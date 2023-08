Ford C-Max Lautsprecher Upgrade Tipps Front Heckbereich

Ein Soundupgrade der Oberklasse für den Ford C-Max mit neuen Lautsprechern in den Türen.

Für den Ford C-Max gibt es ein Power Upgrade für die Soundanlage, der Viertürer wird mit neuen Lautsprechern bestückt, die über eine hochwertige Klangqualität verfügen. Das Paket Ford C-Max I Lautsprecher Türen Front- und Heckbereich verfügt über 6 Hochwertige Lautsprecher für alle vier Türen. Das Frontsystem Hertz CK165 wurde 2023 bei vergleich.org mit „sehr gut“ bewertet und bietet ein Top Performance 2 Wege System für beide vorderen Türen.

Das Upgrade auf hochwertige Lautsprecher hat den größten Einfluss auf die Klangqualität, Lautsprecher sind Verschleiß in den Türen ausgesetzt. Ab Werk sind für das Standard-Soundsystem sehr einfache Lautsprecher verbaut. Das Ford C-Max Soundsystem Upgrade verwendet hochwertige Lautsprecher mit einer eigenen Frequenzweiche für Hoch- und Tieftöner. Die Frequenzweiche ist zudem mit einem 0 – 3 DB Pegel Wähler für die Hochtöner ausgestattet, damit die Wiedergabe auch hinter Gittern optimal eingestellt werden kann.

Das 2-Wege System Hertz CKL 165 ist mit 26 mm Hochtönern und Teflon-Karotten ausgestattet. Das ermöglicht eine detaillierte und natürliche Wiedergabe mittelhoher Frequenzen, Stimmen werden so mit extremer Klarheit reproduziert. Für die Installation im Ford C-Max werden fahrzeugspezifische Halterungen für die Ford C-Max Lautsprecher benötigt, die sich im Lieferumfang des Pakets befinden. Die Lautsprecher werden an die originalen KFZ-Kabel mittels beiliegenden Adapterkabel angeschlossen.

Für die Türen im Heckbereich wird der Koaxiallautsprecher Hertz CX 165 verbaut, dieser Lautsprecher für beide hinteren Türen im Ford C-Max enthält interne Hochtöner. Ab Werk sind hier nur Breitbandlautsprecher verbaut, das Hertz CX 165 ist ein hochwertiger 2 Wege Koaxiallautsprecher für hochwertige Musikwiedergabe. Für die Installation in den hinteren Türen sind auch fahrzeugspezifische Halterungen und Adapterkabel im Lieferumfang enthalten.

Dem Fahrzeughalter erwartet eine pegelfeste Wiedergabe der Musiktitel mit jeder Menge

Details und einer höheren Dynamik. Durch den hohen Wirkungsgrad von 93 DB erreichen die Lautsprecher selbst an Radios ab Werk eine hohe pegelfeste Abhörlautstärke.

Die Installation der Lautsprecher ist auch vom Fahrzeughalter selbst durchführbar. Für den Tausch der Ford C-Max Lautsprecher müssen die Türverkleidungen entfernt werden. Im Webshop von auto-lautsprecher.eu finden Sie ein Ausbauwerkzeug mit einer Reihe verschiedener Kunststoffhebel. Damit wird die Türverkleidung leichter entfernt und auch Klipse an den Rückseiten der Türverkleidung können gelöst werden, ohne abzubrechen. So gelingt die Installation der Ford Auto-lautsprecher ohne die Türverkleidung zu beschädigen oder Kratzer und Dellen an der Verkleidung zu hinterlassen.

Für die Türdämmung empfehlen wir selbstklebende Bitumenmatten aus unserem Webshop. Es werden vibrierende Fahrzeugteile der Karosserie ruhiggestellt, die sonst mit der Musik störende Geräusche wiedergeben. Das Bassfundament der Lautsprecher wird durch die Fahrzeugdämmung verbessert, da sich die akustischen Bedingungen ändern. Bis zu 7 DB mehr Basswiedergabe ist bei gedämmten Türen möglich bei gleicher Leistung am Radio.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Imrana Jashari

Ottmanacher Straße 8

9064 Magdalensberg

43 463 292 141



https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907



https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.