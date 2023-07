Ford EcoSport Lautsprecher nachrüsten mit Top-Klang

Ein Ford EcoSport Lautsprecher Upgrade mit bis zu 300 Watt Maximalleistung und Top-Klang

Der Ford EcoSport Mini Van ist standardmäßig mit einem 2 Wege System in beiden vorderen Türen mit externen Hochtönern neben dem Türöffner ausgestattet, im Heckbereich sind in beiden hinteren Türen Breitbandlautsprecher verbaut. Die Klangqualität im Fahrzeug kann durch den Tausch der Lautsprecher wesentlich verbessert werden. Eine hohe Pegelfestigkeit und hochwertige Klangeigenschaften mit mehr Dynamik in der Wiedergabe der Musiktitel sind hier erreichbar.

Für den Tausch empfehlen sich hochwertige Lautsprechersysteme, das Paket Ford EcoSport Lautsprecher Topsystem vorne und hinten überzeugt mit diesen Attributen. Vom italienischen Markenhersteller Audison sind die Frontsysteme APK 165 und für das Heck APX 6.5 aus der Prima Serie für den Einbau hinter den Türverkleidungen zu empfehlen. Mit bis zu 300 Watt maximaler Musikleistung und einem Wirkungsgrad von 93 DB erreichen sie auch an Radios ab Werk eine Top Performance.

In den vorderen Türen wird das Audison APK 165 2 Wege System integriert, es besitzt externe Hochtöner mit eigenen Frequenzweichen. Hier ist mittels eines Pegelwählers auch die Intensität der Wiedergabe mit 0 oder + 2DB einzustellen um die Klangeigenschaften zu beeinflussen, bei Installation hinter OEM Gittern wie in der Ford EcoSport Türverkleidung empfiehlt sich die + 2 DB Einstellung für eine optimale Wiedergabe der Höhen. Im Heckbereich in den hinteren Türen kommen die Audison APX 6.5 zum Einsatz, die über integrierte Hochtöner verfügen und die Breitbandlautsprecher ab Werk ersetzen. Damit wird auch für die Fahrgäste auf den hinteren Sitzen mehr Dynamik und eine bessere Stimmwiedergabe gewährleistet.

Im Ford EcoSport sind die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen an den Türen montiert, es können keine Standard-Lautsprecher installiert werden. Im Lieferumfang des Paket Ford EcoSport Lautsprecher Topsystem vorne und hinten aus unserem Webshop sind alle erforderlichen Halterungen und die Adapterkabel für den Anschluss an die originalen KFZ-Kabeln im Lieferumfang enthalten. Es werden keine Kabel von den Türen in das Fahrzeug gezogen, die Leitungen ab Werk liefern das Signal direkt an die neuen Ford EcoSport Lautsprecher. Durch eine externe Verkabelung zwischen Türe und Fahrzeugkabine kann die Garantie erlöschen.

Für den Tausch der Lautsprecher im Ford EcoSport müssen die Türverkleidungen entfernt werden, nützliche Werkzeuge sind ein Satz Kunststoffhebel, der auch im Webshop von auto-lautsprecher.eu erhältlich ist. Die Kunststoffhebel machen keine Dellen im Innenraum und es können auch die Klipse an der Rückseite der Türverkleidung gelockert werden, ohne abzubrechen. Für handwerklich versierte Fahrzeughalter ist die Montage der Lautsprecher auch selbst durchführbar.

Für die Türdämmung empfehlen wir selbstklebende Alu-Bitumenmatten, damit die Ford Auto-Lautsprecher die beste Performance erreichen. In den Türen sollten die Membranen der Lautsprecher schwingen und nicht die Türverkleidung, die Bitumenmatten festigen die Türbleche und verhindern lästige Nebengeräusche, die während der Musikwiedergabe störend sind. Die Bass Ausbeute der Lautsprecher steigt bei gleichbleibender Leistung am Radio.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

