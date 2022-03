Fleckabweisende Tischdecken nach Maß auf den Ostertisch

Tischdecken, Wachstücher, Tischschoner und Tischläufer bei lotti-tischdecken.de für Innen- und Außenbereich online kaufen

Ostern steht vor der Tür. Es ist Zeit, die Vorbereitungen zu treffen und sich um die Dekoration zu kümmern. Der Osterhase ist nicht der Einzige, der Ihren Ostertisch schön dekoriert. Eine neue – zum Anlass passende Tischdecke – veredelt den Tisch und verleiht sofort das angemessene Ambiente. Farbige Tischdecken strahlen die Fröhlichkeit und Leichtigkeit des Frühlings und bringen Sie und Ihre Gäste sofort in die richtige Osterstimmung.

Zu jedem Anlass finden Sie einen passenden Stoff bei lotti-tischdecken.de. Egal, ob Sie eher schlichte, einfarbige oder lieber bunte, gemusterte Tischtücher bevorzugen: Bei lotti wird jeder fündig. Um die Reinigung der Tischdecken brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen. Alle Stoffe sind schmutzabweisend und abwaschbar. Eine Auswahl an Stoffen, wie z.B. die Nanoline Tischdecken oder die Wachstücher sind zusätzlich wasserfest und fleckenresistent. Ketchup-, Senf-, Gulaschflecken entfernen Sie mit einem feuchten Tuch mühelos ohne die ganze Tischdecke zu waschen. Einfach abwischen und fertig. Sogar wenn Kinder auf dem gedeckten Tisch mit Filzstiften ein paar Flecken hinterlassen ist es kein Problem. Abwischen und fertig.

Genau diese Beschaffenheit ermöglicht Ihnen, dass Sie drinnen wie draußen Ihre Tischdecke bedenkenlos aufdecken können. Die wetterfesten Eigenschaften und das edle Aussehen verleihen, für die mit der Zeit abgenutzten Tische, einen erfrischenden Anschein. Sie gestalten Ihre Terrasse im Handumdrehen neu. Sie benötigen keine teuren Möbelstücke oder langweilige Accessoires. Stylishe und gleichzeitig pflegeleichte Tischdecken frischen Ihren Wohnraum auf.

Sie finden bei lotti-tischdecken.de den Stoff Ihrer Wahl rasant schnell. Ihnen stehen pfiffige Filteroptionen zur Verfügung. Auf diese Weise kommen Sie in sekundenschnelle zu dem Stoff, den Sie sich wünschen. Wenn Sie Inspiration brauchen, stöbern Sie gemütlich im Shop! Die Bilder der Tischdecken sagen mehr als tausend Worte. Sie finden Nahaufnahmen und Beispiele mit aufgedeckten Tischen zu jeder Tischdecke. Sie sehen auf dieser Weise exakt die Muster der Tischdecke und Sie gewinnen einen Eindruck, wie die ausgewählte Tischdecke in Ihrem Wohnzimmer oder im Garten aussehen wird.

Sie haben die Möglichkeit das Tischtuch in einer Form nach Ihrer Wahl zu bestellen. Es stehen eckige, runde und ovale Tischdecken für Sie beim jedem Stoff zur Verfügung. Sogar die Maße und Saumart bestimmen Sie bei lotti-tischdecken.de individuell. So kommt ein maßgeschneidertes und komplett individuelles Tischtuch auf Ihren Tisch.

Ronja Fruh ist Expertin bei der Shopfest GmbH für die fleckabweisenden Tischdecken: “Ich weiß selber, welche Erleichterung es ist, wenn der schön aufgedeckte Tisch nicht wegen ein paar hässlichen Flecken abzuräumen ist, sondern mit einem feuchten Tuch sauber gezaubert wird.”

Lotti-tischdecken.de – die beste Anlaufstelle für Tischdecken, Wachstücher, Tischschoner und Tischläufer aus schmutzabweisenden und abwaschbaren Materialien. Alle Tischdecken in individuellen Maßen und Formen bestellbar.

Gewerbekunden bekommen Gewerbe-Rabatt.

