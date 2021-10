Ferienzeit in der Erlebniswelt Feengrotten

Ein schöner Herbsttag im Reich der Feen und Bergleute

Ferienzeit ist für Kinder die schönste Zeit – in der Erlebniswelt Saalfelder Feengrotten gibt es in den Thüringer Herbstferien viel zu erleben.

So finden täglich um 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr Kinderführungen durch die Schaugrotten für 4 bis 9-Jährige statt. Ausgestattet mit Zwergenumhang und Grubenlampe können sich die Kleinen auf einen unterhaltsamen Rundgang durch das ehemalige Bergwerk freuen. Für größere Kinder ab 8 Jahren werden dienstags, donnerstags und samstags um 17:30 Uhr spannende Taschenlampentouren angeboten. Unterwegs mit Grubenhelm und Taschenlampe geht es auf teils unbeleuchteten Strecken durch die schmalen Stollen und Gänge, in denen die Bergleute früher Alaunschiefer abbauten.

Das Feenweltchen hat in diesem Jahr noch täglich bis zum Ende der Ferien am 07.11. von 10 – 17 Uhr geöffnet.

Jeden Mittwoch und Freitag lädt die Fee um 13:00 Uhr zu einem Feenomenalen Ausflug in den Abenteuerwald ein. Verkleidet als Elfe oder Troll lauschen die Teilnehmer tollen Geschichten, toben im Trollhaus oder erklimmen das Feenwipfelschloss. Basteleien und ein Rundgang mit der Fee gehören ebenso dazu wie das gemeinsame Kaffeetrinken.

Auch für Kinder mit Erkrankungen der Atemwege bietet sich ein Aufenthalt im Heilstollen an. Bei einer “Gesunden Stunde” kann man die wohltuende Atmosphäre unter Tage nutzen und die Zeit mit seinem Kind ganz intensiv genießen. Sie wird dienstags bis sonntags von 16:15 bis 17:15 Uhr angeboten.

Wer es sportlicher mag, kann an einer Wanderung durch den Stadtwald mit dem Förster teilnehmen. Bei der Ferienwanderung am 26. Oktober lernen Familien mit Spiel und Spaß die heimischen Pflanzen und Tiere kennen. Gemeinsam mit dem Revierförster entdecken sie ab 14:00 Uhr die Geheimnisse des Waldes und werden zu echten Naturexperten.

Die Sinne werden bei der Nachtwanderung am 23. Oktober ab 20:30 Uhr geschärft. Bei dieser geheimnisvollen Reise entdecken Familien den Stadtwald bei Mondschein.

Empfohlen ab 6 Jahren.

Alle Termine auf einen Blick:

Täglich11:00 + 13:00 + 15:00 UhrKinderführung Zwergentour in den Feengrotten

Di – So16:15 Uhr Gesunde Stunde für Kinder im Heilstollen

Sa11:00 Uhr Öffentliche Stadtführungen

Sa, 23.10.20:30 Uhr Nachtwanderung mit dem Förster

So, 24.10.13:00 Uhr Feenomenaler Ausflug Feenweltchen

Di, 26. 10.14:00 Uhr Ferienwanderung mit dem Förster

Di, 26. 10.17:30 Uhr Taschenlampentour Feengrotten

Mi, 27.10.13:00 Uhr Feenomenaler Ausflug Feenweltchen

Do, 28.10.17:30 Uhr Taschenlampentour Feengrotten

Fr, 29.10.13:00 Uhr Feenomenaler Ausflug Feenweltchen

Sa, 30.10.17:30 Uhr Taschenlampentour Feengrotten

So, 31.10.13:00 Uhr Feenomenaler Ausflug Feenweltchen

Di, 02. 11.17:30 Uhr Taschenlampentour Feengrotten

Mi, 03.11.13:00 Uhr Feenomenaler Ausflug Feenweltchen

Do, 04.11.17:30 Uhr Taschenlampentour Feengrotten

Fr, 05.11.13:00 Uhr Feenomenaler Ausflug Feenweltchen

So, 07.11.13:00 Uhr Feenomenaler Ausflug Feenweltchen

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird für alle Angebote eine Reservierung empfohlen.

Informationen und Voranmeldungen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 – 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

