Flachschleifmaschinen Hersteller aus Taiwan bei GK

Flachschleifmaschinen Hersteller aus Taiwan bieten eine gute Alternative zu billigen Modellen chinesischer Unternehmen und qualitativ hochwertige, aber teure japanische Fabrikate. Auf dem asiatischen Maschinenmarkt sind Hersteller, wie “E-Tech Machinery” , “Hone Right Precision Machinery”, “Hsing Kang Machinery Works” oder “Sunny Machinery” stark begehrt. Hervorzuheben ist hier der Flachschleifmaschinen Hersteller “Perfect Machine”. Was ist das Erfolgskonzept des Unternehmens?

Das Unternehmen

“Perfect Machine” wurde 1988 in Taiwan gegründet und hat sich auf die Herstellung von Flachschleifmaschinen spezialisiert.

Die Philosophie des Unternehmens ist nicht auf die Produktion billiger, sondern qualitativ hochwertiger Maschinen und langfristige Kundenbindungen ausgerichtet.

Viele Stammkunden erfüllen mit den Maschinen die hohen spezifischen Qualitätsansprüche der einzelnen Märkte weltweit.

Der Drang zur Perfektion des Flachschleifmaschinen Herstellers und die damit verbundene kontinuierliche Entwicklung spiegelt sich in der Programmvielfalt des Unternehmens wieder.

Das Flachschleifmaschinen – Programm

Mit 75 Modellen bietet der Flachschleifmaschinen Hersteller in seinem umfangreichen Repertoire Maschinen für alle Bearbeitungswünsche an. Von der kleinen Tischmaschine mit manuellen Vorschüben durch Handräder für die Einzelfertigung bis zur programmierbaren CNC-Maschine mit Doppelständer für das Schleifen großer Werkstücke, wie zum Beispiel Maschinenbetten, läßt das Unternehmen keine Wünsche offen.

Für eine vibrationsfreie Bearbeitung sind alle dafür entscheidenden Maschinenelemente aus qualitativ hochwertigem Gußeisen gefertigt.

Das stark diversifizierte Maschinenprogramm in Kombination mit dem üppigen Angebot an Standard- und Sonderzubehör unterstreicht das professionelle Auftreten des Flachschleifmaschinen Herstellers.

Arten von Flachschleifmaschinen

Der Flachschleifmaschinen Hersteller lässt den Kunden zwischen Maschinen mit verfahrbarem Tisch, Drehtisch, Ständermaschinen oder Doppelständermaschinen wählen. In Abhängigkeit von der Bearbeitungsbreite ist die Maschine mit einer manuellen oder automatischen Querachse versehen.

Jede Maschinenart kann wahlweise mit einer manuellen Steuerung oder einer NC-gesteuerten Bedienung geliefert werden.

Programmeinteilung

Das Programm der Tischmaschinen ist mit einer maximalen Werkstückgröße von 400 x 800mm für das Schleifen kleinerer Bauteile geeignet. Bis zu einer Bearbeitungsgröße von 250 x 500mm gibt es die Z-Achse wahlweise als hydraulische oder mechanische Version.

Die Führungsbahnen sind als V-Flach-Bahn konzipiert und stets mit einem Belag gegen Verschleiß beschichtet. Das maximale Werkstückgewicht beträgt 400 kg.

Für Werkstückgewichte von 800 bis 1000 kg und einer Bearbeitungsbreite zwischen 500 und 700mm empfiehlt sich eine Ständermaschine mit beweglichem Tisch. Auf diesen Maschinen können bis zu 2000mm lange Werkstücke geschliffen werden.

Bei 800mm bis 1000mm Bearbeitungsbreite eignen sich die Ständermaschinen mit automatischer Querachse. Die reibungslose Bewegung des Tisches mit einem maximalen Werkstückgewicht von 5.500 kg garantiert der Flachschleifmaschinen-Hersteller mit der Ausführung der Führungsbahnen als V-V-Bahn.

Die Bearbeitung von Werkstücken ab einer Breite von 1200mm bis zu einer Länge von 6000mm und einem maximalen Gewicht von 12.400 kg findet auf Doppelständermaschinen statt.

Die präzisen Antriebe der einzelnen Achsen werden hierbei durch Servomotoren mit Wechselstromantrieb gewährleistet.

Runde Werkstücke bis zum maximalen Durchmesser von 400mm werden auf den Drehtischmaschinen geschliffen. Für Bauteile bis 600mm Durchmesser und 400 kg Gesamtgewicht hat der Hersteller Drehmaschinen mit Ständer im Programm.

Zubehör für die Flachschleifmaschinen

Das angebotene Standardzubehör für alle Modelle umfasst unter anderem Schleifscheiben, Schleifscheibenadapter, Werkzeuge zum Wuchten, Abrichtdiamanten, so daß nach der Installation der Maschine eine sofortige Inbetriebnahme gewährleistet ist.

Zusätzlich bietet der Hersteller eine große Auswahl an weiteren Einrichtungen wie Absauganlagen, Kühlanlagen, Filtereinheiten, Halogenlampen, Spritzschutzeinrichtungen, halbautomatische Schleifscheibenwuchtgeräte, zusätzliche Digitalanzeigen, magnetische Spanneinrichtungen oder eine Schnellzustellung an.

Seit mehr als 5 Jahren kooperieren wir mit dem Flachschleifmaschinen Hersteller Perfect aus Taiwan und bieten unseren Kunden diese hochwertigen Flachschleifmaschinen an. Unser komplettes Maschinenprogramm von diesem Flachschleifmaschinen Hersteller finden Sie hier!

Wir, die GK Werkzeugmaschinen GmbH, mit Sitz in Stockstadt am Rhein, bieten Ihnen individuelle, bedarfsorientierte Beratung und Verkauf von neuen und generalüberholten sowie gebrauchten Werkzeugmaschinen für alle Anforderungen in der zerspanenden Produktion, wie drehen, fräsen, bohren, schleifen u.v.m.

Als herstellerunabhängiger Werkzeugmaschinenhandel können wir Ihnen optimale Lösungen zu attraktiven Konditionen anbieten und garantieren dabei hohe Qualität und exzellenten Service.

Neben einem umfangreichen “pre-sales”-Service wie der bedarfsgerechten Beratung, flexible Finanzierungsmodelle, Inzahlungnahme von Altmaschinen bieten wir Ihnen auch eine Vielzahl von “After-Sales”-Services, wie z.B. Instandhaltung, Service, Schulung, 24-Stunden-Notruf etc.

Der Nutzen für unsere Kunden steht dabei immer im Mittelpunkt. Langjährige Erfahrung im Werkzeugmaschinenbereich sowie unser geschultes Servicepersonal gewährleisten Kunden diverser Branchen europaweit jederzeit die optimale Betreuung.

