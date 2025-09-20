FAMOS – Ihr Partner für „Erlebnisräume für Schüler“

FAMOS: Innovative Lern- und Werkraumgestaltung für Schule, Kommune und Architekturprojekte

Willkommen bei FAMOS! Als erfahrener Dienstleister im Bereich der Gestaltung von Werk- und Lernräumen unterstützen wir Schulen, Kommunen und Architekturbüros dabei, moderne und funktionale Bildungsumgebungen zu realisieren. Unser Ziel ist es, inspirierende Räume zu schaffen, die Lernen und Kreativität fördern.

Auf unserer Webseite finden Sie den aktuellen FAMOS Katalog 2025 zum Download, der Ihnen einen detaillierten Einblick in unser vielfältiges Produktangebot gibt. Erfahren Sie mehr über unsere Expertise, unsere engagierten Ansprechpartner sowie unsere sozialen Projekte, wie beispielsweise Bildungsinitiativen in Tansania und unsere Bemühungen im Bereich Inklusion.

Unser Sortiment umfasst alles, was für die Ausstattung von Fachräumen notwendig ist: von spezialisierten Möbeln und Materialien bis hin zu Werkzeugen, Maschinen und Lehrmitteln. Qualität, Sicherheit und Umweltverträglichkeit sind für uns selbstverständlich und spiegeln sich in allen Produkten wider, die wir anbieten.

FAMOS begleitet Sie von der ersten Idee bis zur Umsetzung – inklusive Planung, Lieferung, Montage sowie Wartung und Inventarverwaltung. So stellen wir sicher, dass Ihre Räume optimal ausgestattet sind und den pädagogischen Anforderungen gerecht werden.

Besuchen Sie unsere Webseite, um mehr über unsere Konzepte für Fachraumgestaltung, Werkstätten und Schulräume zu erfahren. Gemeinsam entwickeln wir Lernumgebungen, die den Anforderungen der Zukunft gerecht werden und Schülerinnen und Schüler begeistern!

Firmenkontakt

Famos GmbH & Co. KG

Steffen Ripple

Turmstrasse 61

89231 Neu-Ulm

0731-2062-334



http://www.famos-gmbh.de

Pressekontakt

Josef Vetter

Josef Vetter

Am Kirchplatz 2

73479 Ellwangen

07965 802876



http://www.josef-vetter.de