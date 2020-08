Fernseher kaufen – was ist wichtig eines TV-Geräts?

Fernseher online kaufen leicht gemacht

Fernseher kaufen – Wie findet man das passende TV-Gerät?

Sie wollen nach dem Fernseher-Kauf nicht im Nachhinein enttäuscht von der Anschaffung sein? Dann gilt es sich vorher ausgiebig über die passende Unterhaltungselektronik zu informieren. Wer sich einen neuen Fernseher kaufen will, sollte sich vorab gut darüber informieren, ob und welches Gerät benötigt wird. Ist der alte Fernseher kaputt oder schon so veraltet, dass ein neuer hermuss? Oder man will schlichtweg einfach ein neues TV-Gerät um neue Features oder Grafiken genießen zu können – wir erklären worauf es wirklich beim Kauf eines Fernsehers ankommt!

UHD, 4K Fernseher oder doch lieber schon 8K Fernseher, HDMI 2.0, HDR, LCD oder OLED: Wer sich hier nicht auskennt, ist schnell überfordert mit den möglichen und benötigten Komponenten.

Wichtige Faktoren, die es beim Kauf eines Fernsehers zu beachten gilt: Anschlüsse am Fernseher, Preis und Stromverbrauch. Den Energieverbrauch können sie ganz einfach dem EU-Energie-Label des jeweiligen TV-Gerätes, welches in Europa bei allen Neugeräten verpflichtend ist, entnehmen. Von sehr gut A++, bis eher schlecht E, wird der Energiebedarf des Fernsehers festgelegt, ähnlich wie bei einer Waschmaschine oder einem Kühlschrank.

Ebenso ist es essenziell zu wissen, welche Anschlüsse benötigt werden. Normalerweise reichen dem Normalverbraucher heutzutage schon die nötigen HDMI-Anschlüsse. Möchte man aber seine Hifi-Anlage, Spielekonsole, DVD-Player oder den Receiver mit dem Fernseher verbinden oder sonstige Komponenten anschließen, gilt es vorab zu prüfen, ob das neue TV-Gerät diese anbietet.

Worauf kommt es nun wirklich an? Bevor Sie sich ein neues TV-Gerät anschaffen, sollten Sie über die wichtigsten Kauf-Kriterien und Funktionen informiert sein. Wir haben für Sie die wichtigsten Kriterien beim Fernsehkauf zusammengefasst:

– Wie viel Geld wollen Sie maximal für den Fernseher ausgeben

– Informieren Sie sich über den Energieverbrauch im Betriebs- und Stand-by-Modus des Fernsehers

– Wie weit sitzen Sie in der Regel von dem Fernseher entfernt

– Klären Sie Fachbegriffe, die Ihnen unbekannt sind

– Informieren Sie sich über Vor- und Nachteile der TV-Geräte die Sie interessieren

– Erkundigen Sie sich ob der Händler eine Lieferung mit Aufbau anbietet

– Lesen Sie schon vorherige Bewertungen vom Fernseher

Shop TV im Atlas Vision Store

In dem Fernseher-Online-Shop von Atlas bleiben keine Wünsche offen. Die Preise werden stets den Online-Preisen der Wettbewerber angepasst um Ihnen die besten Konditionen bieten zu können. Vertreten sind natürlich alle Fernseher namhafter Hersteller:

– Samsung Fernseher kaufen

– Panasonic Fernseher kaufen

– LG-Fernseher-Shop

– Sony Fernseher kaufen

– Philips Fernseher kaufen

Ebenso wird sich um die Installation und Inbetriebnahme des Fernsehers vor Ort gekümmert. Altgeräteentsorgung ist hierbei natürlich auch mit inbegriffen. Damit Sie sorglos und einfach Ihr neues TV-Gerät nutzen können, ohne Verkabelungs-, Installations- und Entsorgungsstress.

Fernsehreparatur in München mit Atlas Vision Store

Der Fernseher ist kaputt? Er zeigt nur noch Störsignale oder reagiert gar nicht mehr? Hier entsteht schnell Panik und natürlich die Ungewissheit was denn jetzt zu tun ist. Dabei steht Ihnen die Fernsehreparatur München von Atlas Vision Store jedoch gerne mit Rat & Tat zur Seite. Die meisten Defekte können repariert werden, dabei spielt es keine Rolle, ob es ein Samsung, Panasonic, Philips, LG oder Sony Fernseher ist.

Sollten Sie weitere Fragen oder Anliegen haben, kontaktieren Sie Atlas Vision Store ganz einfach über das Kontaktformular der Webseite – hier werden Sie ausführlich und professionell beraten.

Wir stehen für professionelle Beratung und Service beim Verkauf von allen Fernseh- und Audiogeräten, sowie dessen Zubehör. Wir bieten Ihnen neben unserer telefonischen Beratung natürlich auch eine ausführliche Beratung in unserem Showroom vor Ort, um auf Ihre Wünsche und Vorstellungen genau eingehen zu können und Sie dahingehend genauestens zu beraten damit Sie auch langfristig mit Ihrem Kauf zufrieden sind.

