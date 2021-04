Flow to the future: GF Piping Systems präsentiert nachhaltige Lösungen der Prozessautomatisierung, Wasseraufbereitung und führt Absperrklappe 565 ein

In der global zugänglichen Hybridveranstaltung “Flow to the future” am 29. April stellt GF Piping Systems die neuesten Innovationen im Bereich der Prozessautomatisierung und (Ab-)Wasseraufbereitung sowie die Absperrklappe 565 vor. In einer Reihe von Podiumsdiskussionen und informativen Expertengesprächen, sowie einer inspirierenden Keynote der ehemaligen Boxweltmeisterin Regina Halmich aus Deutschland, können Teilnehmende ortsunabhängig die Zukunft der Wasseraufbereitung digital erleben und den versammelten Branchenkennern Fragen stellen. Während der Veranstaltung können sich die Gäste auch mit dem Smart Actuator, FlowtraMag 2581 sowie dem Ball Valve 546 Pro mithilfe von Augmented Reality vertraut machen und diese Innovationen virtuell erleben.

Leicht und stark – schlägt Metall, in jeder Runde

Die Hauptattraktion – die neue Absperrklappe 565 – wurde speziell entwickelt, um Metall-Absperrklappen in zahlreichen Anwendungsfällen abzulösen. In einem Boxring fordert die voll aus Kunststoff gefertigte Absperrklappe Runde für Runde eine Metallabsperrklappe heraus. “Der bisherige Metall-Champion wird mit den vernichtenden Schlägen dieses zukunftssicheren Newcomers konfrontiert”, erklärt Regina Halmich. Die berühmte europäische Boxerin wird bei der Produkteinführung ein Keynote liefern.

“Die Absperrklappe 565 ist eine Komplettlösung für das Wassersegment. Sie löst alle typischen Probleme, welche Kunden mit Metallventilen hatten”, sagt Thomas Kuessner, Leiter Produktmanagement – Ventile bei GF Piping Systems. “Dank der höheren Korrosionsbeständigkeit, längeren Lebensdauer, schnellen Nachrüstbarkeit und einer effektiven Nutzung von Energie sowie Ressourcen während der Produktion bietet unser neues Ventil eine kostengünstigere und nachhaltigere Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.”

Metall-Absperrklappen leiden beispielsweise häufig unter Verschleiß. Sei es aufgrund von Korrosion, Verunreinigung oder längerem Gebrauch: sie sind nicht so langlebig und müssen ersetzt werden. Die daraus resultierenden Ausfallzeiten führen zu Verzögerungen im Betrieb, zusätzlichen Installations- und Anschaffungskosten sowie der Notwendigkeit, einen Experten für die Installation, Überprüfung und Überwachung des neuen Metallventils einzusetzen.

Die neue Absperrklappe von GF Piping Systems hingegen besteht aus Hochleistungsthermoplasten. Sie schützen die Absperrklappe 565 auch unter rauen Bedingungen wie Druckstößen und extremen Temperaturen vor Schäden. Zudem ermöglichen sie eine längere Lebensdauer in vielen Branchenanwendungen und damit einen größeren Beitrag für eine nachhaltigere Welt.

Together as ONE – Prozessautomatisierung und Wasseraufbereitung

Gemeinsam mit Partnern und Kunden wird GF Piping Systems in Expertengesprächen und Podiumsdiskussionen die zukünftigen Prozessautomatisierungs- und Wasseraufbereitungslösungen vorstellen. Diese sollen zusammen zu einer besseren Wasserqualität beitragen und die Auswirkungen dieser Prozesse auf die Umwelt verringern.

“GF Piping Systems ist nicht nur ein einzelner Ventil-, Stell-, Steuerungs- oder Sensoranbieter, sondern bietet das gesamte Portfolio an Prozessregelkreisen an”, sagt Antoine Walter, Senior Business Development Manager – Abwassermanagement: “Um das Leben von Planern und Installateuren zu vereinfachen, ist GF ein Partner für die gesamte Lösung – mit einem Prozess und einer Plattform für die Prozessautomatisierung bei diversen Wasseraufbereitungsanwendungen.”

GF Piping Systems ist der weltweite Experte für den sicheren und zuverlässigen Transport von Wasser, Chemikalien und Gasen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Rohrleitungssysteme aus Kunststoff und Systemlösungen mit Service in allen Projektphasen. GF Piping Systems ist in 31 Ländern mit eigenen Verkaufsgesellschaften vertreten, um immer nahm am Kunden zu sein und produziert an 36 Standorten weltweit. Im Jahr 2020 hat GF Piping Systems einen Umsatz von CHF 1,7082 Milliarden erzielt und 6’893 Mitarbeiter beschäftigt. GF Piping Systems ist eine Division der Georg Fischer AG, die 1802 gegründet wurde, und hat seinen Hauptsitz in Schaffhausen in der Schweiz. Mehr Informationen unter www.gfps.com

