Faire und nachhaltige Mode-Highlights für den Herbst – online shoppen bei The Mint Corner

Mit den letzten warmen Tagen müssen wir uns endgültig eingestehen, dass auch dieser Sommer ein Ende hat. Der Herbst steht vor der Tür und dem passt sich auch die aktuelle Damenmode an. Wer dabei Wert auf Nachhaltigkeit legt, shoppt Fair Fashion für neue herbstliche Akzente im Kleiderschrank. The Mint Corner präsentiert ausgewählte Highlights:

Valentina Stiefel Schwarz von Bryan Stepwise

Die schwarzen Valentina Boots des spanischen Herstellers Bryan Stepwise bestehen aus Kuh-Leder. Einfach kombinierbar, ob mit einem lässigen Kleid und Lederjacke oder mit Mantel für die kälteren Tage. Ein echtes Must-Have in jedem Schuhschrank. Mit einer Absatzhöhe von 5 cm sind sie zudem bequem zu tragen. 100% fair und nachhaltig produziert in Spanien. Preis: ca. 80 € auf themintcorner.com

Leo Glitzer Strickjacke von Mads Norgaard

Die stylische Leo Glitzer Strickjacke von Mads Norgaard liegt mit ihrem auffallendem Leo Print total im Trend. Einfach kombinierbar mit einer Basic Jeans ist sie vielseitig einsetzbar. Die Strickjacke hat eine normale Passform und ist mit ihrem hochwertigen Material im Leopardenmuster und Knopfverschluss vorne angenehm zu tragen. Fairtrade! Preis: ca. 105 € auf themintcorner.com

Alpaca Glitter Neon Kiramo Sweater von Mads Norgaard

Dieser wunderschöne Mohair Glitter Neon Kiramo Pullover von Mads Norgaard ist aus weichem Strick und besitzt einen runden Ausschnitt, gerippte Details an den Bündchen und am unteren Saum. Die Passform ist locker und entspannt. Mit seiner schönen grauen Farbe und den Glitzerdetails und Neonstreifen perfekt für die herbstlich-winterliche Tage. Nachhaltig und fair produziert! Preis: ca. 95 € auf themintcorner.com

Olivia Stiefeletten von Vagabond

Die Red Plum Stiefeletten von Vagabond sind ideal für die kältere Jahreszeit. Sie sind aus weichem Wildleder gefertigt und verfügen über einen neckischen Absatz. Natürlich nachhaltig und unter fairen Bedingungen hergestellt. Aufgrund ihrer Farbe ein echter Hingucker, der einen modischen Auftritt garantiert. Preis: ca. 90 € auf themintcorner.com

Knit Cream Sweater von Surf Inc.

Die One Size Knit Cream Sweater von Surf Inc. ist ein echter Klassiker. Leicht kombinierbar sowohl im Sommer als auch im Winter. Die verwendeten Stoffe sind Oeko-Tex zertifiziert und bestehend aus 50% Premium Baumwolle angenehm zu tragen. Nachhaltig und fair produziert! Preis: ca. 60 € auf themintcorner.com

Traditional Wool Fedora Hut Grau von Equal Uprise

Der Traditional Wool Fedora Hut von Equal Uprise besteht zu 100 % aus Wolle. Gerade im Herbst versetzt dieser schlichte Hut, kombiniert mit Mantel oder Trench Coat, jedem Outfit einen modischen Akzent. In verschiedenen Farben erhältlich und in jedem Fall ein echter Hingucker. Handgemacht in Ecuador produziert und natürlich Fairtrade! Preis: ca. 70 € auf themintcorner.com

The Mint Corner ist der Onlineshop für nachhaltige und faire Mode, Accessoires, Beauty- und Dekorationsprodukte. The Mint Corner ist aber nicht nur ein einfacher Onlineshop, es ist auch eine Leidenschaft. Denn hinter The Mint Corner stehen Paula aus Madrid und Christian aus Zürich. Kennen- und lieben gelernt haben sie sich auf Teneriffa. Beide verbindet auch die Liebe zur Mode. Daraus entstand die Idee, gemeinsam einen Onlineshop ins Leben zu rufen, in dem ausschließlich faire und nachhaltige Produkte angeboten werden. The Mint Corner glaubt daran, dass faire und nachhaltige Modeproduktion möglich ist und diese richtig und besser umgesetzt werden muss. Für Paula und Christian ist soziale Verantwortung in der Modeindustrie eine absolute Notwendigkeit. https://themintcorner.com

