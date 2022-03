FLP Microfinishing bestellt Enrico Marschall zum Geschäftsführer

Doppelspitze installiert: Zum 1. Januar 2022 ist Dipl.-Ing. (FH) Enrico Marschall (55) zum Geschäftsführer der FLP Microfinishing GmbH Home berufen worden. Damit wird das Maschinenbauunternehmen, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Firmenjubiläum feiern kann, erstmals von einer Doppelspitze geführt. Gemeinsam mit dem geschäftsführenden Alleingesellschafter Dipl.-Ing. (FH) Thomas Rehfeldt steht Enrico Marschall dem Unternehmen vor. Der Maschinenbauingenieur besitzt langjährige Erfahrungen im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus und war bereits seit 2019 als Leiter Verkauf und Beschaffung im Unternehmen tätig. Als Geschäftsführer verantwortet Enrico Marschall die Bereiche Maschinenbau und Konstruktion sowie den Ausbau des nationalen und internationalen Vertriebs und Handels.

FLP Microfinishing zählt zu den bedeutenden mittelständischen Herstellern von Feinschleif-, Läpp- und Poliermaschinen in Europa. Die neue Führungsstruktur mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien soll den Maschinenbauer effizienter, flexibler und schneller machen.

“Ich freue mich, mit Enrico Marschall einen sehr erfahrenen Betriebsleiter an meiner Seite zu haben”, sagt Thomas Rehfeldt. “Gemeinsam werden wir FLP Microfinishing für zukünftige Herausforderungen fit machen und unsere führende Position im Bereich der Feinschleif-, Läpp- und Poliertechnik weiter ausbauen”.

Über FLP Microfinishing

Die FLP Microfinishing GmbH mit Sitz in Zörbig bei Halle/Saale bietet als einzige Anbieter in Deutschland die gesamte Produktpalette für das industrielle Feinschleifen, Läppen und Polieren von planen Oberflächen aus einer Hand an. Neben dem Maschinenbau hat sich das Unternehmen auf den Dienstleistungssektor Lohnbearbeitung von Hochpräzisionsoberflächen und den Großhandel mit Verbrauchsmaterialien spezialisiert. Ein Schwerpunkt sind Spezialmaschinen für die Plan- und Planparallelbearbeitung von Bauteilen in der Micro- und Nanobearbeitung.

