Extreme Networks stärkt Kompetenz im Bereich Cloud und Service Provider mit neuem Global Sales Leadership

Scott Peterson ist neuer Senior Vice President of Global Channel Sales

Mark Dellavalle zum Senior Vice President of Global Systems Engineering ernannt

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 02. Februar 2022 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, stellt seine neue Führungsspitze für die globale Sales-Organisation vor. Scott Peterson wurde zum Senior Vice President of Global Channel Sales ernannt, Mark Dellavalle zum Senior Vice President of Global Systems Engineering. Beide werden an Joe Vitalone, Chief Revenue Officer, berichten.

Als Senior Vice President of Global Channel Sales wird Scott Peterson für den Ausbau des globalen Sales-Programms von Extreme und das Vorantreiben der Go-to-Market-Strategie für Partner verantwortlich sein. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Technologievertrieb ist Peterson ein erfahrener Branchenexperte. Zuletzt war er Chief Revenue Officer bei Mitel. Davor war er 15 Jahre lang bei Verizon in verschiedenen Positionen tätig. Peterson erlangte neben einem Master of Business Administration an der University of Colorado auch den Juris Doctor am University of Iowa College of Law sowie den Bachelor of Science in Politikwissenschaften an der University of Iowa.

“Scott Peterson bringt die Energie, Erfahrung und Führungsqualitäten mit, die wir bei Extreme zum Ausbau unseres Portfolios und unserer Reichweite benötigen, wenn wir das Unternehmen auf das SaaS-Geschäft ausrichten”, sagt Joe Vitalone, Chief Revenue Officer bei Extreme. “Seine vielfältigen Erfahrungen als Berater, Vertriebsleiter und seine Tätigkeit bei Verizon werden für Extreme und unsere Partner von großem Nutzen sein, um unseren Marktanteil weiter auszubauen.”

Mark Dellavalle wird als Senior Vice President of Global Systems Engineering das Systems-Engineering-Team leiten und damit das erstklassige Team anerkannter technischer Berater von Extreme stärken. Er kam 2019 im Rahmen der Akquisition von Aerohive zu Extreme und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in System- und Sales-Engineering. Vor seiner Tätigkeit bei Aerohive hatte er mehrere globale Führungspositionen bei Cisco Systems inne. Mark Dellavalle verfügt über einen Abschluss des DeVry Technical Institute in Computerwissenschaften und Elektronik sowie über mehrere Branchenzertifizierungen.

“Mark Dellavalles Marktkenntnisse und sein Verständnis für die Herausforderungen unserer Kunden haben wesentlich zum Erfolg von Extreme beigetragen. Deshalb ist er genau der Richtige, um unseren Systems-Engineering-Bereich weiterzuentwickeln. Sein Team wird wesentlich dazu beitragen, dass unsere Kunden die Bedeutung unserer Lösungen für ihr Unternehmen nachvollziehen können”, so Vitalone.

Bildmaterial steht hier zum Download zur Verfügung.

