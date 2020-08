Facebook hat seine WhatsApp-Revolution ins Leben gerufen, bei der die App SEHR anders aussieht

Facebook hat in aller Stille eine Revolution in seiner Suite von Chat- und Social-Media-Apps ausgelöst. Die Änderungen versprechen, dass WhatsApp unglaublich anders aussieht. Folgendes müssen Sie wissen.

WhatsApp wird ein grundlegendes Facelifting erhalten, das große Auswirkungen auf die von Milliarden genutzte Chat-App haben wird. WhatsApp ist neben Instagram und Facebook Messenger eine der äußerst beliebten Apps des Social-Networking-Riesen Facebook. Und es sieht so aus, als ob das in Menlo Park ansässige Unternehmen endlich damit begonnen hat, die Grundlagen für die geplante Umstellung der Funktionsweise dieser iOS- und Android-Programme zu legen.

Im vergangenen Jahr bestätigte Mark Zuckerberg, Mitbegründer und CEO von Facebook, Pläne, WhatsApp, Facebook Messenger und Instagram Direct in eine einzige Messaging-Plattform zu integrieren. Dies würde Cross-Messaging zwischen diesen Apps sowie die Unterstützung der End-to-End-Verschlüsselung zwischen diesen Kommunikationen ermöglichen. Dies würde auch bedeuten, dass Facebook nicht für jede seiner separaten Messaging-Apps dieselben Funktionen entwickeln müsste – wie Videoanrufe, Unterstützung für den Dunkelmodus und mehr. Stattdessen könnte es die Funktion einmal entwerfen und auf Knopfdruck auf alle drei Dienste übertragen.

Ein solcher Schritt würde auch die Anzahl der Personen, die ein einzelner Instagram-, WhatsApp- oder Facebook-Benutzer Nachrichten senden könnte, dramatisch erhöhen. Sie können beispielsweise WhatsApp verwenden, um eine Nachricht an einen Freund zu senden, der nur über ein Instagram-Konto verfügt, oder an ein entferntes Familienmitglied, das nicht über WhatsApp verfügt, aber ständig Facebook verwendet. Dies bedeutet auch, dass Sie keine Apps ändern müssen.

Während diese Pläne wie ein entfernter Traum wirkten, als sie 2019 erstmals gemeldet wurden, sieht es so aus, als würden die Dinge im Jahr 2020 einen Gang höher legen. Laut einem kürzlich erschienenen Artikel von The Verge hat Facebook diesen Integrationsprozess bereits letzte Woche vorläufig gestartet – zwischen Instagram und Messenger zumindest.

Der Blog berichtete, dass am vergangenen Freitag ein Update-Bildschirm für einige Instagram-Nutzer in den USA angezeigt wurde. Diese Nachricht bewarb “einen neuen Weg zur Nachricht auf Instagram” mit einer Liste neuer Funktionen, einschließlich “Chat mit Freunden, die Facebook nutzen”. Sobald das Update installiert ist, wird das typische DM-Symbol in der oberen rechten Ecke der Instagram-App durch den Facebook Messenger ersetzt.

The Verge berichtete jedoch, dass Instagram-Nutzer – zumindest vorerst – ihre Kollegen in der Foto-Sharing-App nicht auf Facebook benachrichtigen können. Ein Facebook-Sprecher bestätigte, dass er den neuen Funktionsumfang mit einer kleinen Anzahl von Personen testete.

Sie sagten: “Eine kleine Gruppe von Leuten konnte auf ein neues Testerlebnis für Instagram-Nachrichten aktualisieren. Wir hoffen, dass sie das Erlebnis genießen, und freuen uns darauf, es in anderen Ländern zu testen, damit wir weiter daraus lernen können.”

Es bleibt abzuwarten, ob Facebook in naher Zukunft ähnliche Tests zwischen anderen Apps startet.

Wie es aussieht, beginnen die Pläne, mit der Integration von Messaging zwischen den Facebook-Apps zu beginnen, jedoch voranzukommen. Pläne, Cross-Messaging zwischen Facebook Messenger, Instagram und WhatsApp zu ermöglichen, wurden erstmals im Januar 2019 gemeldet.

Zu der Zeit sagte ein Facebook-Sprecher: “Wir möchten die bestmöglichen Messaging-Erlebnisse schaffen. Die Leute möchten, dass Messaging schnell, einfach, zuverlässig und privat ist. Wir arbeiten daran, mehr von unseren Messaging-Produkten durchgängig zu machen.” verschlüsselt und überlegt, wie es einfacher sein kann, Freunde und Familie über Netzwerke hinweg zu erreichen. Wie zu erwarten, wird viel diskutiert und diskutiert, während wir den langen Prozess beginnen, um alle Details herauszufinden, wie dies funktionieren wird. “

Ob in den kommenden Wochen die ersten Anzeichen von Facebook Messenger oder Instagram in WhatsApp auftauchen, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher – es ist definitiv am Horizont.