Feiertage gemeinsam schöner genießen!

Tipps, wie eine gesellige Weihnachtszeit für die ganze Familie gelingen kann

Berlin, Dezember 2023 – Mit dem Beginn der Adventszeit steigert sich auch die Vorfreude auf das Weihnachtsfest – die besinnlichste Zeit im Jahr. Die Küchenpartie mit peb hat acht Tipps dazu, wie die Feiertage zu einer gelungenen Zeit der Geselligkeit und des Genusses für die ganze Familie werden können.

1) In der Weihnachtsbäckerei: Zusammen backen macht Spaß und es gibt viel mehr als Plätzchen auszustechen. Selbstgemachte Lebkuchenherzen beispielsweise sind schnell zubereitet und können individuell mit einer Botschaft an die Liebsten dekoriert werden. Übrigens auch ein schönes Weihnachtsgeschenk!

Unser Rezept:

Zutaten: 250 g Dinkelvollkornmehl, 125 g Rohrzucker, 150 ml Sahne, 2 EL Kakaopulver, 1 EL Lebkuchengewürz, Pkg. Backpulver, Nüsse zum Verzieren, Milch zum Bestreichen. Zubereitung: Alle Zutaten zu einem festen Teig kneten. Teig fingerdick ausrollen und in Herzform ausstechen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und mit etwas Milch bestreichen. Nach Belieben mit Nüssen verzieren. Im vorgeheizten Ofen bei 180°C Ober-/Unterhitze (Umluft: 160°C, Gas: Stufe 2) ca. 10 min. backen. Mit Kuvertüre überziehen oder mit Zuckerschrift gestalten. Guten Appetit!

2) Reste verwerten: Gerade vor Weihnachten wird gerne noch mal ein Großeinkauf getätigt, um auch während der Feiertage genügend Essen im Haus zu haben. Um aber nicht zu viel zu kaufen, bietet sich eine bedachte Planung an. Und, wer seinen Kühlschrank schon vor den Feiertagen entrümpelt, hat umso mehr Platz für die Weihnachtsleckereien. Mit ein wenig Kreativität hat man die Reste aus dem Kühlschrank schnell zu einem leckeren Essen verwertet. Die Küchenpartie hat auf ihrer

Website einige Ideen für Resterezepte zusammengestellt.

3) Lecker Gemüse! Neben all den köstlichen Süßigkeiten, die die Vorweihnachtszeit zu bieten hat, bringt Gemüse Farbe auf den Teller. Saisonales Gemüse wie Karotten, Steckrüben, Chinakohl, Feldsalat oder Rosenkohl bieten vielfältige Möglichkeiten für Gerichte, wie beispielsweise wärmende Eintöpfe oder geröstetes Ofengemüse. Durch die Kälte und das fehlende Licht freut sich der Körper zudem über die wertvollen Vitamine.

4) Obstschäl-Wettbewerb: Mit Essen spielt man nicht? Doch! Alle Mitspieler:innen müssen versuchen, eine Apfelsine, Orange oder einen Apfel (mit einem Obstschäler) möglichst vorsichtig kreisförmig zu schälen. Wer am Ende die längste Schale hat, hat gewonnen! Zur Belohnung gibt es einen leckeren Obstsalat!

5) Tischdekoration selbstgemacht. Frische Blumen, Kerzen, Servietten und ähnliches sorgen für eine einladende Atmosphäre am Esstisch. Besonders schön ist es, wenn auch die Wahl der Tischdekoration saisonal ist und dazu Naturmaterialien, wie Kastanien, Kürbisse, Tannenzapfen oder Tannenzweige genutzt werden. Dies ist nicht nur kostengünstig und nachhaltig, sondern auch eine schöne Beschäftigung für Groß und Klein. Bei einem gemeinsamen Spaziergang mit Kindern können Materialien gesammelt werden, um dann zusammen den Tisch zu dekorieren.

6) Tischrituale einbauen: Tischrituale können ein toller Einstieg in das gemeinsame Familienessen sein. Lasst z. B. reihum die Gläser heben und jede Person erzählt mit „Ich stoße an auf…“, was ihr in diesem Jahr besonders gefallen hat oder wofür sie ganz besonders dankbar ist. Tischrituale schärfen den Fokus auf das hier und jetzt und sind ein toller Start in ein gelungenes Abendessen.

7) Unterhaltungen anstoßen! Oftmals haben Familienmitglieder am Tisch ihren festen Platz. Warum nicht mal die Sitzordnung ändern? Dies kann neue Themen und Unterhaltungen stimulieren. Selbst gemalte Tischkärtchen können dazu beitragen, die gemeinsame Zeit am Tisch zu genießen. Gerade wenn mehrere Generationen gemeinsam am Tisch sitzen, liegen Fragen nach Weihnachts- und Feiertagsritualen in anderen Zeiten und Regionen auf der Hand. „Wie habt ihr früher Weihnachten gefeiert? Was gab es damals zu essen? Welche Geschenke habt ihr damals erhalten?“ Ganz sicher wird das ein Staunen, gerade bei den Jüngsten am Tisch, hervorrufen.

8) Langsam genießen: Gerade an Feiertagen geht es um das langsame Essen und Genießen, denn die Eile des Alltags hat Pause und wir haben etwas mehr Ruhe und Zeit. Die bewusste Geschmackswahrnehmung und -vielfalt der Speisen fördert übrigens auch den Genuss und steigert die Wertschätzung von Lebensmitteln. Die Gäste könnten gefragt werden, was ihnen besonders gut schmeckt. So kann eine bewusste Unterhaltung über den wahrgenommenen Geschmack entstehen.

Die Küchenpartie mit peb bringt Jung und Alt in generationsübergreifenden Kochaktionen zusammen und motiviert dazu, den Kochlöffel öfter selbst in die Hand zu nehmen. Denn die Fähigkeit, selbst kochen zu können, ist ein wichtiger Schritt, um das eigene Ernährungsverhalten aktiv und ausgewogen zu gestalten. www.diekuechenpartie.de

Die Plattform Ernährung und Bewegung (peb) hat sich der Gesundheitsförderung, insbesondere im Bereich Übergewichtsprävention für Kinder und Jugendliche, verpflichtet. peb setzt sich für einen gesunden Lebensstil mit ausgewogener Ernährung und mehr Bewegung ein und arbeitet dafür mit Akteuren aus Wissenschaft, öffentlicher Hand, Zivilgesellschaft sowie Akteuren des Gesundheitswesens zusammen. Die peb gGmbH ist 100prozentige Tochter des symbioun e.V. www.pebonline.de

IN FORM ist Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Sie wurde 2008 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) initiiert und ist seitdem bundesweit mit Projektpartnern in allen Lebensbereichen aktiv. Ziel ist, das Ernährungs- und Bewegungsverhalten der Menschen dauerhaft zu verbessern. Weitere Informationen unter http://www.in-form.de #ichbininform

