FICO-Plattform unterstützt den Service “Care by Volvo”

FICO® Decision Modeler automatisiert die Bonitätsprüfung von Kunden für den Fahrzeugabonnement-Dienst von Volvo

Bensheim – 26. Februar 2020

– Der Automobilhersteller Volvo nutzt den FICO® Decision Modeler, um das Kunden-Onboarding für seinen neuen Fahrzeugabonnement-Dienst “Care by Volvo” zu beschleunigen und zu digitalisieren.

– Dabei nutzt Volvo die Optimierungs-Lösung, um die Kreditprüfung seiner Kunden zu automatisieren und effizienter zu machen.

– Gegen eine monatliche Gebühr bietet “Care by Volvo” seinen Kunden stets ein neuwertiges Fahrzeug inklusive Service, Wartung und Versicherungsschutz an.

– Mit Unterstützung von FICO® Decision Modeler führt Volvo “Care by Volvo” in mehreren Ländern ein.

Volvo Cars hat sich für den FICO® Decision Modeler entschieden, um seinen Kunden den neuen “Care by Volvo”-Service einfach zugänglich zu machen. Dieser Schritt verdeutlicht die zunehmende Verbreitung von Decision-Management-Technologien in der Automobilbranche.

Im Rahmen von “Care by Volvo” stellt Volvo seinen Kunden gegen eine monatliche Grundgebühr einen brandneuen Wagen zur Verfügung und übernimmt alle regulären Service- und Wartungskosten sowie die Versorgung im Pannenfall. Das Geschäftsmodell reflektiert Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, die immer mehr in Richtung Fahrzeugnutzung gehen und weg vom Besitz eines eigenen Autos.

Die Kreditwürdigkeit beim Onboarding neuer Kunden im Rahmen von “Care by Volvo” wurde anfangs manuell geprüft. Zwar war dieser Prozess für den Pilotstart des Dienstes in Deutschland ausreichend, konnte aber für die Einführung von “Care by Volvo” in Europa und Nordamerika nicht skaliert werden.

Die daraus resultierende Entscheidung bei Volvo für den Einsatz des FICO® Decision Modeler schafft hierfür Abhilfe und beruht auf mehreren Faktoren:

– Die Fähigkeit von FICO, die Einführung von “Care by Volvo” global zu unterstützen.

– Die tiefgehenden Branchenkenntnisse von FICO in der Automobilbranche.

– Die Reputation von FICO® Decision Modeler als branchenführende Decision-Management-Lösung.

“FICO ist stolz darauf, Volvo bei der Einführung eines innovativen Fahrzeugabonnement-Service zu unterstützen, der weltweit für Autofahrer zur bevorzugten Option werden könnte”, sagte Steve Hadaway, Vice President und General Manager für FICO EMEA.

FICO® Decision Modeler bringt das leistungsfähige FICO® Blaze Advisor® Decision Rules Management Systems in die Cloud. Benutzer können damit im Fachkontext statt unter Verwendung von Programmiersprachen Regeln für die Entscheidungsfindung erstellen. Die Regeln werden dann zur Automatisierung von Entscheidungsprozessen eingesetzt oder als Applikationen bereitgestellt. FICO Decision Modeler ist Teil der FICO® Decision Management Suite, mit der effizient Analytics-Anwendungen auf der FICO® Decision Management-Plattform erstellt und verfügbar gemacht werden können.

Weitere Informationen unter: https://www.fico.com/en/products/fico-decision-modeler

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) sorgt für Analytics-basierte Entscheidungsgrundlagen, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley und weltweiten Niederlassungen – darunter in Bensheim und Berlin – ist ein Pionier in der Anwendung von Predictive Analytics und Data Science zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 185 Patente auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Die Lösungen von FICO sind vielfach einsetzbar: Unter anderem schützen sie 2,6 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug, unterstützen Kreditgeber und -nehmer bei der Kreditvergabe und stellen sicher, dass Millionen von Flugzeugen und Mietwagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Mehr unter www.fico.com

FICO und Blaze Advisor sind eingetragene Warenzeichen der Fair Isaac Corporation in den USA und anderen Ländern.

