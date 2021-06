Fit für die Fabrik der Zukunft

TQ entwickelt neues Sitara-Prozessor-Modul für Applikationen mit Echtzeitanforderung

Seefeld, 10.06.2021: Der Technologiedienstleister TQ, einer der führenden Embedded-Spezialisten, hat heute den Entwicklungsstart für ein Sitara-Prozessor-Modul auf Basis der neuen AM64xx-Prozessorfamilie von Texas Instruments bekannt gegeben. Das Embedded-Modul TQMa64xxL wird ab dem ersten Quartal 2022 verfügbar sein und über sämtliche Eigenschaften verfügen, die für den Einsatz in innovativen Industrie-4.0-Anwendungen, etwa für industrielle Gateways, nötig sind.

Was den Prozessor anbelangt, so setzt TQ mit dem AM64xx auf eine neue CPU-Familie aus dem Hause Texas Instruments, die auf einem LGA (Land Grid Array)-Modul installiert ist. Diese grafiklosen und energieeffizienten Prozessoren mit einer sehr geringen Verlustleistung von nur 1-2 Watt eignen sich ideal für Low- bis High-End-Applikationen. Das TQMa64xxL bietet einen beeindruckend hohen Funktions- und Leistungsumfang, bei einer schlanken Modulgröße von nur 38×38 mm. Die möglichen Anwendungsbereiche der neuen Modulklasse sind vielfältig und reichen von Industrieautomatisierung über Robotik und Cloud-Applikationen bis hin zu Industrial-IoT, Headless Gateways und Medizintechnik.

“Der Megatrend Fabrik der Zukunft benötigt in der Umsetzung echtzeitfähige Steuereinheiten. Genau da setzt TQ an und realisiert mit dem neuen Modul auf Basis der AM64xx-Prozessorfamilie genau den richtigen Lösungsbaustein für Industrie 4.0-Anwendungen”, erläutert Andreas Willig, verantwortlicher Produktmanager bei TQ.

Die ARM64xx-Prozessoren zeichnen sich durch bis zu zwei Cortex-A53-Cores (bis zu 1GHz) sowie bis zu vier Cortex-R5F-Cores (800MHz) aus – für eine leistungsstarke Unterstützung von Echtzeitbetriebssystemen. Zusätzlich bieten alle fünf Modulvarianten (AM6442 / AM6441 / AM6421 / AM6412 / AM6411) einen Cortex-M4-Core (400MHz). Dieser entlastet die Haupt-Cores und lässt sich zur Realisierung von Sicherheitsfunktionen nutzen.

Das Moduldesign des TQMa64xxL sieht neben dem energieeffizienten LPDDR4-Speicher, der sich auf bis zu 2GB ausbauen lässt, auch eine eMMC (embedded Multimedia Card) mit einer Speichergröße von bis zu 64GB vor. Zusätzliche sorgt ein NOR-Flashspeicher mit bis zu 64 MB Kapazität für noch mehr Datensicherheit. Auf ihm lassen sich sicherheitskritische Informationen z.B. bzgl. Bootloader (U-Boot) oder Produktionsdaten, hinterlegen.

Bis zu vier echtzeitfähige Gbit-Ethernet-Ports für Feldbus- oder TNS-Anwendungen ermöglichen Echtzeitkommunikation. Zwei PRUs (Programmable Realtime Units) sorgen darüber hinaus dafür, dass sich auch industrielle Kommunikation über Ethercat, Profinet oder aus Ethernet / IP realisieren lässt. Da die Datenkommunikation zwischen Maschinen und ihren Steuerungen in der modernen Fertigung essenziell ist, eignet sich das TQMa64xxL besonders gut für Feldbus-Slave Applikationen oder Datensammler in der Produktion, welche Daten für die Cloud bereitstellen. Weitere Einsatzbereiche sind beispielsweise Servomotoren-Steuerungen von CNC-Werkzeugmaschinen oder von medizinischen Operationsrobotern.

Das Embedded-Modul TQMa64xxL im Detail:

– 4x echtzeitfähiges Gbit-Ethernet für Feldbusse

– Bis zu 2x CAN FC (Controlled Area Network Flexible Data-Rate)

– Integrierter Cortex-M4-Microcontroller

– Highspeed-Kommunikation über 2x Gbit-Ethernet, 1x USB-2.0, uvm.

– Geringe Verlustleistung (typ. 1-2W)

– Integrierte Security-Funktionen

Verfügbarkeit: Die Module werden ab Quartal 1 / 2022 verfügbar sein

Link zur Produktseite: https://www.tq-group.com/de/produkte/tq-embedded/arm-architektur/tqma64xxl/

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.700 Mitarbeitern an 15 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, elektronische Antriebe, Last- und Lademanagement, Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Produktportfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlichen aktuellen Megatrends wie Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Energiemanagement. Beides kombiniert die TQ-Group zudem als ODM (Original Design Manufacturer).

Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles “Made in Germany”. Im Geschäftsjahr 2019/2020 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 279 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

+49 8153 9308-0

michael.horky@tq-group.com

http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335

ff@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.