Fahrplan für den nachhaltigen Erfolg von Corporate Ventures

WhatAVenture veröffentlicht umfassende Business Idea Journey für erfolgreiches Corporate Venture Building

Corporate Ventures scheitern häufig nicht an schlechten Geschäftsideen, sondern an einer mangelnden Struktur in der Umsetzung, überstürzten Entscheidungen und dem fehlenden Verständnis für die wichtigsten Phasen des Gründungsprozesses.

Viele Unternehmen verfangen sich in der sogenannten Innovationsfalle – sie überspringen wichtige Phasen, verschwenden Ressourcen oder skalieren zu früh ohne eine ausreichende Validierung. Um genau diese Fehler zu verhindern, hat WhatAVenture den 6-Step Guide to Corporate Venture Building entwickelt. Der Leitfaden zeigt Schritt für Schritt, wie Unternehmen systematisch – von der Entwicklung einer Geschäftsidee bis hin zur erfolgreichen Umsetzung – vorgehen sollten und so klassische Fehler bei der Entwicklung eines Ventures vermeiden.

Struktur als Garant für Erfolg

In frühen Projektphasen, wenn die Ideen noch in den Kinderschuhen stecken, hilft ein Business Idea Journey Framework, das die Entscheidungsfindung unterstützt. Es bildet eine gemeinsame Basis und Sprache für alle Beteiligten, so dass Entscheidungen und Meilensteine klar abgestimmt werden können.

Eine phasenbasierte Struktur unterteilt den Entwicklungsprozess in Abschnitte wie Erkundung, Bewertung, Validierung usw. Jede dieser Phasen erfordert spezifische Entscheidungen. Diese Entscheidungen werden im gesamten Prozess auf Basis von Evidenzen getroffen. Nur so können häufige Fehler wie eine vorzeitige Skalierung vermieden und Unsicherheiten reduziert werden.

Sechs Schritte zum Erfolg

1. Identifikation von Wachstumsmärkten und Geschäftschancen

Diese können sich aus Trends, Strategien, Marktherausforderungen oder Unternehmensressourcen ergeben. Wichtig ist es, die Chancen zu priorisieren und auszuwerten, damit die vielversprechendsten Geschäftsmöglichkeiten identifiziert werden können.

2. Ganzheitliche Sicht

Jede Idee sollte durch eine 360-Grad-Sicht verfeinert werden, z. B. mit Hilfe des eigens entwickelten Venture Assessment Frameworks. Das schließt die Analyse der Zielgruppe, der Problemstellung, des Kundenangebots, des Geschäftsmodells und der Marktgröße ein. So werden die größten Risiken identifiziert, die Ideen werden entsprechend verfeinert und eine Validierungs-Roadmap definiert.

3. Proof of Concept

Hier werden die risikoreichsten Annahmen unter Berücksichtigung der Marktnachfrage, technischer Machbarkeit, wirtschaftlicher Durchführbarkeit und Kontextabhängigkeit überprüft. Wichtig ist es ein klares Verständnis des Marktpotenzials, der Marktdynamik sowie der Wettbewerbssituation zu erhalten. Ein erster Business Case dient dem besseren Verständnis der finanziellen Aspekte und es entsteht ein detaillierter Businessplan.

4. Minimal Viable Product (MVP)

In diesem Schritt wird ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickelt, das von ausgewählten Kunden getestet wird. Anhand dieser ersten Kundenerfahrungen kann überprüft werden, ob die Ansprüche und Erwartungshaltungen der Kunden erfolgreich erfüllt wurden.

5. Aufbau als Unternehmen

Die Markteinführung, die Weiterentwicklung der Marke sowie der Vertriebs-Funnel und die Customer Journey werden nun weiter ausgebaut. Prozesse werden in dieser Phase strukturiert und etabliert und das Team rund um die Themen Value Proposition und der Weiterentwicklung des Produktes oder der Dienstleistung wird aufgebaut.

6. Messbarkeit des Erfolgs

Durch die Erschließung neuer Märkte oder den Ausbau von Marketing- und Vertriebsaktivitäten werden Umsatz und Marktpräsenz entsprechend gesteigert. Weitere entscheidende Erfolgsfaktoren sind natürlich der Aufbau eines kompetenten Teams und die Optimierung von Betriebsabläufen sowie die Sicherung finanzieller Ressourcen, um Folgeinvestitionen zu ermöglichen.

Mit dieser strukturierten Vorgehensweise lassen sich Corporate Ventures nachhaltig erfolgreich umsetzen.

Den vollständigen Guide finden Sie hier.

Über WhatAVenture

WhatAVenture ist ein europäischer Corporate Venture Builder und strategischer Partner für Hidden Champions und Konzerne beim Aufbau neuer Geschäftsfelder. Mit einem Team aus erfahrenen Unternehmern und Unternehmerinnen sowie Fachexperten und -expertinnen entwickelt und realisiert WhatAVenture Geschäftsideen von der Validierung bis hin zur erfolgreichen Markteinführung. Als Sparringspartner für CEOs und New Business Development Manager fördert WhatAVenture aktiv die Umsetzung neuer innovativer Geschäftsfelder. Die langjährige Expertise und zahlreiche erfolgreiche Projekte machen WhatAVenture zu einem etablierten Partner für Corporates und ihre Venture Projekte. Renommierte Unternehmen wie z. B. Miele, Blum, TenneT oder EnBW vertrauen auf die Experten und Expertinnen von WhatAVenture. Gemeinsam validieren und implementieren sie Unternehmensinnovationen und neue Geschäftsfelder und schaffen durch die Entwicklung von Corporate Venture Strategien die Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Innovationserfolg.

