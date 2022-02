Fabian Otto: V. I. P. Business- und Starfotograf mit Charakter und Style

Brasilianisches Temperament trifft auf die V.I.P Business- und Starszene. Fabian Otto ist nicht nur in Frankfurt und der ganzen Welt eine Persönlichkeit, sondern auch ganz privat.

Gute Stimmung bei seinen Foto-Shootings ist zu seinem Markenzeichen geworden. Musik gehört einfach dazu und unterstützt dabei jedem Menschen das Gefühl zu geben, ein Star zu sein. Fabian Ottos Stammkunden sind begeistert und empfehlen ihn weiter. Sein Terminkalender ist prall gefüllt, doch auch sein sympathischer Charakter und seine Menschlichkeit geben seinen Kunden das Gefühl, bei ihm gut aufgehoben zu sein. Mit seiner positiven und energiegeladenen Art kann er Menschen, die vor seiner Kamera stehen und dies nicht gewöhnt sind, helfen, entspannt zu sein. Auf empathische Weise findet er immer die fotogene Seite eines jeden Menschen. Fabian Otto bringt mit seiner Arbeit Freude und Leichtigkeit in das Leben seiner Kunden. Sie sind begeistert vom Ablauf des Fotoshootings und vom Endprodukt: einzigartige Fotos.

Fabian Otto fotografiert V. I. P´ s und Stars in der Business- und Promiwelt. Seit 2015 fotografiert er prominente Gäste bei den Filmfestspielen in Cannes an der Cote d’ Azur. Seit 2021 gibt es ein von Fabian Otto organisiertes Event in Frankfurt – die Cote d’ Azur Fashion Night – die vier mal im Jahr mit erlesenen Gästen stattfindet. Zudem ist er für namhafte Magazine und internationale Marken tätig. Sein unverkennbarer Modestyle ist ebenfalls zu einem Markenzeichen für ihn geworden. Seine bevorzugten Foto-Locations sind spannende Orte wie beispielsweise die Natur, Luxushotels, Penthouses mit Skyline-Ausblick oder einfach nur der Wald. Im Freien gibt es Hintergründe sowie Licht und Schatten, die seinen Fotos dadurch noch mehr Authentizität und Ausdruck verleihen. Schauplätze in der Natur und in Städten bieten für Profi-Fotograf Fabian Otto immer wieder neue Highlights, die je nach Tages- und Jahreszeit einzigartige Stimmungen und optische Besonderheiten bereit halten und den Blick für das Detail erfordern. Eine Auswahl seiner Bilder gibt es auf seiner Webseite www.vip-fottography.com zu sehen.

Über Fabian Otto persönlich

Die Leidenschaft zur Fotografie hat ihn bereits in jungen Jahren ergriffen. Mit 8 Jahren machte er sein erstes Familienfoto. Geprägt hat ihn die Karriere seiner Mutter, die in Brasilien eine erfolgreiche Schauspielerin ist. Im Laufe seiner fotografischen Laufbahn hat Fabian Otto Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten kennengelernt und fotografiert. Dieser Umstand hat seine Persönlichkeit und seine Erfahrung im Umgang mit Menschen geschult. Fabian Otto hat durch seine Arbeit ein spezielles Händchen für Menschen entwickelt und kann die verschiedenen Charaktereigenschaften mit seinen Fotos zur Geltung bringen. Dabei hält er den perfekten Moment fest. Der Profifotograf ist weltweit aktiv und spricht neben Deutsch und Englisch auch Portugiesisch y un pocito de Espanol.

Sein Lifestyle und sein modisches Auftreten lassen vermuten, wer Fabian Otto ist, doch es steckt noch viel mehr in seiner Persönlichkeit. Sein bodenständiger Charakter strahlt Sympathie aus. Sein Anliegen ist es, dass seine Kunden und die Menschen, die ihm begegnen, etwas von seiner Person erfahren und seinen Charakter kennenlernen, fernab von Glanz und Glamour.

Mehr von Fabian Otto gibt es auf Instagram https://www.instagram.com/fabianotto_lifestyle/

Fabian Otto ist V. I. P. Business- und Starfotograf. Zu seinen Kunden zählen namhafte Unternehmer, Promis, Magazine und internationale Marken.

Firmenkontakt

Fabian Otto – V.I.P. – Photographer & Videoproducer

Fabian Otto

Zeil 51

60313 Frankfurt am Main

+49 172 2413131

fabian.otto@vip-fottography.com

http://www.vip-fottography.com

Pressekontakt

The Way of Business Tv

Ron Gebauer

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.