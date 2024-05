Faktoora: Einzigartiger Anbieter in Deutschland stellt Buchhaltungssoftware kostenlos zur Verfügung – zeitlich unbegrenzt

Neu-Ulm, 02. Mai 2024 – Seit geraumer Zeit bietet faktoora, als einziger Anbieter in Deutschland, seine Buchhaltungssoftware unbegrenzt kostenlos an. Nutzer müssen lediglich einen Testaccount erstellen und können sofort starten. In diesem Account ist bereits ein einmaliger Test einer XRechnung-Erstellung möglich.

„Mit unserer kostenlosen Buchhaltungssoftware möchten wir kleinen und mittelständischen Unternehmen den Zugang zu professioneller Buchhaltung so einfach wie möglich machen“, erklärt Dr. Peter Schenkel, Geschäftsführer von faktoora. „Gerade auch für junge Unternehmen und Startups kann die Investition in eine Buchhaltungssoftware eine große Hürde darstellen. Mit faktoora entfällt diese Hürde komplett.“

Die faktoora Buchhaltungssoftware bietet alle Funktionen, die für die professionelle Buchführung eines Unternehmens notwendig sind. Dazu gehören unter anderem:

Rechnungserstellung und -versand

Belegverwaltung

Offene-Posten-Management

Finanzbuchhaltung / Umsatzsteuervoranmeldung / Jahresabschluss

Stammdatenverwaltung

API-Schnittstelle

XRechnung: Ab 2025 Pflicht für alle Unternehmen!

Ab 2025 werden XRechnungen für alle Unternehmen in Deutschland Pflicht. XRechnungen sind ein elektronisches Rechnungsformat, das den elektronischen Datenaustausch (EDI) zwischen Unternehmen und Behörden vereinfachen soll. Mit der faktoora Buchhaltungssoftware können Unternehmen ganz einfach XRechnungen erstellen und versenden.

„Unternehmen, die sich jetzt mit dem Thema XRechnung beschäftigen, sind gut beraten, eine Buchhaltungssoftware zu wählen, die die Erstellung und den Versand von XRechnungen unterstützt. Wir von faktoora garantieren, dass mit unserer Lösung erstellte XRechnungen sofort anerkannt werden. Dies spart unnötige Nachbesserungen und steigert die Bonität unserer Kunden“, so Dr. Peter Schenkel. „Mit faktoora sind Unternehmen nicht nur für die Zukunft gerüstet, sondern können auch heute schon von den Vorteilen einer professionellen Buchhaltungssoftware profitieren.“

Über faktoora:

faktoora ist ein Anbieter von Cloud-basierten Buchhaltungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Ulm. faktoora bietet seinen Kunden eine kostenlose, einfach zu bedienende und funktionsreiche Buchhaltungssoftware. Mit noch mehr Funktionen auch zu einem fairen Preis!

Kontakt:

Dr. Peter Schenkel

Geschäftsführer faktoora GmbH

Email: info@faktoora.com

Telefon: 0621-490 785 91

https://faktoora.com/

