendungsorientierten Fabric-Netzwerk-Lösung zu wechseln. Das Wichtigste für uns dabei war, dass es nahezu keine Ausfallzeiten geben durfte. Und Extreme Networks konnte dieser Anforderung mit Professionalität und Fachwissen gerecht werden.” – Network Architect, Healthcare

“Ich hätte nie gedacht, dass ich mich von der Netzwerkausstattung, die ich genutzt habe und mit der ich mich wohl fühlte, trennen würde. Aber als ich anfing, die Lösungen von Extreme zu nutzen und mit den Mitarbeitern des Unternehmens zu arbeiten, sah ich außer der soliden Performance und Zuverlässigkeit, all den zusätzlichen Mehrwert, den ich benötigte.” – CTO, Education

“Wir nutzen Extreme Networks High Density Wireless in einer Stadionumgebung. Dies bietet unseren Fans eine unübertroffene Performance. Der Anbieter ist weiterhin bestrebt, das beste Wireless-Umfeld der Branche zu schaffen. Wir könnten nicht glücklicher sein.” – Manager of WAN Administration and Operations, Services

“Die Einrichtung und Implementierung der Lösung war sehr benutzerfreundlich, und das Unternehmen stellte Ressourcen zur Unterstützung zur Verfügung. Die Cloud-Oberfläche gestaltet die Verwaltung einfach und ermöglicht eine unkomplizierte und mühelose Skalierung.” – Senior Systems Admin, Healthcare

“Diese technologische Lösung war sehr wichtig für die Verbesserung der Verwaltung unseres drahtlosen Netzwerks, da sie uns eine einfache Administration aus der Cloud, die Erweiterung des Datenverkehrs und konfigurierbare Sicherheit ermöglicht.” – Analyst, Communications

Extreme Networks wurde bereits im Jahr 2018 von Gartner als “Peer Insights Customer’s Choice” für Wired and Wireless LAN ausgezeichnet. Des Weiteren wurde das Unternehmen von seinen Kunden als “Gartner Peer Insights Customer’s Choice” für die Vernetzung von Rechenzentren und als führend im Gartner Magic Quadrant für Wired and Wireless LAN Access Infrastructure in zwei aufeinander folgenden Jahren positioniert.

Zitat:

Ed Meyercord, President and CEO, Extreme Networks, Inc.

“Das Feedback unserer Kunden wirkt sich direkt auf unsere Geschäftstätigkeit aus – von der Produktentwicklung bis zur Marktexpansion. Es ist eine Ehre, Jahr für Jahr eine so hohe Bewertung unserer Netzwerkleistung, Cloud-Infrastruktur und vereinfachten Verwaltung durch die Endnutzer zu erhalten. Wir sind stolz darauf, mühelose, cloudbasierte Netzwerklösungen anzubieten, die dazu beitragen, Initiativen zur digitalen Transformation für Unternehmen aller Branchen voranzutreiben. Die Anerkennung durch Gartner’s Customer’s Choice ist ein Beweis dafür. Und dieses positive Feedback wird unsere zukunftsorientierte Vision und unsere Geschäftsdynamik in die Zukunft weiter beflügeln.”

Über Peer Insights

Peer Insights ist eine Online-Plattform für Bewertungen und Ratings von IT-Software und Services, die IT-Fachkräfte und Technologieentscheider verfassen und lesen. Diese Bewertungen sollen IT-Führungskräften fundierte Kaufentscheidungen ermöglichen und Technologieanbieter unterstützen, ihre Produkte anhand objektiver und unvoreingenommener Rückmeldungen ihrer Kunden zu verbessern. Gartner Peer Insights umfasst mehr als 70.000 verifizierte Bewertungen in mehr als 200 Märkten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gartner.com/reviews/home.

Gartner Peer Insights Customers” Choice stellt die subjektiven Meinungen einzelner Endbenutzer anhand von Reviews, Ratings und Daten dar, die nach einer dokumentierten Methodik angewendet werden; sie sind weder eine Empfehlung noch stellen sie die Ansichten von Gartner oder die der mit Gartner verbundenen Unternehmen dar.

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist das branchenweit erste Unternehmen für cloudbasierte End-to-End-Enterprise Networking-Lösungen. Unsere erstklassigen Technologielösungen, – vom Desktop zum Rechenzentrum, vor Ort oder über die Cloud – sind agil, anpassungsfähig sowie sicher, um die digitale Transformation unserer Kunden zu beschleunigen und ihnen den schnellsten Weg zum Autonomous Enterprise zu ermöglichen. Unser zu 100% durch eigene qualifizierte Mitarbeiter durchgeführter Service und Support ist branchenweit führend. Auch mit 50.000 Kunden weltweit – darunter die Hälfte der Fortune 50 sowie weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Wirtschaft, Hospitality, Einzelhandel, Transport und Logistik, Bildung, Bundesbehörden, Gesundheitswesen und Fertigung – bleiben wir schnell, flexibel und haben jederzeit den Erfolg unserer Kunden und Partner im Auge. Wir nennen das Customer-Driven Networking™. Extreme Networks wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://de.extremenetworks.com/ oder unter der Telefonnummer +49 69 47860-0.

Firmenkontakt

Extreme Networks

Miryam Quiroz Cortez

– –

– –

+44 (0) 118 334 4216

mquiroz@extremenetworks.com

https://de.extremenetworks.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Eva Hildebrandt und Alisa Speer

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89417761-14/-29

Extreme@Lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.