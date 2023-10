eyefactive entwickelt Objekterkennung für IR Touchscreens bis 98 Zoll

Objekterkennung ist ab sofort auch auf Displaygrößen von 86 und 98 Zoll möglich. Die von eyefactive neu entwickelte Technologie funktioniert auf Touchscreens mit Infrarot-Rahmen (IR) und entsprechenden Marker-Chips.

Objekterkennung auf IR Touchscreens

Bisher wurde Objekterkennung auf Touchscreens vor allem auf kapazitiven Displays realisiert. Mit der neu entwickelten Technologie von eyefactive ist es ab sofort möglich, Objekte auch auf Touchscreens mit Infrarot-Rahmen (IR) zu erkennen, eine Weltneuheit.

Objekte werden auf MultiTouch Displays anhand sogenannter Marker-Chips erkannt. Diese wurden von eyefactive nun speziell für die Erkennung auf Touchscreen mit IR-Technologie angepasst. Die Marker-Chips sind dabei passiv, benötigen dementsprechend keine Batterie für einen dauerhaften Betrieb.

IR Slim Touchscreen Displays

Ein Vorteil kapazitiver Touchscreens ist deren flache, bündige Oberfläche, optimal geeignet zur Integration zum Beispiel in interaktive Systeme wie MultiTouch Tische oder Kiosk-Terminals.

Mit den IR-Slim Touchrahmen reduziert sich der Rahmenabstand auf nur etwa 3mm. Das Partner-Unternehmen EXACT Solutions integriert die IR-Slim Touchrahmen mit Display-Größen von 86“ und 98“ Zoll. Diese Dimensionen sind bisher mit kapazitiven Touchscreens nicht zu erreichen.

Touchscreen Objekterkennung

Objekterkennungs-Technologie auf Touchscreens lässt sich u.a. dafür einsetzen, es Kunden am Point of Sale besonders einfach zu machen, Informationen zu Produkten zu erhalten. Diese können die Produkte einfach auf das Display stellen, woraufhin entsprechende Informationen digital eingeblendet werden.

Erhältlich sind die neuen IR-Slim Touchscreens inklusive der entsprechenden Objekterkennungs-Technologie sowohl bei Partner EXACT Solutions sowie bei eyefactive direkt.

Benötigt werden ein entsprechendes IR-Slim Display, ein Set an Marker-Chips sowie entsprechende Apps, die über den eyefactive AppStore bezogen werden können

Offizielle Pressemitteilung: eyefactive entwickelt Objekterkennung für IR Touchscreens bis 98 zoll

Touchscreen Objekterkennung: Technologie

Touchscreen Software App Plattform

Partner: EXACT Solutions

Als Pionier für großflächige Touchscreen-Technologien entwickelt eyefactive seit 2009 interaktive Digital Signage Lösungen in Hamburg. Das Produktportfolio umfasst heute u.a. interaktive MultiTouch Screens, Tische, Stelen und Kiosk-Terminals, den weltweit ersten spezialisierten B2B App Store für professionelle Touchscreens sowie weitere MultiTouch Technologien wie Objekterkennung auf Displays. Eingesetzt werden die Systeme von Unternehmen am Point of Sale und Information, für effektives Marketing und kollaboratives Teamwork. eyefactive wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. als IKT Gründung des Jahres 2012 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Hyundai, Airbus, 3M, McDonalds, Shell und Olympus.

