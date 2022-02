Fetisch-Evolution zum Spaß oder für den Profit?

Niemand wird “berühmt” in der Welt der Fetisch-Models, aber man kann sich einen Namen machen… So ist das auch bei Antje Simdorn!

Ihr einzigartiger Look, kombiniert mit ihren akrobatischen Fähigkeiten und ihrem natürlichen Talent, Unerwartetes und Spektakuläres zu kreieren, zeichnet sie in ihrer kreativen Arbeit aus!

Sie wartet nicht, bis die Chemie zwischen ihr und den Fotografen, mit denen sie arbeitet, stimmt – sie schafft diese!

Die Ergebnisse sind “Außergewöhnlich” und “Künstlerisch”, und oft sowohl “Sinnlich” als auch “Kraftvoll” in einer geschmackvollen Mischung!

Ihre Live-Performances auf der Bühne oder in der Luft lassen Sie noch mehr hervorstechen. Ihr Background als Freitaucherin, Fallschirmspringerin und Akrobatin gibt ihren Darbietungen bei allen Veranstaltungen, an denen sie teilnimmt, einen zusätzlichen Twist. Man könnte sie am besten als eine zusätzliche Show innerhalb der “eigentlichen” Show oder des Festivals beschreiben!

Antje Simdorn ist nicht am Mainstream des “kommerziellen Modelns” interessiert. Das ist einfach nicht ihr Ding, aber man könnte sagen, dass die “Fetisch”-Arbeiten, die sie macht, alle bis zu einem gewissen Grad als “kommerziell” bezeichnet werden können.

Antje Simdorn tritt oft mit Kleidung der deutschen Firma CL Design auf, mit welcher sie eine enge Zusammenarbeit eingegangen ist.

CL Design ist ein Unternehmen, das seit 2013 Latex-Kleidung anfertigt. Sie stellen eine breite Palette an Latex-Kleidung her, die alles umfasst, was man von Kopf bis Fuß tragen kann. Auf Kundenwunsch auch Sonderanfertigungen. Das passt gut zu Antje Simdorn, denn sie ist immer auf der Suche nach dem besonderen Etwas!

Antje Simdorn liebt die Individualität und die Vielfältigkeit der Menschen. Unterschiedliche Ziele, Träume, Aussehen, Kulturen, Religionen, Philosophien, und die Liste lässt sich noch lange fortsetzen…

Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Hollywood-Produzent Geo Slam hat sie vor kurzem als eine der Botschafterinnen für seine globale Charity Bewegung “One World” engagiert, deren Ziel es ist, das Bewusstsein für die Bedeutung von “Einheit” weltweit zu verbreiten!

Geo Slam, der auch ein anerkannter Coach für Mindset und mentale Gesundheit für hochrangige Künstler ist, ist dafür bekannt, dass er die Menschen, mit denen er sich umgibt, mit großer Sorgfalt auswählt. Antje Simdorn ist da keine Ausnahme!

Die Akzeptanz von Individualität und Vielfalt führt zu Liebe und Verständnis.

Antje Simdorn ist der Meinung, dass all diese Unterschiede, wenn wir sie als Vielfalt sehen, ein großer Gewinn für uns alle sind – ein großes Geschenk. Wir teilen das Wissen um unsere Unterschiede miteinander, so dass am Ende alle mehr davon haben.

Antje Simdorn greift auf ein globales Netzwerk zurück. Für das Projekt One World -Catching Fire hat sie Menschen auf der ganzen Welt zusammengebracht und engagiert.

-Ich war erstaunt, als ich merkte, wie viele verschiedene Sprachen aus so vielen Ländern und Kulturen zusammen gekommen sind, was zeigt, dass wir alle “nur” Menschen sind.

Wir alle haben so viel zu geben und so viel zu teilen. Und ich denke, es ist an der Zeit dies zu tun, besonders in diesen Zeiten der Pandemie. Denn wenn wir uns gegenseitig unterstützen, werden wir alle daran wachsen – und zwar gemeinsam. Und dann können wir unseren schönen blauen Planeten wieder in das Paradies verwandeln, das er ist. Gemeinsam können wir es schaffen. One World-Catching Fire….

Antje Simdorn fordert nun alle “Fetish Models” weltweit auf, sich für die Dinge und Anliegen einzusetzen, an die sie glauben, auch außerhalb der Fetish Community!

Klicke Hier, um mehr über Antje Simdorn und ihr Leben auf der “wilden Seite” zu erfahren, und was Sie für DICH tun kann!

Oder klicke Hier, um dir ihre inspirierende Motivations-Rede auf der Streaming-Plattform deiner Wahl anzuhören!

Bring Your Personal Brand To Life. Digitally.

You Are Your Business. We Help You To Show What You Are About.

As A Brand. As A Business. As A Personality.

Kontakt

XCX Viral

Geo Slam

Hannebergsgatan 14

171 68 Stockholm

+46 8 679 13529

contact@xcxviral.com

https://xcxviral.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.