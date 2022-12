fight4less.de: hochwertige Boxhandschuhe unter 30 Euro

Bei fight4less.de sind Boxhandschuhe in hoher Qualität für unter 30 Euro zu finden. Die Produkte sind je nach Modell mit den verschiedensten Eigenschaften ausgestattet und in diversen Größen, für Kinder sowie für Erwachsene, erhältlich. Abgerundet wird das Sortiment durch eine Vielzahl weiterer Waren, wie etwa die passende Bekleidung und Ausrüstungsgegenstände.

Günstige Boxhandschuhe in unterschiedlichen Varianten

fight4less.de bietet qualitativ hochwertige Boxhandschuhe in großer Auswahl für unter 30 Euro an. Die verschiedenen Produkte zeichnen sich unter anderem durch ausgewählte Materialien sowie eine sehr gute Verarbeitung aus. Je nach Modell variieren die Eigenschaften der Boxhandschuhe. Dazu gehört zum Beispiel ein verlängerter Schaft mit Handgelenk-Verstärkung, anatomische Faustvorkrümmung sowie eine mehrlagige Polsterung durch hochverdichtetem Schaumstoffkern. Des Weiteren ist etwa für eine gute Durchlüftung gesorgt, die einem Hitzestau ebenso vorbeugt, wie der Bildung von Schimmel und Gerüchen. So ist bei fight4less.de auch bei den günstigen Boxhandschuhen unter 30 Euro eine breit gefächerte Auswahl zu finden.

Für Anfänger und Profis geeignet

fight4less.de bietet seine preiswerten Boxhandschuhe für Kinder und Erwachsene in verschiedenen Größen an. So kann sich dort beispielsweise die ganze Familie mit den passenden „Handschützern“ ausstatten. Ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi: Die günstigen Boxhandschuhe von fight4less.de sind für nahezu jede Alters- und Gewichtsklasse erhältlich. So ist es beispielsweise möglich, mit den kostengünstigen Boxhandschuhen in dieser Sportart zu starten und, ohne das Portemonnaie überzustrapazieren, herauszufinden, ob Boxen der neue Lieblings-Sport wird. Ebenso bieten sich die verschiedenen Produkte für bereits etablierte Sportler für den ständigen Einsatz oder als Ersatz-Boxhandschuhe an.

Großes Sortiment, große Auswahl

In dem breit gefächerten Sortiment von fight4less.de sind neben den verschiedensten Boxhandschuhen zahlreiche weitere Produkte zu finden. Dazu gehören zu den diversen Bekleidungsstücken ebenfalls die unterschiedlichsten Ausrüstungsgegenstände sowie notwendiges Trainingszubehör. fight4less.de bietet somit für Klein und Groß „alles“ Notwendige, um mit Kampfsport zu beginnen oder das sportliche Hobby weiterzuführen.

fight4less.de gehört zur Athmaxx GmbH, deren Sitz sich in Bechtolsheim, in Deutschland, innehat. Das Unternehmen bietet hochwertige Sportausstattung sowie dementsprechendes Zubehör für Boxen sowie MMA-Handschuhe und vieles mehr an. Die breit gefächerte Angebotspalette umfasst neben unterschiedlichen Boxhandschuhen ebenfalls die dazugehörigen Bekleidungsstücke sowie Ausrüstungsgegenstände. Im Online-Shop ist eine Vielzahl an Markenprodukten erhältlich, wie etwa von Adidas und Venum. Zusätzlich ist Trainings-Equipment erhältlich. fight4less.de bietet zudem die Mitgliedschaft im hauseigenen fight4less.de Club an. Mitglieder freuen sich über die verschiedensten Vorteile, wie zum Beispiel ein auf bis zu 30 Tage verlängertes Umtauschrecht und diverse Gutschein-Codes sowie Rabattaktionen. Außerdem ist das Unternehmen seit 07. August 2015 Mitglied der Initiative „FairCommerce“.

Kontakt

Athmaxx GmbH

Manuel Weck

Weinholsheimer Str. 4

55234 Bechtolsheim

+49 6733 961210

+49 6733 8950

info@fight4less.de

https://www.fight4less.de