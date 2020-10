FAIRsprochen Podcast von congstar zum integrativen Charakter von Gaming

Saskia Moes und Dennis Winkens sprechen über Gaming und Inklusion

Köln, 07.10.2020. In der fünften Ausgabe des congstar Podcast FAIRsprochen spricht Moderatorin Bianca Hauda mit ihren Gästen über den integrativen Charakter beim Gaming. Zu Gast sind Saskia Moes, Leiterin des Projekts “Gaming ohne Grenzen”, und Dennis Winkens, Influencer und leidenschaftlicher Gamer. Seit einem Unfall kann Dennis Winkens nur noch seinen Kopf- und Halsbereich bewegen. Für ihn ist das allerdings kein Grund, auf das Zocken zu verzichten. Wie gut das funktioniert und welche Reaktionen er erlebt, erzählt er in der neuen Folge von FAIRsprochen, die ab jetzt in allen bekannten Podcast-Portalen sowie im congstar Newsroom verfügbar ist. Bei dem im April 2020 gestarteten Format FAIRsprochen stellt congstar interessante Menschen aus verschiedensten Bereichen vor und beleuchtet in diesem Zusammenhang das Thema Fairness.

Gaming ohne Grenzen – Chance für mehr Toleranz und Inklusion

Für congstar ist Gaming ein wichtiges Kulturgut und Chance für mehr Toleranz und Inklusion in der Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund unterstützt congstar auch das Projekt “Gaming ohne Grenzen” der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW (fjmk). Im Rahmen der Partnerschaft wird congstar das Inklusionsprojekt nicht nur gemeinsam mit der Aktion Mensch finanziell unterstützen, sondern auch zusammen mit der fjmk verschiedene Formate zur Aufklärung, zur Förderung von Inklusion sowie zur Barrierefreiheit in der Welt des Gaming anbieten. Was die Ziele von “Gaming ohne Grenzen” sind erklärt Saskia Moes, die das Projekt bei der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW leitet. In verschiedenen inklusiven Spieletester-Gruppen untersucht sie Games auf ihre Barrierefreiheit und probiert assistive Technologien aus. Im Podcast erklärt sie, wie diese Tests funktionieren und was die größten Herausforderungen für Spielerinnen und Spieler mit Handicap sind.

Besonderer “Way of Gaming”

Wie wichtig das Engagement von Projekten wie “Gaming ohne Grenzen” ist, weiß Dennis Winkens sehr gut. Seit einem schweren Mountainbike-Unfall ist er – aufgrund einer inkompletten Querschnittlähmung ab dem dritten und vierten Halswirbel – auf einen Rollstuhl angewiesen. Beim Gaming verwendet er daher verschiedene technische Hilfsmittel. Über seinen besonderen “Way of Gaming” informiert Dennis auch über Soziale Medien wie beispielsweise Twitch, durch die er eine große Community erreicht und sich für eine bessere Inklusion von Menschen mit Behinderung einsetzen kann. Dennis war auch Teil der “Neue Nähe”-Kampagne der Aktion Mensch und ist Botschafter des Projekts “Gaming ohne Grenzen” der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW (fjmk). Im Podcast erklärt Winkens, warum Gaming für ihn mehr ist als eine Freizeitbeschäftigung und warum Gaming für ihn eine Möglichkeit ist, eine Welt ohne Barrieren zu erleben, sein Können einzubringen und Teil eines Teams zu sein – ganz losgelöst von den körperlichen Einschränkungen. Er weist aber auch darauf hin, dass es noch zahlreiche Möglichkeiten gibt, um die Inklusion zu verbessern.

Das congstar Gaming-Engagement

Neben der Zusammenarbeit mit “Gaming ohne Grenzen” fördert congstar bereits andere Bereiche der Gamingkultur. So unterstützt congstar mit der kürzlich ins Leben gerufenen Aktion “congstar sucht dich: Werde eFootball-Spieler*in beim FC St. Pauli!” in Kooperation mit dem FC St. Pauli die Suche nach talentiertem eFootball-Nachwuchs. Mit dem letztjährigen congstar Mobile Gaming Festival entwickelte das Unternehmen erstmals ein zweitägiges Event, auf dem junge Gaming-Fans und Familien gleichermaßen in die Welt des Gaming eintauchen konnten. In diesem Jahr veranstaltet congstar mit dem FC St. Pauli ein digitales Gaming Event – gemeinsam mit Rocket Beans TV findet am 10. Oktober 2020 “Stream “n” Play: Der congstar Gaming Day” statt.

Die neueste Folge von “congstar FAIRsprochen” ist ab heute auf allen bekannten Podcast-Portalen und im congstar Newsroom abrufbar. Dort sind auch die vier weiteren bisher erschienenen Ausgaben zu finden. Alle weiteren Inrformationen zum congstar Gaming Day unter www.this-is-our-world.de

Unter www.congstar.de gibt es alle weiteren Informationen zu congstar

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im Oktober 2019 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2019” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2020 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2020 bereits zum neunten Mal in Folge zum “Mobilfunkanbieter des Jahres”. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie in den Telekom Shops und bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Einen Beitrag zum Umweltschutz leistet congstar durch CO2-neutrales Arbeiten am Unternehmensstandort. Seit Juli 2014 ist congstar als Hauptsponsor des FC St. Pauli zurück in der 2. Bundesliga. Damit wird eine gemeinsame Erfolgsgeschichte fortgesetzt, bereits 2007 bis 2009 war congstar Sponsor des FC St. Pauli.

