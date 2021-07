Fatal real. Die Welt im Jahr 2044

Das Zukunftsszenario in einem Überwachungsstaat nach Abschaffung des Bargelds unter der Herrschaft einer winzigen Finanzelite bringt den Leser zu einem Vergleich mit seiner Gegenwart.

“Morgens um neun am 24. Mai 2044 stand die Sonne glutrot am Himmel, als Anton Besendorf auf seinem Balkon frühstückte. Er wusste nicht, dass an diesem Tag jemand entscheiden würde, ob er weiterhin leben durfte oder sterben musste.”

Die ersten beiden Sätze werfen den Leser mitten hinein in die Zukunft. Eliza, milliardenschwere Erbin einer der Herrschaftsfamilien, liebt den armen Schlucker Anton, einen jungen deutschstämmigen Architekten.

Der allgegenwärtige Geheimdienst übermittelt dem Vater ein Schnüffel-Dossier der Beziehung und das Paar setzt sich ab nach Berlin. Für arme Schlucker wie Anton ist die Monatsimpfung Pflicht. Obwohl diese ihn offiziell komplett schützen soll, erkrankt er schwer …

