FaMeta 2024: Regional, intensiv, informativ

Die FaMeta – Fachausstellung Metallbearbeitung verstärkt den Dialog zwischen Herstellern, Händlern und Fachbesuchern mit einem kompakten Programm. Von Mittwoch, 26. Juni bis Freitag, den 28. Juni 2024 präsentieren rund 50 Aussteller ihre Produkte und Lösungen. Im CNC Outlet Center Olching treffen Maschinenbediener, CNC-Programmierer und Führungskräfte auf Hersteller von Werkzeugmaschinen, Digitalisierungslösungen und Zubehör. Ausgewählte Fachvorträge vermitteln Wissen zu Automatisierungs- und Softwarelösungen, Steuerungen, Werkzeugen und Peripheriegeräten.

An drei Tagen werden Hunderte angemeldete Besucher die regionale Fachmesse besuchen, die sich in wenigen Jahren vom Geheimtipp zum Branchenereignis entwickelt hat. „Wir rechnen erneut mit einem Wachstum der Besucherzahlen um 30 Prozent“, sagt Holger Kösler, Initiator der Fachausstellung Metallbearbeitung. „Leider konnten wir aufgrund der hohen Nachfrage nicht alle Ausstellerwünsche berücksichtigen.“ Der intensive Dialog der Experten, direkt am Ausstellungstück, im Konferenzzentrum oder entspannt im Biergarten hebt die Fachausstellung Metallbearbeitung von reinen Werbeveranstaltungen ab.

Aussteller wie AXON, Baublys, Burkhardt+Weber, CHIRON Group, EMAG, Geibel+Hotz, Index, Klaeger, Kunzmann, Mazak, Primacon, ROMI, Tornos, Weiler und WSF/SMEC informieren direkt an der Vorführmaschine unter Strom. Dazwischen präsentieren weitere Aussteller Automatisierungs- und Roboterlösungen, Industriesoftware, Werkzeug- und Spannsysteme und allerlei Peripheriegeräte für Werkzeugmaschinen. „Das Fachgespräch zwischen Anbieter und Anwender wird immer seltener und damit wertvoller“, sagt Rene Schmidt, Geschäftsführer des CNC Outlet Centers. „Wir setzen mit unserem Konzept auf Praxisnähe und intensive Information.“ Dies belegt ein Vortragsprogramm, das sehr gute Gelegenheiten bietet, tiefer in aktuelle Themen der Zerspanung einzutauchen. Automatisierung, CNC-Programmierung, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz gehören ebenso zu den Themen wie Roboterprogrammierung, Plansenken, Toolmanagement, oder Mess- und Prüftechnik. „Alle Themen werden mit Praxisbezug dargestellt. So ergänzen sich Ausstellung und Vortragsprogramm mit Freiräumen für den Dialog“, meint Holger Kösler.

Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft gehört zu den Freiräumen dieses Jahr ein Torwandschießen. Der traditionelle Biergarten und eine Almhütte mit bayerischen Schmankerln erleichtern das Kennenlernen und unbeschwerte Branchengespräche. Der Besuch der FaMeta ist kostenlos nach Anmeldung unter: www.fameta.de Dort finden sich die genauen Öffnungszeiten und viele weitere Informationen zu der aktuellen Fachmesse Metallbearbeitung.

Weitere Informationen:

Journalistinnen und Journalisten sind an allen drei Tagen herzlich willkommen. Das Anmeldeformular finden Sie unter www.fameta.de

Für Informationen zum Rückblick auf die FaMeta 2023, sowie weiteres, hochauflösendes Bildmaterial, Banner und Logo zum Download nutzen Sie bitte diesen Link: https://fameta.de/info_presse

Fragen beantworten wir gerne per E-Mail an event@fameta.de oder telefonisch an +49 8142 4487-299.

Das CNC Outlet Center in Olching eröffnet Herstellern von Werkzeugmaschinen und Zubehör auf circa 3.700 Quadratmetern Ausstellungs- und Lagerfläche eine weltweit einzigartige Präsentationsplattform.

Verschiedene Anbieter, die sich für eine der Partnerschaften entschieden haben, werden in umfangreiche Marketingdienstleistungen mit einbezogen: Über das Internet, Events und Seminare, die Fachpresse und Messen werden breite Zielgruppen der internationalen Metallbearbeitung angesprochen. Interessenten finden im CNC Outlet Center ständig bis zu 100 neue und gebrauchte Werkzeugmaschinen, Zubehör und Peripherie-Geräte. Herstellerunabhängige Beratung, Live-Vorführungen, und Veranstaltungen sorgen dafür, dass jeder Besuch sich lohnt. Wer sich für eine Investition entscheidet, profitiert von einem umfangreichen Dienstleistungsangebot! Dazu gehören Finanzierung, Bewertung und Verwertung, Transporte, Fabrikumzüge und die Liquiditätsbeschaffung. Weitere Informationen unter www.cnc-outlet.center

