Fivetran ernennt Monica Ohara zur Chief Marketing Officer

Monica Ohara übernimmt die Leitung der globalen Marketingstrategie und den weiteren Ausbau der Marke Fivetran

München, 15. Mai 2025 – Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, präsentiert Monica Ohara als neue CMO (Chief Marketing Officer). Sie hat über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Management bei schnell wachsenden Technologieunternehmen. Ohara wird an COO Taylor Brown berichten und als Mitglied des Führungsteams von Fivetran tätig sein. In ihren Verantwortungsbereich fallen die Bereiche Marke sowie Kunden-, Partner-, Field- und Produktmarketing. Dazu kommen Öffentlichkeitsarbeit, Analyst Relations und Events.

Monica Ohara verfügt über umfassende Erfahrung in der Beschleunigung von Wachstum in allen Unternehmensphasen. Sie war zuvor in leitenden Positionen im Marketing bei Shopify, WordPress.com und HackerRank tätig. Außerdem gehörte sie zu den Mitbegründern des Marketing-Startups DataScore, das später von Lyft übernommen wurde. Dort leitete sie den Bereich Rider & Driver bis zum Börsengang des Unternehmens. Oharas Erfolgsbilanz in den Bereichen Kundenakquise, Markenführung und Skalierung wachstumsstarker Unternehmen macht sie zur idealen Kandidatin, die nächste Wachstumsphase von Fivetran zu gestalten.

„Monica bringt eine außergewöhnliche Kombination aus unternehmerischem Tatendrang, fundiertem Marketing-Know-how und langjähriger Erfahrung in der Skalierung einiger der weltweit angesehensten Technologiemarken mit“, so Taylor Brown, COO von Fivetran. „Ihre Erfahrung in der Skalierung von Unternehmenswachstum sowohl bei Start-ups in der Gründungsphase als auch bei globalen Konzernen ist entscheidend für uns. Denn auch wir bei Fivetran wollen unsere Führungsposition weiter ausbauen. Wir freuen uns darauf, dass Monica uns beim nächsten Kapitel in Sachen Innovation und Wachstum von Fivetran unterstützen wird.“

Ihre Anstellung ist Teil des Ausbaus des Führungsteams bei Fivetran. Dazu gehören die Ernennung von Suresh Seshadri zum Chief Financial Officer, von Anand Mehta zum Chief People Officer und Simon Quinton zum General Manager für EMEA. Die Übernahme von Census, mit der Fivetran seine Plattform um Reverse-ETL-Funktionen erweitert und seine Position als führender Anbieter von End-to-End-Datenbewegungen stärkt, ist ein weiterer wichtiger Schritt. Insgesamt spiegeln diese Maßnahmen den Fokus von Fivetran auf Wachstum wider.

„Während meiner gesamten Laufbahn hat es mich zu Unternehmen gezogen, die komplexe Technologien zugänglich machen und ihren Kunden transformative Ergebnisse liefern“, so Monica Ohara, Chief Marketing Officer von Fivetran. „Die Fähigkeit von Fivetran, Data Movement zu automatisieren und Entscheidungen auf Basis von Realtime-Prozessen zu ermöglichen, verändert Business grundlegend. Ich freue mich darauf, den globalen Einfluss von Fivetran zu verstärken und tiefe Beziehungen zu Kunden und Partnern, die täglich auf uns vertrauen, aufzubauen.“

Vor ihrem Wechsel zu Fivetran war Ohara als Vice President of Growth Marketing bei Shopify, Chief Marketing Officer von WordPress.com und Chief Marketing Officer bei HackerRank im Einsatz. Außerdem leitete sie die Wachstumsstrategie bei SpeedDate.com vor dessen Übernahme durch Match.com/IAC. Ohara hat einen Bachelor of Arts in Englisch von der UCLA und studierte Principles of Engineering Design am Center for Talented Youth der Johns Hopkins University.

Über Fivetran:

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, hilft Unternehmen wie OpenAI, LVMH, Pfizer und Spotify, Daten aus SaaS-Anwendungen, Datenbanken, Dateien und anderen Quellen in Cloud-Destinationen, einschließlich Data Lakes, zu zentralisieren. Mit leistungsstarken Pipelines, nahtloser Integration und Sicherheit auf Enterprise-Niveau unterstützt Fivetran Organisationen dabei Dateninfrastrukturen zu modernisieren, Analysen zu erstellen und KI zu nutzen sowie Compliance sicherzustellen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de.

