ForgeRock erweitert sein Führungsteam

Verstärkung für den weiteren Erfolg im Bereich Cloud und Identity Governance

San Francisco – 25. März 2020 – ForgeRock®, führender Plattformanbieter für digitales Identitätsmanagement, ernennt Renee Beckloff zum VP of Cloud Success und Sudhakar Peddibhotla zum VP of Engineering for Autonomous Identity.

“Wir freuen uns, Renee Beckloff und Sudhakar Peddibhotla im Team von ForgeRock begrüßen zu können”, sagt Peter Barker, Chief Product Officer bei ForgeRock. “Durch ihre große Expertise werden sie die Strategie von ForgeRock vorantreiben, unseren Kunden die umfassendste moderne Identitätsplattform des Marktes aus der Cloud anbieten und gleichzeitig neue Innovationen durch Künstliche Intelligenz umsetzen”.

Beckloff stellt als VP for Cloud Success bei ForgeRock ab sofort sicher, dass Kunden weiterhin mit der ForgeRock Identity Cloud erfolgreich arbeiten. Sie verfügt über große Erfahrung in der Cyber-Sicherheitsbranche, insbesondere in den Bereichen Kundenberatung, Support, Services und Sales Enablement. Diese hat sie bei führenden IT-Sicherheits- und Unternehmenssoftwareunternehmen, darunter Vectra AI, Cylance und CrowdStrike unter Beweis gestellt.

Peddibhotla wird als VP for Engineering for Autonomous Identity zusammen mit seinem Team die Identitätsmanagement- und Governance-Lösung von ForgeRock weiterentwickeln. Diese Lösung nutzt KI, um die Effektivität von Identitätslösungen zu optimieren. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in Führungspositionen im Software-Engineering-Bereich wechselt Peddibhotla von Oracle zu ForgeRock. Dort war er als Head of Enterprise Identity Products tätig und für die Produktthemen Identity Governance, Access Management und Directory Services verantwortlich.

Über ForgeRock

ForgeRock®, der Marktführer für das Handling digitaler Identitäten, bietet moderne und umfassende Identitäts- und Zugangsmanagementlösungen für Verbraucher, Mitarbeiter, Geräte und andere Dinge, um einfachen und vor allem sicheren Zugang zur vernetzten Welt zu ermöglichen. Mit ForgeRock orchestrieren, verwalten und sichern mehr als tausend globale Unternehmen den gesamten Lebenszyklus von Identitäten angefangen bei dynamischen Zugriffskontrollen, Verwaltung, APIs bis hin zur Speicherung maßgeblicher Daten – verwendbar in jeder Cloud- oder Hybridumgebung. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz mit Hauptsitz in San Francisco und hat Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen und kostenlose Downloads finden Sie unter unter www.forgerock.com

