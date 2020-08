FondsSuperMarkt erneut mit erstklassiger Bewertung

Unabhängiges Verbraucherportal Getestet.de verleiht die Note “Sehr gut (1,1)”

Miltenberg, 20. August 2020 – Mit “Sehr gut (1,1)” hat das unabhängige Verbraucherportal Getestet.de zum wiederholten Mal FondsSuperMarkt ( www.fonds-super-markt.de/) bewertet. FondsSuperMarkt zählt zu den führenden Fondsplattformen im Internet und verzeichnet überdurchschnittliche Wachstumsraten. FondsSuperMarkt “überzeugt mit günstigen Konditionen, einem praktikablen Analyse-Tool sowie einer riesigen Auswahl an unterschiedlichen Fonds aus allen Bereichen”, begründen die Experten von Getestet.de ihr Urteil.

Analysiert wurde FondsSuperMarkt in drei unterschiedlichen Kategorien – Internetauftritt, Leistung sowie Service. Aus den herausragenden Einzelbewertungen resultiert die Gesamtnote “Sehr gut (1,1)”. Die Details:

Internetauftritt. Die Tester überzeugt insbesondere die durchdachte Struktur des Internetauftritts mit nüchternem Design und klarer Farbgebung. Mit wenigen Mausklicks erreichten Besucher weiterführende und vertiefende Informationen – etwa dank der FAQs sowie des “Fondsfinders”. Überdies zeige FondsSuperMarkt sein Gesicht, das Team stelle sich vor und verstecke sich nicht hinter anonymen Telefonnummern oder Kontaktformularen. Fazit von Getestet.de: Beim “Internetauftritt lässt FondsSuperMarkt nahezu keine Kritik zu und erreicht mit der Note 1,1 ein herausragendes Ergebnis.”

Leistung. Auch in dieser Kategorie vergeben die Analysten von Getestet.de die volle Punktzahl. Erneut erwähnenswert und beeindruckend sei das umfangreiche Tool “Fondsfinder”, zugänglich auch für Nicht-Kunden. Die Tester betonen, dass Anleger fast alle Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben können. Weitere Pluspunkte: Die gebührenfreie Depotführung bereits ab einem Depotvolumen von 0 Euro sowie der kostenlose Vermittlerwechsel zu FondsSuperMarkt. Besonderes Schmankerl für Eltern und Großeltern: Spezielle Fonds-Sparpläne sind bereits ab 10 Euro monatlich möglich.

Service. Was die Tester besonders beeindruckte: “Der Kunde wird zu keiner Zeit allein gelassen.” Dies ermöglichen umfangreiche FAQs und schnell auffindbare Kontaktinfos mit Mail-Adresse und Service-Telefonnummer. “Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen freundlich und kompetent beantwortet”, betonen die Analysten von Getestet.de.

Nicht immer selbstverständlich, aber bei FondsSuperMarkt Standard: Die Seite ist für mobile Geräte optimiert und an soziale Netzwerke angebunden – besonders aktiv bei Facebook. Die App für Android- und Apple-Geräte rundet die technische Qualität ab.

“Wir freuen uns über die erneute Anerkennung unserer Qualitäten. Zugleich ist die herausragende Bewertung durch Getestet.de Ansporn, noch besser zu werden”, erklärt Frank Berberich, Vorstand und Gesellschafter von FondsSuperMarkt.

Sein Kollege Marco Kantner, ebenfalls Vorstand und Gesellschafter von FondsSuperMarkt, fügt hinzu: “Eindrucksvoll bestätigt der Test die Erfahrungen unserer Kunden. Das Paket aus einzigartig günstiger Gebührenstruktur, professionellem Analysetool, Informationen und herausragendem Kundenservice waren und sind die Wachstumstreiber von FondsSuperMarkt. Dies dokumentiert eindrucksvoll das seit Jahren überdurchschnittliche Wachstum des verwalteten Kundenvermögens.”

Über FondsSuperMarkt

FondsSuperMarkt ist mit mehr als 21.000 angebotenen Produkten eine der führenden Fondsplattformen im Internet. Rund 8.300 Kunden vertrauen bereits auf das Angebot des unabhängigen Vermittlers von Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Dabei richtet sich FondsSuperMarkt an Anleger, die kostenbewusste Selbstentscheider sind und bietet diesen neben einer einzigartigen Zahl von Fonds ohne Ausgabeaufschlag u. a. umfangreiche Analysetools zur Fondsauswahl. Zu den dauerhaft günstigen Konditionen zählt neben dem komplett entfallenden Ausgabeaufschlag bei den meisten Fonds beispielsweise ein kostenloses ebase-Depot bereits ab einem Depotvolumen von 1.500 Euro. FondsSuperMarkt gehört zur Miltenberger Fondsvermittler-Gruppe, die aktuell Kundenvermögen von rund 470 Mio. Euro betreut. Weitere Informationen unter www.fonds-super-markt.de

