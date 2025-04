FIBO Congress 2025 – drei Tage voller Know-how und Community-Spirit

Wow – der diesjährige FIBO Congress vom 10. bis 12. April in Köln hat mal wieder eindrucksvoll gezeigt, warum er zu den Top-Events der Branche zählt.

Zum vierten Mal organisiert von der DHfPG und der BSA-Akademie, bot der Fachkongress unter Federführung der FIBO einige Highlights, darunter:

– das Keynote-Interview mit Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo am Eröffnungstag

– über 80 Fachvorträge mit begeisterten Zuhörern

– inspirierende Netzwerkgespräche mit echtem Tiefgang

„Deshalb ist der FIBO Congress auch sehr wichtig für mich. Ich würde es allen weiterempfehlen, die sich im Bereich Sport, Ernährung oder Mental Coaching selbstständig machen wollen, aber grundsätzlich auch allen, um sich selbst zu entwickeln. Also für eine persönliche Entwicklung würde ich es auf jeden Fall empfehlen.“

– Markus Fischer, angehender Ernährungscoach

„Der FIBO Congress ist einfach super. Jeder Input ist hier goldwert, sei es bezüglich Trainingsplanung oder Marketing und Management.“

– Guido Cichon, Personal Trainer und Studiobetreiber

„Der Vortrag zum Thema „Mentale Stärke“ war super interessant, da konnte ich einiges mitnehmen!“

– Liliana Brodt, dual Studierende

„Die Stimmung hier ist mega, ich habe auch super nette Leute hier kennengelernt, mit denen ich mich auch direkt vernetzt habe. Ich würde auf jeden Fall nächstes Jahr wiederkommen.“

– Nathalie Malcherczyk, Senior Performance Marketing Managerin bei RTL

Der FIBO Congress 2025 bleibt noch lange in positiver Erinnerung.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung, Gesundheitsmanagement sowie Sport- und Bewegungstherapie, zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik, zum Master of Arts in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das Studium an der Hochschule findet als kombiniertes Studium statt, d. h. als Verbindung aus Fernstudium und kompakten Lehrveranstaltungen, die sowohl an einem der 11 Studienzentren in Deutschland, Österreich oder der Schweiz beim Kooperationspartner der DHfPG, der SAFS Hochschule, als auch in digitaler Form absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

Firmenkontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Tina Baquet

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-206



https://www.dhfpg.de/

Pressekontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Annabelle Barthel

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-186



https://www.dhfpg-bsa.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.