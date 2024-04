FIS wird bei der SAP Diamant-Initiative als Fokuspartner 2024 anerkannt

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH wurde im Rahmen der diesjährigen SAP Diamant-Initiative als Fokuspartner im Bereich „Retail & Consumer Products“ anerkannt. Damit wird FIS erneut in der eigenen SAP-Expertise bestätigt.

FIS hat zum wiederholten Mal alle Kriterien erfüllt, um den Status Fokuspartner im Segment Retail und Consumer Products zu erreichen.

„Diese Anerkennung bestätigt uns erneut, dass wir als SAP-Partner die Anforderungen der SAP und unserer Kunden rundum erfüllen.“ freut sich Dirk Schneider, Geschäftsführer bei FIS, über die Auszeichnung.

Besonderen Fokus legte FIS im vergangenen Jahr auf die stetige Neuentwicklung effizienter und kundenorientierter Lösungen in der Cloud. So sind beispielsweise folgende Produkte auf Basis der SAP Business Technology Platform entstanden: FIS/bxp Open Document Exchange für den digitalen Daten- und Belegaustausch im Großhandel und ZUGFeRD zur Umsetzung internationaler Rechnungsstandards. Auch FIS/LastMile zur digitalen Dokumentation von Warenauslieferungen ist gerade auf dem Weg in die Cloud.

Einige der FIS-Cloudprodukte sind auch als App im SAP-Store verfügbar, wie zum Beispiel FIS/TradeFlex, FIS/eLabel, FIS/bxp Open Document Exchange, sowie FIS/Freestyle Picking. „Die stetige Neu- und Weiterentwicklung unserer Produkte auf Basis der SAP BTP und die klare Cloud-Strategie trägt nun Früchte und zeigt uns, dass wir von FIS gemeinsam mit den Kollegen von SAP Hand in Hand arbeiten und so ausgezeichnete Ergebnisse erzielen.“ beschreibt Stefan Hinterwälder, Head of Sales, die Zusammenarbeit.

Auch im Bereich SAP S/4HANA steht der Weg in die Cloud im Fokus: die SAP S/4HANA Cloud wurde in diversen Projekten erfolgreich mit den Programmen RISE und GROW with SAP implementiert.

Branchenbezogenes Fachwissen und Kompetenz in den SAP-Produkten beweist FIS regelmäßig durch Einführungsprojekte von SAP-Lösungen, wie den Customer Experience-Produkten SAP Commerce Cloud, SAP Sales Cloud, SAP Service Cloud sowie SAP Emarsys.

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind über 800 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt FIS das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab.

