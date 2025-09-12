F5 übernimmt CalypsoAI, um großen Unternehmen fortschrittliche KI-Sicherheitsvorkehrungen zu bieten

Die adaptiven KI-Inferenz-Sicherheitslösungen von CalypsoAI ermöglichen es Unternehmen, KI-Anwendungen sicherer bereitzustellen.

München, 11. September 2025 – F5 (NASDAQ: FFIV), weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Bereitstellung und Sicherung aller Arten von Anwendungen und APIs, gab heute seine Absicht bekannt, einen Pionier im Bereich der KI-Sicherheit für Unternehmen zu übernehmen. Die preisgekrönte Plattform von CalypsoAI bietet Echtzeit-Bedrohungsschutz, Red Teaming in großem Maßstab und Datensicherheit für Unternehmen, die generative und agentenbasierte KI einsetzen möchten. Diese Funktionen werden in die F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) integriert, um die umfassendste Lösung für die Sicherung von KI-Inferenz zu schaffen.

„KI definiert die Unternehmensarchitektur neu – und damit auch die Angriffsfläche, die Unternehmen verteidigen müssen“, so Franois Locoh-Donou, President und CEO von F5. „Herkömmliche Firewalls und Punktlösungen können da nicht mithalten. Mit CalypsoAI können Unternehmen schneller innovativ sein und wichtige Daten besser schützen, da sie sich auf F5 verlassen können, um Apps, APIs und KI-Modelle in ihrer gesamten Umgebung bereitzustellen und zu sichern.“

Unternehmen integrieren KI rasch in ihre Produkte und Abläufe, doch der neue KI-Stack – der Anwendungen, Agenten, APIs, Modelle und Datenspeicher umfasst – schafft eine neue und hochdynamische Angriffsfläche. Herkömmliche Kontrollmechanismen können mit den ausgeklügelten neuen Bedrohungen nicht Schritt halten, während der zunehmende regulatorische Druck und die Verbreitung von Schatten-KI-Anwendungen das Risiko und die Compliance-Lücken vergrößern. Sicherheitsteams benötigen einen speziell entwickelten und modellunabhängigen Ansatz, der Leitplanken für die Interaktion von KI mit Daten, Benutzern und Bedrohungen bietet und eine zentralisierte Transparenz über ihre gesamte Infrastruktur hinweg gewährleistet.

In seinem aktuellen Marktleitfaden zu KI-Vertrauen, Risiko- und Sicherheitsmanagement (TRiSM) stellt Gartner® fest: „Der KI-TRiSM-Markt zeichnet sich durch seine Unabhängigkeit von Lösungen von Anbietern von Grenzmodellen aus, die ebenfalls das Vertrauens-, Risiko- und Sicherheitsmanagement unterstützen. Unternehmen müssen ihre Unabhängigkeit von einzelnen KI-Modellen oder Hosting-Anbietern bewahren, um Skalierbarkeit, Flexibilität, Kostenkontrolle und Vertrauen zu gewährleisten, da die KI-Märkte schnell reifen und sich verändern.“[i]

F5 möchte diesem Bedarf mit den adaptiven KI-Sicherheitsfunktionen von CalypsoAI begegnen, die proaktiven und kontinuierlichen KI-Schutz unabhängig von Modell oder Cloud bieten, darunter:

Adversial Threat Protection: Schutz vor neuen KI-Bedrohungen wie Prompt-Injection- und Jailbreak-Angriffen mit Echtzeit-Bedrohungsmanagement. Proaktive Red-Teaming-Tests gegen mehr als 10.000 neue Angriffs-Prompts pro Monat zur Erstellung einer Risikobewertung.

Sichere Daten: Guardrails erkennen und verhindern das Auslaufen sensibler Daten und Verstöße gegen Richtlinien während der Laufzeit und überprüfen KI-Interaktionen über Modelle hinweg.

Einheitliche Transparenz und Governance: Zentralisierte Überwachbarkeit, Richtlinienkontrolle und Audit-Protokolle erleichtern die Erfüllung der Anforderungen der DSGVO/EU-KI-Verordnung in SaaS-, lokalen und hybriden Umgebungen.

„Unternehmen möchten KI schnell einsetzen und gleichzeitig das Risiko von Datenlecks, unsicheren Ergebnissen oder Compliance-Verstößen minimieren“, so Donnchadh Casey, CEO von CalypsoAI. „Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir KI-Systeme in großem Maßstab auf Herz und Nieren prüfen, Schutzmaßnahmen für die Inferenzschicht festlegen, die sich an Modelländerungen anpassen, und ihnen Transparenz und Überprüfbarkeit für ihre gesamte KI-Infrastruktur bieten. F5 und CalypsoAI sind mehr als die Summe ihrer Teile: Hochleistungsfähige Anwendungsbereitstellung und KI-Sicherheit, die es Unternehmen ermöglichen, Innovationen schneller voranzutreiben, ohne das Risiko zu erhöhen.“

Transaktionsdetails

F5 wird alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von CalypsoAI, einem privaten Unternehmen mit Hauptsitz in Dublin, Irland, für einen Kaufpreis von 180 Millionen US-Dollar erwerben, der hauptsächlich mit Barmitteln finanziert wird. Die Transaktion wird voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Umsatz und das Betriebsergebnis von F5 haben.

Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 von F5, das am 30. September 2025 endet, abgeschlossen sein.

Foros Advisors LLC fungierte als Finanzberater von F5, während Sullivan & Cromwell LLP als Rechtsberater tätig war. Cooley LLP beriet CalypsoAI in rechtlichen Fragen.

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.

[i] Gartner, Market Guide for AI Trust, Risk, and Security Management, 18 February 2025.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu den Absichten von F5, CalypsoAI zu übernehmen, sowie zu den damit verbundenen Zeitplänen und Bedingungen, die Lösungsfähigkeiten von CalypsoAI, die Fähigkeit von F5, die Fähigkeiten von CalypsoAI in die F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) zu integrieren, um die umfassendste Lösung für die Sicherung von KI-Inferenz zu schaffen, die Fähigkeit von F5, seine Anwendungsbereitstellungs- und Sicherheitslösungen mit den adaptiven KI-Sicherheitsfunktionen von CalypsoAI zu kombinieren, um proaktiven und kontinuierlichen KI-Schutz unabhängig von Modell oder Cloud zu bieten, die Fähigkeit von F5, Anwendungen, APIs und KI-Modelle in verschiedenen Umgebungen bereitzustellen und zu sichern, die Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen durch die Kunden sowie die Auswirkungen der Transaktion auf die Finanzergebnisse und die Finanzlage von F5, einschließlich der Umsatzerlöse. Diese und andere Aussagen, einschließlich solcher, die Wörter oder Ausdrücke wie „werden“ oder „erwarten“ enthalten, sowie ähnliche oder andere Wörter oder Ausdrücke, die zukunftsgerichtete Informationen bezeichnen und keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und beinhalten Risiken und Ungewissheiten sowie Annahmen und andere Faktoren, die, wenn sie nicht vollständig eintreten oder sich als richtig erweisen, dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Maßnahmen oder Erfolge des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen, Maßnahmen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Unfähigkeit, die Übernahme erfolgreich abzuschließen, einschließlich zu den erwarteten Bedingungen; die Akzeptanz der Angebote durch die Kunden, einschließlich neuer Angebote aus der Übernahme; die Gesamtausgaben für Informationstechnologie; die Fähigkeit von F5, die Produkte der übernommenen Unternehmen (einschließlich der von CalypsoAI) erfolgreich in die Technologien von F5 zu integrieren; die Fähigkeit der Vertriebsmitarbeiter und Vertriebspartner von F5, neue Lösungen und Dienstleistungsangebote zu verkaufen; die rechtzeitige Entwicklung, Einführung und Akzeptanz zusätzlicher neuer Produkte und Funktionen durch F5 oder seine Wettbewerber; Wettbewerbsfaktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Preisdruck, Branchenkonsolidierung, Eintritt neuer Wettbewerber in die Märkte von F5 sowie neue Produkt- und Marketinginitiativen unserer Wettbewerber; erhöhte Verkaufsrabatte; die geschäftlichen Auswirkungen der Übernahme von CalypsoAI und mögliche negative Reaktionen oder Veränderungen in den Geschäfts- oder Mitarbeiterbeziehungen, einschließlich solcher, die sich aus der Bekanntgabe des Abschlusses von Übernahmen ergeben; unsichere globale Wirtschaftsbedingungen (einschließlich in Bezug auf Zölle), die zu einer geringeren Kundennachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen und zu Veränderungen im Zahlungsverhalten der Kunden führen können; Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Patente, geistiges Eigentum, Aktionäre und andere Angelegenheiten sowie behördliche Untersuchungen; potenzielle Sicherheitslücken in Netzwerken, Produkten oder Dienstleistungen; Cybersicherheitsangriffe auf Netzwerke, Produkte oder Dienstleistungen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten oder dieser zur Verfügung gestellten Unterlagen, einschließlich unserer jüngsten Berichte auf Formular 10-K und Formular 10-Q sowie aktuellen Berichten auf Formular 8-K und anderen Dokumenten, die wir von Zeit zu Zeit einreichen oder zur Verfügung stellen, ausführlicher beschrieben sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen sollten in Verbindung mit dem konsolidierten Jahresabschluss und den dazugehörigen Anmerkungen gelesen werden, die in den jüngsten Berichten von F5 auf den Formularen 10-Q und 10-K enthalten sind, da diese von Zeit zu Zeit geändert werden können. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen und unterliegen in ihrer Gesamtheit diesem Vorbehalt. F5 übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren.

Über F5

F5, Inc. (NASDAQ: FFIV) ist das weltweit führende Unternehmen, das jede Anwendung bereitstellt und absichert. Gestützt auf drei Jahrzehnte Erfahrung hat F5 die branchenweit führende Plattform – die F5 Application Delivery and Security Platform (ADSP) – entwickelt, um jede App und jede API überall bereitzustellen und zu sichern: vor Ort, in der Cloud, am Netzwerkrand und in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen. F5 hat sich der Innovation und der Zusammenarbeit mit den größten und fortschrittlichsten Unternehmen der Welt verschrieben, um schnelle, verfügbare und sichere digitale Erlebnisse zu ermöglichen. Gemeinsam helfen wir uns gegenseitig, erfolgreich zu sein und eine bessere digitale Welt zum Leben zu erwecken. Weitere Informationen finden Sie unter f5.com.

Über CalypsoAI

CalypsoAI bietet die einzige Plattform für den gesamten Lebenszyklus, die KI-Modelle und -Anwendungen auf der Inferenzebene schützt und Agentic Warfare™ einsetzt, um Unternehmen vor sich ständig weiterentwickelnden Angreifern zu schützen. Das branchenführende Expertenteam von CalypsoAI, dem globale Unternehmen wie Palantir und SGK vertrauen, leistet ganze Arbeit, um sicherzustellen, dass die Sicherheit mit den Innovationen im Bereich der KI Schritt hält.

CalypsoAI wurde 2018 gegründet und hat sich über 40 Millionen US-Dollar an Risikokapital von Investoren wie Paladin Capital Group, Lockheed Martin Ventures und Hakluyt Capital gesichert. CalypsoAI war einer der beiden Finalisten des RSAC Innovation Sandbox-Wettbewerbs 2025 und wurde von Fast Company zu einem der innovativsten Unternehmen im Bereich KI für 2025 gekürt.

