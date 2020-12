Fotokunst aus Brasilien von Ricardo Beliel

Leinwand-Werkstatt zeigt Einblicke von Rio de Janeiro der 80er und 90er

Südamerikas Künstlerinnen und Künstler haben einen ganz besonderen Stil. Egal ob Malerei, Collage oder Fotografie, die Vielfalt begeistert. Die Leinwand-Werkstatt sieht es als Aufgabe, diese Kunstschaffenden zu unterstützen und bietet daher ausgewählte Werke als Reproduktion auf echter Leinwand an. Ein Schwerpunkt sind die Einblicke in die “Cidade Maraveilhosa”, Rio de Janeiro. Der in Brasilien bekannte und preisgekrönte Fotograf Ricardo Beliel hat exklusiv für die Leinwand-Manufaktur aus Pforzheim sein Archiv geöffnet und teils 30 Jahre alte Fotografien herausgesucht und mit viel Know-how digitalisiert. Die Einblicke in ein Rio de Janeiro in den 80er und 90er Jahren sind schlichtweg faszinierend: https://leinwand-werkstatt.de/ricardo-beliel/ .Egal ob ein Blick in die Favelas, ein abendlicher Strandspaziergang an der Avenida Atlantica oder der Pao Acucar, der Zuckerhut im Sonnenuntergang – niemand weiß es besser, die brasilianische Metropole von ihrer schönsten Seite zu zeigen. Doch auch kritische Momente stellt Beliel dar, so zeigen einige seiner Bilder auch die Arbeiter der weltberühmten und -berüchtigten Goldmine Serra Pelada. Alle Motive sind in Europa exklusiv bei der Leinwand-Werkstatt als Leinwandbilder in verschiedenen Größen verfügbar.

https://leinwand-werkstatt.de/shop/bilder-quadratisch/morro-dos-prazeres-i/

Die Wandbilder sind ideal für Wohnräume oder Büros und bestechen durch außergewöhnliche Motive. Hergestellt werden die Motive in einer Manufaktur in Süddeutschland – jedes Bild wird in unzähligen Arbeitsschritten handgefertigt. Als Ergebnis steht ein eindrucksvolles Deko-Objekt in leuchtenden Farben und eindrucksvoller Qualität, an dem man jahrzehntelang Freude hat. Dafür sorgt auch der Schutzfirnis, der zum Abschluss auf jedes Bild aufgetragen wird.

Umwelt- und Klimaschutz sind allgegenwärtig: So achtet das Team der Leinwand-Werkstatt auf maximale Nachhaltigkeit. Vom Druck bis zur Verpackung steht das Einsparen von natürlichen Ressourcen im Mittelpunkt. Das Holz für die Keilrahmen stammt ausschließlich aus deutscher, nachhaltiger Forstwirtschaft, die Leinwand selbst ist ebenfalls “Made in Germany”. Bei der Verpackung kommt Recyclingmaterial zum Einsatz und der Versand erfolgt CO2-neutral. Zusätzlich wird ein Teil des Gewinns für die Wiederaufforstung des Regenwaldes in Brasilien gespendet – um dem Land, aus dem so wunderbare Menschen und viel Künstler*innen der Leinwand-Werkstatt kommen, etwas zurückzugeben.

Warum nicht mit Kunst die Welt verändern, oder zumindest ein kleines bisschen besser zu machen? Hand in Hand mit Ihnen als Kunstliebhaber*in, unseren fantastischen Künstler*innen und unserem Konzept zur Nachhaltigkeit gelingt das!

Seit über 10 Jahren produziert Jörg in Manufakturarbeit Leinwandbilder für Künstler und Fotografen. Mit Marcos und seinen Kontakten zur brasilianischen Kunstszene entstand die Idee der Leinwand-Werkstatt. Eine Heimat für Künstlerinnen und Künstler und deren Kunst. Eine Möglichkeit für die Kreativen, mit Reproduktionen eine Verdienstmöglichkeit zu schaffen. Eine Möglichkeit für Sie als Kunde, bei uns Kunst zu entdecken, die Sie in diesem Mix und in dieser Vielfalt so nirgendwo finden werden. Garantiert. International aufgestellt haben wir aktuell Fotografie und Malerei aus Portugal, Brasilien und Deutschland im Sortiment. Und Sie dürfen gespannt sein – wir nehmen regelmäßig neue Künstler*innen auf. Kurartiert und ausgewählt, um Ihnen individuelle Werke auf Leinwand gedruckt bieten zu können.

Wir haben die feste Vorstellung, dass Kunst die Welt verändern kann. Das geht nur gemeinsam. Genau dann, wenn internationale Kreative tolle Werke zur Verfügung stellen und für Ihre Arbeit fair bezahlt werden. Dafür sorgen wir, Bild für Bild. Sie erhalten zum fairen Preis ausgesuchte Kunstwerke auf Leinwand, die Ihnen lange Freude macht. Der Umwelt macht es ebenfalls Freude, denn die Materialien sind von uns sorgfältig gewählt, Leinwand und Holzkeilrahmen aus deutscher Herstellung. Die Herstellung, da stehen Marcos, Dennis und Jörg in der Werkstatt. Keine Billglohnkräfte, sondern echte Handwerkskunst. Verpackt und versendet wird ebenfalls so öko wie möglich. Für die gute Popp-Folie gibt es leider keinen Ersatz, immerhin konnten wir die einzige Folie am Markt finden, die zumindest 40% reycelten Kunststoff am Start hat.

Kontakt

Leinwand-Werkstatt

Jörg Rieger Espindola

Bunsenstraße 30

75173 Pforzheim

072311333755

kontakt@leinwand-werkstatt.de

https://www.leinwand-werkstatt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.