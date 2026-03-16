Fast Finance Pay Corp. erzielt 255 % Umsatzwachstum und treibt Ausbau der OK.secure-Plattform voran

Berlin (IRW-Press/16.03.2026) – Berlin, 16. März 2026 – Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) berichtet über die Geschäftszahlen 2025 ihrer US-Beteiligung Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP), die ein deutliches Umsatzwachstum und eine signifikant verbesserte operative Entwicklung zeigen.

Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025:

Umsatz:

11,5 Mio. US-Dollar (+255 %) gegenüber 3,2 Mio. US-Dollar im Jahr 2024

Bruttogewinn:

6,6 Mio. US-Dollar (2024: 1,2 Mio. US-Dollar)

Operatives Ergebnis:

-175.000 US-Dollar, deutliche Verbesserung gegenüber einem operativen Verlust von

2,5 Mio. US-Dollar im Jahr 2024

Parallel zur operativen Entwicklung wurden 2025 wichtige strategische Schritte umgesetzt. Dazu zählen der Reverse Split zur Optimierung der Kapitalstruktur sowie die Beauftragung von

Wolf & Company als unabhängiger Wirtschaftsprüfer im Rahmen des geplanten Uplistings an eine größere US-Börse. Der Prozess wird gemeinsam mit externen Beratern, Investmentbankern und rechtlichen Partnern in den USA vorbereitet. Ein konkreter Termin soll in Kürze bekanntgegeben werden.

Auch technologisch wurden wichtige Fortschritte erzielt. Im Fokus steht die Umsetzung von Interoperabilität gemäß

EU Digital Markets Act (DMA), der künftig eine sichere Kommunikation auch mit anderen Messenger-Diensten ermöglichen soll. Dafür wurde das Entwicklerteam gezielt um Spezialisten für

Skalierung und Verschlüsselungstechnologien erweitert.

Mit

OK.ai wurde zudem ein KI-Assistent eingeführt, der Nutzer bei Kommunikation, Terminplanung und allgemeinen Fragen unterstützt und als intelligente Schnittstelle innerhalb der Plattform fungiert. Ergänzend wurde die Website

ok-secure.com gestartet, die Investoren und Nutzern einen Überblick über Plattform, Funktionen und Produkte bietet.

Ein weiterer wichtiger Wachstumsschritt ist die geplante Einführung von Zahlungsfunktionen innerhalb der Plattform

OK.secure. Unter der Marke

OK.pay sollen Nutzer künftig direkt in der Messenger-App ein

IBAN-Konto im E-Money-Bereich führen, Zahlungen senden und empfangen sowie eine

sowie eine OK.pay Debitkarte im Visa-Netzwerk nutzen können.

„Mit dem Ausbau unserer Plattform verfolgen wir das Ziel,

OK.secure zu einer integrierten Kommunikations- und Zahlungsplattform mit internationaler Skalierungsperspektive zu entwickeln. Parallel treiben wir den geplanten Börsenschritt in den USA voran und investieren gezielt in Technologie, Infrastruktur und neue Funktionen. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für weiteres Wachstum und eine internationale Positionierung“, sagt Sören Jensen, Vorstand der Fast Finance 24 Holding AG.

Mit der Kombination aus starkem Umsatzwachstum, technologischer Weiterentwicklung und dem geplanten Uplisting an eine größere US-Börse sieht die Fast Finance 24 Holding AG ihre Beteiligung Fast Finance Pay Corp. gut positioniert

für die nächste Wachstumsphase.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier:

https://www.ok-secure.com/filings/

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 – 7262 1234-4, F. +49 (0)30 – 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

(Ende)

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG

Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Sören Jensen

Tel.: +49 30 7262 1234-4

E-Mail: investors@ff24.com

Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie)

Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Tradegate BSX

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