EZCast fügt Miracast Splitscreen-Spiegelung zu drahtlosen Bildschirmfreigabe-Produkten hinzu

Erweitert Möglichkeiten der Zusammenarbeit und reduziert technischen Aufwand

New Taipei City, Taiwan, 5. August 2021 – EZCast, ein führender Innovator drahtloser Display-Technologien, freut sich bekannt zu geben, dass der beliebte EZCast Pro Stick II und die EZCast Pro Box II um Miracast Splitscreen-Spiegelung erweitert wurden. Diese Produkte unterstützen bereits die Splitscreen-Spiegelung von Google Chromecast und Apple AirPlay. Die zusätzliche Unterstützung für Miracast-Splitscreen macht sie zum unangefochtenen Marktführer bei Lösungen für Zusammenarbeit und Bildschirmfreigabe.

Die Splitscreen-Spiegelung von EZCast ermöglicht Teamwork und Zusammenarbeit, indem sie es einer Gruppe ermöglicht, die Live-Displays von bis zu vier persönlichen Geräten gleichzeitig auf einem großen Bildschirm zu sehen, während sie zusammenarbeiten und ihre Ideen diskutieren. So ist es nicht mehr nötig, ein kleines Handy von Mensch zu Mensch weiterzugeben, um beispielsweise ein tolles Konzept zu teilen.

Die Unterstützung der einzigartigen Miracast N-to-1-Splitscreen-Funktion von EZCast bedeutet, dass Benutzer jetzt einfachen Zugriff auf eine noch größere Auswahl an Displays für gemeinsame Arbeitsprozesse haben. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es den Nutzern, immer die beste und kompatibelste Option für ihren aktuellen Standort und gemeinsam genutzte Geräte auszuwählen, wodurch Einrichtungsprobleme reduziert und Zeit gespart werden.

Die EZCast-Technologie bietet nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten für Bildung und für Unternehmen. Die EZCast ProCast-App und die EZCast-Hardware bieten nicht nur eine vielseitige und plattformübergreifende geteilte Bildschirmfreigabe, sondern machen es einem Präsentator einfach, von jedem Platz in einem großen Besprechungsraum drahtlos an mehrere Projektoren oder Displays zu übertragen, sodass jeder Teilnehmer in Echtzeit die gleichen Informationen erhält. Oder ein Fabrikleiter kann mit einem einzigen Gerät synchronisierte Dashboards auf mehreren HDTVs in der Fabrikhalle anzeigen, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben.

EZCast Pro Stick II

Der kompakte EZCast Pro Stick II Multiscreen-Drahtlos-Präsentationsempfänger im Taschenformat bietet schnelle 5-GHz-WLAN-Unterstützung mit 4K-Fähigkeit für flüssigere und lebendigere Präsentationen. Es unterstützt Multi-Screen-Setup für größere Veranstaltungsorte.

EZCast Pro Box II

Dieser Multi-Display-Empfänger mit 5-GHz- und LAN-Unterstützung ermöglicht Ihnen ein stabileres Broadcasting-Erlebnis in größeren Veranstaltungsorten, indem er LAN und 5 GHz WLAN für mehrere Bildschirme unterstützt. Die LAN-Option bietet eine bessere Konnektivität sowie eine PoE-Option (Power over Ethernet), sodass ein separates Netzteil und zusätzliche Kabel unnötig sind.

Preis und Verfügbarkeit

Die oben genannten EZCast Pro Produkte können auch bei STÜBER SYSTEMS GmbH mit deutschem und englischem Support erworben werden.

EZCast ist eine Marke des Multimedia-Herstellers Actions Microelectronics Co., Ltd mit Sitz in Taipeh, Taiwan. Wir produzieren kabelloses, digitales Zubehör, WLAN-Sticks, Digital-Beam-Projektoren, MagicEther und MagicLink. Alle unsere Produkte werden sorgfältig geprüft und nach hohen Qualitätsstandards verpackt. EZCast ist ein führender Anbieter von universellen Bildschirmspiegelungstechnologien. Wir haben die EZCast Universal Wireless Display Receiver Sticks entwickelt, um die Anforderungen von Home Entertainment, Business und Projektoren zu erfüllen, einschließlich der DLP-Lösung – Beam J2 und budgetfreundlichen LCD-Projektoren – Beam V3 und Beam H3. Unsere Plattform unterstützt iOS Screen Mirroring und Miracast, sodass Sie Ihre iPhones und Android-Telefone mit HDTVs verbinden können. Die Universal Wireless Display Receiver-Sticks unterstützen auch Windows- und Mac-Laptops, sodass Sie mit Miracast oder iOS Screen Mirroring die Bildschirminhalte für den Fernseher freigeben können.Weitere Informationen finden Sie auf www.ezcast-pro.com und www.ezcastpro.de Erreichen Sie uns auch auf Facebook: @iezcast oder auf YouTube: @EZCast

