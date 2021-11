FMB Maschinenbau 2021: Synostik präsentiert intelligente Systemdiagnostik für den Maschinen- und Anlagenbau

Neue Software-Tools sorgen für Verfügbarkeit, Stabilität und Sicherheit in Maschinenparks und IoT-Systemen

Oebisfelde, im November 2021 – Synostik, IT-Dienstleister aus Oebisfelde, präsentiert auf der diesjährigen FMB – Zuliefermesse Maschinenbau vom 10. bis 12. November in Bad Salzuflen ihr aktuelles Software-Portfolio für die Systemdiagnostik. Die cleveren Tools wurden entwickelt, um komplexe, vernetzte Industriesysteme effizient in Betrieb zu nehmen, zu warten und mögliche Fehlerquellen in Betriebsabläufen vorausschauend zu eliminieren. In Halle 21, Stand C15 bekommen die Besucher einen Einblick in die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Software-Werkzeuge. Unter anderem werden der DiagnoseDesigner und die Smartphone-App DIANA gezeigt, beides Module des Synostik-eigenen Diagnose-Systems QLOUDS. Während der DiagnoseDesigner für Diagnoseinhalte wie Inbetriebnahme- und Reparatur-Algorithmen zuständig ist, dient die Smartphone-App DIANA der Interaktion mit dem Anwender.

Die FMB – Zuliefermesse Maschinenbau führt Konstrukteure, Entwickler und Einkäufer zielorientiert zusammen und präsentiert das gesamte Spektrum der Zulieferindustrie für den Maschinen- und Anlagenbau einschließlich der dazugehörigen Dienstleistungen. Rund 550 Aussteller und Fachbesucher aus Norddeutschland sowie den angrenzenden Nachbarstaaten werden dieses Jahr erwartet.

Digitalisierte Inbetriebnahme reduziert Aufwand und Kosten

Synostik präsentiert auf der diesjährigen Messe, wie die Inbetriebnahme einer Anlage durch ein ausgewogenes Maß an individuell entwickelten Diagnoseobjekten und dazu passenden Algorithmen erfolgreich durchgeführt werden kann. Das Tool DiagnoseDesigner ermöglicht eine erleichterte, schnelle und zuverlässige Inbetriebnahme von Maschinen und Geräten. „Eine standardisierte und detailreiche Inbetriebnahme eines Produktes kann nicht nur Kosten, sondern den anwendenden Personen auch viel Arbeitsaufwand ersparen. Der Einsatz unserer schrittbasierten Anweisungen hilft, den Prozess der Inbetriebnahme von Geräten bzw. Anlagen in Maschinenparks fehlerfrei und erfolgreich durchzuführen. Die Durchführung durch Fachpersonal ist nicht mehr zwingend notwendig, sondern kann von jedem Mitarbeitenden durchgeführt werden“, erklärt Heino Brose, Geschäftsführer der Synostik GmbH.

Reparatur-Algorithmen reduzieren Stillstandszeiten

Ein weiterer Schwerpunkt des DiagnoseDesigners sind Reparatur-Algorithmen, intelligente Verfahren zur Fehleranalyse und Fehlerbehebung für komplexe, vernetzte Industriesysteme. Das Tool bietet eine grafische Systemvisualisierung, auf deren Basis frühzeitig potenzielle Fehler und ihre möglichen Ursachen vollständig erfasst werden können. Ferner ermöglichen die detaillierten Anweisungen zur Fehlerbehebung ein schnelles Wiederherstellen der System-Funktionalität unabhängig vom Erfahrungsstand des Technikers.

Mobile Diagnose und Behebung von Fehlerursachen in Maschinenparks

Mit der intelligenten Smartphone-App DIANA können Fehler einer Maschine zuverlässig identifiziert und Anleitungen zur Problembehebung abgerufen werden. Mithilfe eines KI-gestützten Chatbots werden Symptome im Dialog mit dem Anwender ausgewertet. Mögliche Fehlerursachen lassen sich identifizieren und im Ausschlussverfahren weiter eingrenzen. Zusätzlich zeigt DIANA eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung des Fehlers an.

Ökosystem der Systemdiagnostik sichert Wissen

Die Inbetriebnahme- und Reparatur-Algorithmen einerseits und die Benutzer-Interaktion andererseits sind Teil des Diagnose-Systems QLOUDS, einer digitalen Plattform für Systemdiagnosen. Im DiagnoseDesigner werden Diagnosedaten und -abläufe als Inhalt entwickelt und der App DIANA bereitstellt. Nach erfolgreich abgeschlossener Inbetriebnahme bzw. Diagnose und Reparatur wiederum werden Ergebnisse und Erfahrungen an QLOUDS gesendet, um die Qualität des Inhalts, den der DiagnoseDesigner liefert, und die App DIANA immer weiter zu verbessern. Erfahrungen aus vergangenen Inbetriebnahmen und Reparaturen gehen so nicht verloren, sondern erweitern das bereits gespeicherte Expertenwissen auch für weniger erfahrene Monteure. Standardisierte Schnittstellen und maschinenlesbare Formate öffnen Möglichkeiten auch für weitere individuelle Verwendungen für alle Nutzer. QLOUDS ist bereits erfolgreich in der Automobilindustrie und in der Hausautomation im Einsatz.

Durch die Nutzung der Software-Tools von Synostik erreichen Anwender sowohl eine schnelle Inbetriebnahme ihrer Anlagen als auch deren effiziente Wartung und Reparatur. Die Folge: Reduktion von Inbetriebnahme- und Stillstandszeiten, erhöhte Kundenzufriedenheit und deutliche Kosteneinsparungen.

Über Synostik GmbH

Die Synostik GmbH ist ein Anbieter von Systemdiagnostik-Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt 47 Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale Oebisfelde und der Geschäftsstelle in Hannover. Ferner existieren zwei Partnerbüros in Wolfsburg und Ingolstadt. Das Team verfügt über eine hohe Fachkompetenz im Bereich der Diagnose komplexer Systeme. Die über Jahrzehnte ursprünglich in der Automobilindustrie aufgebaute Expertise bietet Synostik heute erfolgreich auch branchenübergreifend an. Weitere Informationen unter https://www.synostik.de/

