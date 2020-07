F5-Lösung schützt Websites zuverlässig und einfach vor Bots und Credential Stuffing

Silverline Shape Defense verhindert automatisierte Angriffe für Online-Betrug und -Missbrauch



München, 21. Juli 2020 – F5 schützt Websites mit der neuen Sicherheitslösung Silverline Shape Defense vor der steigenden Flut von gefälschtem Internet-Traffic. Mit diesem neuen, vollständig verwalteten Service können sich Unternehmen gegenüber Bots, Credential Stuffing, Scraping und anderen automatisierten Angriffen absichern, die zu Betrug und Missbrauch führen. Dies verhindert wiederum Effizienzeinbußen, Einnahmeverluste und Markenschäden.



Silverline Shape Defense verwendet künstliche Intelligenz, um in Echtzeit genau zu bestimmen, ob eine Anwendungsanfrage von einem Menschen oder einem Bot stammt. Die Lösung unterscheidet dabei auch zwischen einem böswilligen Akteur und einer autorisierten Person. Dieser Ansatz stoppt bösartigen Datenverkehr, ohne Aufwand und Verzögerungen bei der Anmeldung legitimer Benutzer zu verursachen. Unternehmen profitieren von geringeren Verlusten durch Online-Betrug, niedrigeren Betriebskosten und einem verbesserten Nutzer-Erlebnis. Silverline Shape Defense nutzt die Leistungsfähigkeit des gesamten Shape-Netzwerks, das täglich über eine Milliarde Anwendungsangriffe blockiert.



Mit der Einführung von Silverline Shape Defense können Kunden ihre Anwendungen jetzt mit einem integrierten, umfassenden Satz vollständig verwalteter Sicherheitslösungen schützen. Diese umfassen auch Silverline DDoS Protection, Silverline Web Application Firewall und Silverline Threat Intelligence.



„Durch die Ergänzung von Shape Defense in Silverline können unsere Kunden ihre Anwendungen und digitalen Initiativen vor böswilligen Cyberattacken schützen, ohne den Aufwand eines großen Sicherheitsteams, wie bei einem typischen Fortune-500-Unternehmen, zu haben“, so Gail Coury, VP und GM von Silverline bei F5. „Die von Silverline verwalteten Sicherheitsdienste von F5 verbessern nicht nur die Anwendungssicherheit und -leistung, sondern überbrücken auch den Fachkräftemangel bei qualifizierten Cybersicherheitsexperten. Dies ist nötig, um die neuesten Cyber-Bedrohungen in Echtzeit abzuwehren.“



Die Funktionen von Silverline Shape Defense im Überblick

Mit Silverline Shape Defense können Unternehmen ihre Anwendungen schnell und einfach schützen. Die Lösung:

lässt sich ohne fortgeschrittenes Fachwissen im Bereich Anwendungssicherheit in 30 Minuten oder weniger bereitstellen



stellt fest, ob Anmeldeversuche von echten Nutzern oder von Bots stammen



ist völlig nahtlos und transparent für reale Anwender



verfügt über eine benutzerfreundliche Management-Schnittstelle, die den Site-Traffic und dessen Schutz beleuchtet



bietet eine vollständig Cloud-basierte Lösung als komplett verwalteter Service und benötigt deshalb keine Hardware, keine Installation und ist immer auf dem neuesten Stand



Die Vorteile der Lösung

Die F5 Silverline Managed Services bieten Unternehmen auf der ganzen Welt fachmännischen Schutz:

Umfassende Anwendungssicherheit, einschließlich branchenführender Anti-Bot-, WAF- und DDoS-Services von einem einzigen Anbieter



Vereinfachte Anschaffung, Bereitstellung und laufende Unterstützung, einschließlich 24×7 Security Operations Center



Ein integriertes Portal für eine einheitliche Sicht auf alle Silverline-Dienste, einschließlich Konfigurations-Proxy und Routing, Sichtbarkeit von Bedrohungsdetails, Angriffsanalysen und von SOC-Experten ergriffene Maßnahmen



Anwendungssicherheit mit lokalen F5 Silverline Managed Services-Angeboten in Regionen auf der ganzen Welt



Im Januar hat F5 die Übernahme von Shape Security abgeschlossen, um sein Portfolio an Anwendungsservices zum Schutz vor automatisierten Angriffen, Botnets und gezielten Betrugsversuchen zu erweitern. Silverline Shape Defense ist das erste Ergebnis einer langfristigen Strategie zur Bereitstellung von Shape-Services für Unternehmen jeder Größe und verschiedener Branchen.



Verfügbarkeit

Silverline Shape Defense ist ab sofort verfügbar. Unternehmen erhalten weitere Informationen zur Produkt- und Serviceverfügbarkeit vom lokalen F5-Verkaufsbüro oder per E-Mail an SilverlineSales@F5.com.



Mehr Informationen gibt es im neuen Blog von Gail Coury und im aufgezeichneten Webinar zu Silverline Shape Defense.



Über F5 Networks

F5 (NASDAQ: FFIV) gibt den weltweit größten Unternehmen, Dienstleistern, Behörden und Verbrauchermarken die Freiheit, jede App sicher, überall und mit Vertrauen bereitzustellen. F5 bietet Cloud- und Sicherheitslösungen, die es Unternehmen ermöglichen, die von ihnen gewählte Infrastruktur zu nutzen, ohne Geschwindigkeit und Kontrolle zu beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie unter f5.com. Sie können uns auch auf LinkedIn und Facebook besuchen, um weitere Informationen über F5, seine Partner und Technologien zu erhalten.