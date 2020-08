Aktive Spende Euro 5000 zum Wohle aller in der Region

Reutlinger Spendenparlament – Mitglieder des Mentorenkreises, APROS, myStorage und Albrecht Buehler Baum & Garten spenden 5.000 Euro fuer die intensive Arbeit des Reutlinger Parlaments.

Das Reutlinger Spendenparlament hat seit 1999 mehr als 250 soziale Projekte in der Region Reutlingen gefördert, bzw. realisiert. Das kostet Geld. Unterschiedliche soziale Organisationen können sich mit ihrem dringenden Bedarf und ihren gemeinnützigen Projekten beim Parlament bewerben. Nun wurde ein Spendenscheck über 5.000 Euro für die Arbeit des Spendenparlaments von Firmen-Mitgliedern des Mentorenkreises, der APROS Consulting & Services GmbH, der myStorage AG Reutlingen, und der Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH aus Nürtingen, an den Vorstand des Spendenparlaments überreicht.

Das Geld ist wichtig für die Projekte und die tägliche Arbeit des Spendenparlamentes. Sie müssen Kreatives leisten, um die benötigten Gelder heranzuschaffen. Das große 20-jährige Jubiläum konnte wegen der Corona-Einschränkungen in diesem Jahr nicht richtig gefeiert werden und findet deshalb voraussichtlich erst 2021 statt. Der diesjährige 20. Reutlinger Jubiläums-Spendenmarathon muss virtuell erfolgen. Vom 15. August bis 30. September können sich Spendenwillige sportlich für die gute Sache betätigen. Unter dem Motto “Laufend Gutes tun” kann jede und jeder, unabhängig vom jeweiligen Alter, dabei sein. Nähere Informationen sind auf der Homepage des Spendenparlaments zu finden.

Es ist schon sehr erstaunlich, dass Reutlingen in Baden-Württemberg nach 20 Jahren noch immer die einzige Stadt mit einem Spendenparlament ist. Beim Spendenparlament können Initiativen und Vereine, die sich für Menschen in besonderen Lebenssituationen engagieren, Anträge auf Förderungen ihrer Projekte gegen Armut, Isolation und Ausgrenzung in der Gesellschaft stellen. Mit derzeit 125 Mitgliedern wird in den Parlamentssitzungen demokratisch beschlossen, welche Projekte gefördert werden. 100% der eingegangenen Spenden kommen dabei den Projekten zugute.

Dem Reutlinger Spendenparlament steht neben den vielen Einzelspendern, langjährigen Unterstützern der Mentorenkreis zur Seite. Das Unternehmens-Spender-Netzwerk soll neben der finanziellen Unterstützung, den Austausch und die Identifikation mit dem Spendenparlament und den geförderten Projekten verbessern helfen.

Der Präsident des Mentorenkreises ist Volker Feyerabend, Geschäftsführer der APROS Consulting & Services GmbH. Soziales Engagement ist bei ihm und seinen Mitarbeitern Teil der täglichen Arbeit. APROS wurde erst vor kurzem als beispielhaftes Unternehmen des LEA Mittelstandspreises des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Die Spende über 5.000 Euro an das Spendenparlament wurde von APROS, myStorage AG und der Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH als Mitglieder des Mentorenkreises zur Verfügung gestellt. Bei APROS wurde der Betrag mit der Arbeit der Werbeagentur für die Spende erwirtschaftet. Tobias Kirst Vertriebsmanager bei myStorage und Albrecht Bühler sind ebenfalls begeistert dabei. “Die Möglichkeit im Rahmen unseres eigenen Wachstums, etwas Gutes für die Gesellschaft tun zu können, tut gut!” Sind sich beide einig.

“Es ist wichtig für uns, dass wir direkt und schnell helfen können.” Christiane Koester-Wagner, Vorsitzende des Spendenparlaments, betont gern immer wieder, dass 100% der eingegangenen Gelder der Spenden auch für die sozialen Projekte verwendet werden. Die Vereinsinfrastruktur und -entwicklung wird durch den Mentorenkreis unterstützt.

Wer also Interesse an einem sinnvollen Engagement hat, oder den Verein über eine Mitgliedschaft unterstützen möchte, möge sich bitte melden. Gerade in Corona-Zeiten ist diese Unterstützung wichtig.

Weitere Informationen:

www.Spendenparlament-Reutlingen.com

www.APROS-Consulting.com

www.mystorage.de

www.baum-und-garten.de

