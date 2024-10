Exzellenz der Chormusik in Gackenbach

Das Candoro-Festival des Leistungssingens 2024 ist am 3. November, um 12:50 Uhr, in der Kirche St. Bartholomäus zu Gackenbach.

Am 3. November wird das Candoro-Festival des Leistungssingens erstmals nach neuem Bewertungskonzept in Gackenbach ausgetragen. Vier Chöre aus Rheinland-Pfalz treten an, um – idealerweise – das Prädikat „Meisterchor des Chorverbands Rheinland-Pfalz 2024“ zu erreichen.

Austragungsort ist die katholische Kirche St. Bartholomäus in Gackenbach, die am 3. November ab 12:50 Uhr einmal mehr zum „Genius Loci“ exzellenter Chormusik wird. Die teilnehmenden Chöre hoffen auf die höchste Auszeichnung. Die renommierte Jury, mit Prof. Michael Schmoll aus Wallenhorst, Nicole Jers aus Köln und Volker Arns aus Wenden, wird – erstmals nach neuem Konzept und neuen Richtlinien – die Prädikate Leistungs-, Konzert- oder Meisterchor vergeben.

Der Jurywertung stellen sich der MGV Lyra Wehlen unter der Leitung von Lothar Scheid, die Kleine Harmonie aus Oppenheim mit Thomas Höpp, unter der chormusikalischen Leitung von Bernd Loch, das Quartett Sine Nomine aus Morbach. Aus Rödersheim und damit aus dem Chorverband der Pfalz kommen die Voices mit Chorleiter Johannes Kalpers.

Ausrichter des diesjährigen Candoro-Festivals ist der MGV Cäcilia Gackenbach. Der Eintritt zur Veranstaltung ist für alle Interessierten frei.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2024: 75 Jahre Tradition und Zukunft.

Dienstleister für die Chorkultur

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 in Koblenz gegründet und feiert damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit etwa 1.400 Chören sowie rund 75.000 Mitgliedern, davon annähernd 40.000 Choraktiven, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktiv machen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

